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حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2020

آخر تحديث: منذ 15 من الساعات و 56 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1516 - وقوع «معركة مرج دابق» بين المماليك والعثمانيين.

• 1572 - وقوع «مذبحة سان بارثليمبو» والتي قتل بها ما يقارب 4000 من البروتستانت الفرنسيين، وقد دبر هذه المذبحة ملك إسبانيا فيليب الثاني والبابا وبعض الكاثوليك، وقد اعتبر الكاثوليك هذه المذبحة نصرًا كاثوليكيًا.

• 1821 - الإعلان عن استقلال المكسيك.

• 1912 - ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضًا أمريكية.

• 1989 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه الخامس بعنوان «Niki Nana» والذي احتوى على ثمان مقطوعات.

• 1995 - طرح ويندوز 95 في الأسواق.

• 2011 - المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.

• 2016 -

o اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى بروكسيما سنتوري بي في النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سنتوري وهو أقرب نجم إلى الشمس.

o زلزالٌ مُدمِّر يضرب وسط إيطاليا على مقرُبة من مدينة نورتشا ويحصد 260 قتيلًا على الأقل و380 مصابا.

 

مواليد

• 1759 - ويليام ويلبرفورس، سياسي بريطاني.

• 1787 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

• 1865 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

• 1880 - مايلز لامبسون، دبلوماسي بريطاني.

• 1881 - محمد سليم الجندي، لغوي ومدرّس وشاعر سوري.

• 1899 -

• خورخي لويس بورخيس، كاتب أرجنتيني.

• ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

• 1922 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.

• 1924 - أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون.

• 1927 -

• أنجالي ديفي، ممثلة هندية.

• هاري ماركويتز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.

• 1931 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي اشتهر بأداء شخصية المرأة.

• 1939 - رءوف عباس حامد، مؤرخ مصري.

• 1947 - باولو كويلو، كاتب برازيلي.

• 1957 - ستيفن فراي، ممثل ومخرج وكاتب سيناريو إنجليزي.

• 1963 - هيديو كوجيما، مصمم ومخرج ومنتج ألعاب ياباني.

 

وفيات

• 1832 - سادي كارنو، عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي.

• 1888 - رودولف كلاوزيوس، عالم فيزياء ألماني.

• 2003 -

o أمينة رزق، ممثلة مصرية.

o ويلفريد ثيسيجر، رحالة بريطاني.

• 2015 - هاني المصري، فنان تشكيلي مصري.

 

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