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حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2020

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 813 - المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين.

• 1513 - احتلال البرتغال لأزمور، بعد أن نزل الأسطول بمرسى مازغان.

• 1883 - فيضان في إندونيسيا يقتل 36000 شخص.

• 1896 - اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت حوالي أربعين دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة.

• 1939 - أول طيران بطائرة نفاثة.

• 1979 - الجيش الجمهوري الايرلندي يغتال اللورد لويس مونتباتن عم الملكة اليزابيث وآخر نائب للملك في الهند، مع 18 عسكريا بريطانيا.

• 1991 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

• 1992 - إعصار أندرو يجتاح ولاية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دولار.

• 2017 - إعصار هارڤي يضرب ولاية تكساس الأمريكيَّة ويتسبب بِفيضانات غزيرة وأضرار بالغة في المُمتلكات، ويُؤدي إلى مقتل ما يزيد عن 3 أشخاص.

 

مواليد

• 1666 - القيصر إيفان الخامس، قيصر روسيا.

• 1770 - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني

• 1865 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.

• 1874 - كارل بوش، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.

• 1884 - فينسنت أوريول، رئيس فرنسا.

• 1908 - ليندون جونسون، رئيس الولايات المتحدة.

• 1915 - نورمان رامسي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

• 1925 - نات لافتهوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

• 1939 - هاني الروماني، ممثل ومخرج سوري.

• 1953 - علي عبد الله جابر، عالم دين سعودي وإمام الحرم المكي.

• 1953 - بيتر ستورمار، ممثل سويدي.

• 1967 - إيغور دوبروفولسكي، لاعب كرة قدم روسي.

• 1969 - شاندرا ويلسن، ممثلة أمريكية.

• 1971 - أيغول أوزكان، سياسية ألمانية.

• 1972 - جريت كالي ، مصارع هندي.

• 1973 - ديتمار هامان، لاعب كرة قدم ألماني.

 

وفيات

• 1576 - تيتيان، رسام إيطالي.

• 1635 - لوبي دي فيغا، كاتب وشاعر إسباني.

• 1958 - إرنست أورلاندو لورنس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939.

• 1975 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

• 1979 - لويس مونتباتن، عسكري بريطاني وآخر حاكم عسكري للهند.

• 2001 -رمضان عبد التواب، عالم لغوي مصري.

 

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