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حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 2 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1914 - القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

• 1916 -

o الحكومة الأمريكية تصدر «قانون جونز» الذي تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها.

o الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.

• 1918 - الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.

• 1944 -

o القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.

o الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية.

• 1946 - القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.

• 1951 - الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.

• 1955 - انتهاء مفاوضات إيكس ليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب.

• 1979 - إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة.

• 1982 - إطلاق القمر الصناعي «كوزموس -1402» وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.

• 1991 - أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.

• 1993 - تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.

• 2015 -فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.

 

مواليد

• 1388 - شهاب الدين الحجازي، أديب مصري.

• 1748 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.

• 1797 - ماري شيلي، روائية بريطانية.

• 1852 - ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.

• 1871 - إرنست رذرفورد، عالم كيمياء وفيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.

• 1884 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.

• 1912 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

• 1913 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.

• 1932 - مديحة وجدي، ممثلة عراقية.

• 1963 - مايكل تشيكلس، ممثل أمريكي.

 

وفيات

• 526 - ثيودوريك العظيم، ملك القوط الشرقيين.

• 1928 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

• 1940 - جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.

• 1980 - محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر

• 1986 - السيد بدير، مخرج ومؤلف وممثل مصري.

• 1999 - عبد الله البردوني، شاعر وأديب يمني.

• 2006 - نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

 

 

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