حدث في مثل هذا اليوم August 23, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1514 - وقوع معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين وهي من المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية واستطاع فيها السلطان سليم الأول الانتصار على الصفويين بقيادة إسماعيل الأول واحتلال عاصمتهم تبريز والسيطرة على مناطق من عراق العجم وأذربيجان وكردستان وشمال عراق العرب.

• 1821 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.

• 1833 - تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية.

• 1839 - بريطانيا تستولي على هونغ كونغ.

• 1889 - أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة.

• 1921 - إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل نجل الشريف حسين ملكًا عليها.

• 1939 - أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا.

• 2000 - سقوط طائرة تابعة لشركة طيران الخليج من نوع إيرباص A320 كانت قادمة من القاهرة في مياه الخليج العربي قرب البحرين، وأدى الحادث إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 143 شخصًا.

• 2005 - سقوط طائرة ركاب في بيرو يؤدي إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 51 شخص.

• 2019 - المعهد البرازيلي الوطني لِأبحاث الفضاء يُعلن أنه ضبط أكثر من 39,000 حريقًا في الغابات المطيرة لِلأمازون مُنذُ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

مواليد

• 1740 - الإمبراطور إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

• 1754 - الملك لويس السادس عشر، ملك فرنسا.

• 1910 - جوزيبي مياتسا، لاعب كرة قدم إيطالي.

• • 1921 - كينيث ارو، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1972.

• 1923 -

• نازك الملائكة، أديبة عراقية.

• إدجار كود، عالم كومبيوتر بريطاني.

• 1924 - روبرت سولو، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1987.

• 1933 - روبرت كورل، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.

• 1944 - محسن زايد، كاتب مصري.

• 1949 - شيلي لونج، ممثلة أمريكية.

• 1951 -الملكة نور الحسين، زوجة ملك الأردن الحسين بن طلال.

• 1952 - كارلوس سانتيلانا، لاعب كرة قدم إسباني.

• 1969 - طارق الناصر، موسيقي أردني.

• 1971 - ديميتريو ألبرتيني، لاعب كرة قدم إيطالي.

• 1974 - كونستانتين نوفوسيلوف، عالم فيزياء روسي / بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010.

وفيات

• 30 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.

• 93 - نيياس جولياس أغريقولا، قائد روماني.

• 634 - أبو بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدون.

• 1305 - ويليام والاس، فارس اسكتلندي.

• 1806 - شارل أوغستان دي كولوم، عالم فيزياء فرنسي.

• 1927 - سعد زغلول، رئيس وزراء مصر.

• 1969 - أحمد بدرخان، مخرج مصري.

• 1982 - ستانفورد مور، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

• 1997 - جون كندرو، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

• 2008 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1954.

• 2018 - ياسر المصري، ممثل أردني.