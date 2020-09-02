حدث في مثل هذا اليوم September 2, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1941 - «أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية» تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما.

• 1944 - إيطاليا تبرم معاهدة مع حكام اليمن تعطي لها الحق في السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

• 1945 - انتهاء الحرب العالمية الثانية.

• 1969 - تركيب أول آلة صرف آلي في الولايات المتحدة.

• 2015 - الصاروخ الروسي سويوز ت م ا-18م ينطلق بنجاح وعلى متنه ثلاث رواد فضاء بإتجاه محطة الفضاء الدولية.

• 2018 - حريق هائل يدمر متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو، مما تسبب بضياع أكثر من 20 مليون قطعة، جُمعت على مدار أكثر من مئتي عام كانت محفوظة فيه، وفقًا لموقع المتحف.

• 2019 - اندلاع حريق على متن مركبٍ لِلغوص قبالة جزيرة سانتا كروز بِولاية كاليفورنيا الأمريكيَّة، يودي بِحياة 34 شخصًا على الأقل ويُصيب 5 آخرين بِجُرُوح.

مواليد

• 1726 - جون هوارد، مصلح سجون بريطاني.

• 1853 - فيلهلم أوستفالد، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1909.

• 1877 - فردريك سودي، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921.

• 1912 - بيل شانكلي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

• 1918 - محمود الشريف، ملحن مصري.

• 1944 - جون ثيو، لاعب كرة قدم بلجيكي.

• 1949 - علي كريم، ممثل سوري.

• 1952 - جيمي كونرز، لاعب كرة مضرب أمريكي.

• 1961 - كارلوس فالديراما، لاعب كرة قدم كولومبي.

• 1966 - سلمى حايك، ممثلة مكسيكية من أصل لبناني.

• 1967 - أندرياس مولر، لاعب كرة قدم ألماني.

• 1968 -

• رغد صدام حسين، نجلة رئيس العراق السابق صدام حسين.

• سينثيا واتروس، ممثلة أمريكية.

• 1971 - سيزار سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

وفيات

• 1865 - ويليام روان هاميلتون، عالم فيزياء ورياضيات أيرلندي.

• 1936 - نعمان الأعظمي، عالم وفقيه وداعية عراقي.

• 1962 - أحمد علام، ممثل مصري.

• 1967 - فرانسيس أويمت، لاعب غولف أمريكي.

• 1973 - جون رونالد رويل تولكين، كاتب بريطاني.

• 1991 - ألفونسو جارسيا روبلز، دبلوماسي مكسيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

• 1992 -باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.