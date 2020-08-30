حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 1914 - القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
• 1916 -
o الحكومة الأمريكية تصدر «قانون جونز» الذي تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها.
o الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.
• 1918 - الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.
• 1944 -
o القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.
o الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية.
• 1946 - القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.
• 1951 - الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.
• 1955 - انتهاء مفاوضات إيكس ليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب.
• 1979 - إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة.
• 1982 - إطلاق القمر الصناعي «كوزموس -1402» وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.
• 1991 - أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
• 1993 - تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.
• 2015 -فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.
مواليد
• 1388 - شهاب الدين الحجازي، أديب مصري.
• 1748 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.
• 1797 - ماري شيلي، روائية بريطانية.
• 1852 - ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.
• 1871 - إرنست رذرفورد، عالم كيمياء وفيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.
• 1884 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.
• 1912 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
• 1913 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.
• 1932 - مديحة وجدي، ممثلة عراقية.
• 1963 - مايكل تشيكلس، ممثل أمريكي.
وفيات
• 526 - ثيودوريك العظيم، ملك القوط الشرقيين.
• 1928 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.
• 1940 - جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.
• 1980 - محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر
• 1986 - السيد بدير، مخرج ومؤلف وممثل مصري.
• 1999 - عبد الله البردوني، شاعر وأديب يمني.
• 2006 - نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
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