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حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2020

آخر تحديث: منذ 16 من الساعات و 27 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1883 - بركان كراكاتوا يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية مدمرة و36380 قتيل.

• 1920 - التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة.

• 1936 - التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس.

• 1940 - الطائرات البريطانية تقصف برلين للمرة الأولى وذلك ردًا على قصف الطائرات الألمانية للندن في اليوم السابق وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1944 - شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1953 - اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين.

• 1957 - الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.

• 1959 - الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يتعهد بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب الألمان الغربيين من أجل بقائها حرة وقوية.

• 1961 - بورما تصبح أول دولة بوذية في العالم.

• 1976 - رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك يستقيل من منصبة بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس فاليري جيسكار ديستان.

• 2016 -افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البسفور بتركيا والذي يعد أطول جسر معلق في العالم.

 

مواليد

• 1469 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

• 1676 - روبرت والبول، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1728 - يوهان لامبرت، عالم رياضيات وفيزياء وفلك سويسري.

• 1743 - أنطوان لافوازييه، عالم كيمياء فرنسي.

• 1819 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.

• 1882 - جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

• 1910 - الأم تريزا، راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

• 1918 - كاثرين جونسون، فيزيائية وعالمة رياضيات أمريكية.

• 1962 - مريم بنت الحسن الثاني، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.

 

وفيات

• 1278 - أوتوكار الثاني، ملك بوهيميا.

• 1723 - أنطوني فان ليفينهوك، عالم هولندي.

• 1850 - الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.

• 1865 - يوهان إنكي، عالم ألماني في علم الفلك.

• 1910 - ويليام جيمس، فيلسوف وعالم نفس أمريكي.

• 1945 - فرانتس فرفل، كاتب نمساوي.

• 1979 - ميكا فالتري، روائي فنلندي.

• 1980 - تيكس أيفري، رسام كارتون وممثل أصوات ومخرج أمريكي.

• 1987 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

• 1997 - فهد بلان، مغني سوري.

 

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