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حدث في مثل هذا اليوم August 19, 2020

آخر تحديث: منذ 13 من الساعات و 23 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 19, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1934 - انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسًا لها وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية.

• 1940 - القوات الإيطالية تستولي على منطقة الصومال البريطانية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1973 - فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة على بعد سبعمائة وخمسين كيلو مترًا من جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادي.

• 1981 - طائرتان إف - 14 توم كات أمريكيتان تسقطان طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي سو-17 في خليج سرت قبالة السواحل الليبية وهي الحادثة التي عرفت باسم حادثة خليج سرت.

• 1987 - مذبحة هانجيرفورد.

• 1991 - محاولة انقلاب في الاتحاد السوفيتي قادها نائب الرئيس غينادي ياناييف أدت للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف وتشكيل لجنة للرئاسة بقيادة ياناييف، إلا أن الانقلاب فشل وعاد غورباتشوف إلى السلطة خلال أيام.

• . 2017 - مصرع 23 شخصًا على الأقل وإصابة 156 آخرين في حادث انحراف قطار عن مساره في ولاية أُتّر پردیش في الهند.

 

مواليد

• 1848 - غوستاف كاييبوت، رسام فرنسي.

• 1853 - ألكسي بروسيلوف، جنرال روسي.

• 1871 - أورفيل رايت، أحد الأخوان رايت الأمريكيين اللذان اخترعا الطائرة.

• 1878 - مانويل كويزون، رئيس الفلبين.

• 1881 - جورج اينيسكو، موسيقي روماني.

• 1890 - إبراهيم المازني، أديب وشاعر مصرى.

• 1910 - إبراهيم عمارة، ممثل ومخرج مصري.

• 1914 - لايوس باروتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.

• 1946 - بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة.

• 1948 - حمدة خميس، شاعرة بحرينية.

• 1972 - روبرتو أبوندازيري، حارس مرمى كرة قدم أرجنتيني.

 

وفيات

• 14 - أغسطس قيصر، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الأول.

• 1580 - أندريا بالاديو، مهندس معماري فينيسي.

• 1662 - بليز باسكال، عالم فيزياء ورياضيات وفيلسوف فرنسي.

• 1753 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس عسكري ومعماري ألماني.

• 1923 - فيلفريدو باريتو، فيلسوف واقتصادي إيطالي.

• 1957 - هادي الصائغ، فقيه ومدرس وكاتب عراقي.

• 1994 -لينوس باولنغ، عالم فيزياء وكيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1954 وجائزة نوبل للسلام عام 1962.

• 1996 - عبد الفتاح عايش عمرو، قاضي شرعي وشاعر أردني.

• 2011 - حسين رشيد خريس، شاعر أردني.

• 2016 - دونالد هندرسون، عالم أوبئة وطبيب ومعلم أمريكي، لعبَ دوراً أساسياً في القضاء على الجدري.

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