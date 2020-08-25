حدث في مثل هذا اليوم August 25, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1248 - خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان هدفها استعادة بيت المقدس من المسلمين.

• 1768 - المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.

• 1814 - الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر الرئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها.

• 1941 - القوات البريطانية والسوفييتية تدخلان إلى إيران وتقيمان نظامًا يتعاون معهما وذلك للحيلولة دون وصول جيوش النازيين إليها.

• 1944 - تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.

• 1991 -

o بيلاروسيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

o لينوس تورفالدس يعلن عن نيته لإنتاج نظام تشغيل برمجيات حرة، وكان يقصد بها نظام لينكس.

• 2014 - مسلسل اختلال ضال يفوز بخمس جوائز إيمي في حفل توزيع جوائز الإيمي برايم تايم السادس والستين.

مواليد

• 1530 - القيصر إيفان الرابع، قيصر روسيا القيصرية.

• 1719 - شارل إيميديه فيليب فان لو، رسام فرنسي.

• 1841 - تيودور كوخر، طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.

• 1850 - شارل ريشه، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.

• 1900 - هانس كريبس، طبيب وعالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.

• 1916 - فردريك روبنز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

• 1945 - نبيل خالد، كاتب مصري.

وفيات

• 79 - بلينيوس الأكبر، كاتب ومؤلف روماني.

• 1270 - الملك لويس التاسع، ملك فرنسا.

• 1482 - الملكة مارجريت، زوجة هنري السادس ملك إنجلترا.

• 1819 - جيمس واط، عالم اسكتلندي.

• 1822 - ويليام هيرشل، عالم فلك اكتشف كوكب أورانوس.

• 1867 - مايكل فاراداي، عالم إنجليزي.

• 1900 - فريدرخ نيتشه، فيلسوف ألماني.