منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 2, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 2, 2020

آخر تحديث: منذ 15 من الساعات و 21 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 213
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم September 2, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1941 - «أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية» تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما.

• 1944 - إيطاليا تبرم معاهدة مع حكام اليمن تعطي لها الحق في السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

• 1945 - انتهاء الحرب العالمية الثانية.

• 1969 - تركيب أول آلة صرف آلي في الولايات المتحدة.

• 2015 - الصاروخ الروسي سويوز ت م ا-18م ينطلق بنجاح وعلى متنه ثلاث رواد فضاء بإتجاه محطة الفضاء الدولية.

• 2018 - حريق هائل يدمر متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو، مما تسبب بضياع أكثر من 20 مليون قطعة، جُمعت على مدار أكثر من مئتي عام كانت محفوظة فيه، وفقًا لموقع المتحف.

• 2019 - اندلاع حريق على متن مركبٍ لِلغوص قبالة جزيرة سانتا كروز بِولاية كاليفورنيا الأمريكيَّة، يودي بِحياة 34 شخصًا على الأقل ويُصيب 5 آخرين بِجُرُوح.

 

مواليد

• 1726 - جون هوارد، مصلح سجون بريطاني.

• 1853 - فيلهلم أوستفالد، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1909.

• 1877 - فردريك سودي، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921.

• 1912 - بيل شانكلي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

• 1918 - محمود الشريف، ملحن مصري.

• 1944 - جون ثيو، لاعب كرة قدم بلجيكي.

• 1949 - علي كريم، ممثل سوري.

• 1952 - جيمي كونرز، لاعب كرة مضرب أمريكي.

• 1961 - كارلوس فالديراما، لاعب كرة قدم كولومبي.

• 1966 - سلمى حايك، ممثلة مكسيكية من أصل لبناني.

• 1967 - أندرياس مولر، لاعب كرة قدم ألماني.

• 1968 -

• رغد صدام حسين، نجلة رئيس العراق السابق صدام حسين.

• سينثيا واتروس، ممثلة أمريكية.

• 1971 - سيزار سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

 

وفيات

• 1865 - ويليام روان هاميلتون، عالم فيزياء ورياضيات أيرلندي.

• 1936 - نعمان الأعظمي، عالم وفقيه وداعية عراقي.

• 1962 - أحمد علام، ممثل مصري.

• 1967 - فرانسيس أويمت، لاعب غولف أمريكي.

• 1973 - جون رونالد رويل تولكين، كاتب بريطاني.

• 1991 - ألفونسو جارسيا روبلز، دبلوماسي مكسيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

• 1992 -باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)