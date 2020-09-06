حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1492 - كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري، لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى.

• 1522 - وصول فكتوريا، السفينة الوحيدة الباقية من بعثة فرناندو ماجلان، إلى سانلوكار دي باراميدا في إسبانيا، بعد قرابة ثلاث سنوات من مغادرتها، لتصبح بذلك أول سفينة تدور حول كامل الكرة الأرضية.

• 1543 - القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في الاستيلاء على ميناء نيس الفرنسي وتحريره من قبضة ملك الفرنجة شارلمان خصم الملك فرانسوا الأول حليف الدولة العثمانية.

• 1798 - إعدام الثائر المصري محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت.

• 1898 - تتويج الملكة فيلهامينا ملكة هولندا على العرش رسميًا وذلك بعد وصولها للسن القانوني.

• 1901 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر.

• 19241939 - جنوب أفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1940 - كارول الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

• 1968 - استقلال سوازيلاند عن المملكة المتحدة بعد أن كانت إحدى محمياتها.

• 1983 - الاتحاد السوفيتي يقر بإسقاطة طائرة الركاب الكورية الجنوبية بحجة عدم تمكن قائد الطائرة الحربية من تمييز الطائرة على أنها مدنية عندما دخلت المجال الجوي السوفيتي.

• 1991 -

o الاتحاد السوفيتي يعترف بجمهوريات البلطيق الثلاثة التي إستقلت.

o الإتحاد السوفييتي يعيد تسمية مدينة لينينغراد إلى سانت بطرسبرغ بعد تبدل اسمها منذ سنة 1924.

• 1997 - إجراء مراسيم دفن ديانا أميرة ويلز.

• 2000 - نجاح أول عملية جراحية من نوعها تجري في دولة الكويت على يد جراحين كويتيين وهي تقديم محاجر العينيين وتصغير طول الجمجمة وزيادة عرضها وتقديم عظام الجبهة لطفلة كويتية لم تتجاوز 18 شهرا من عمرها في مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل.

• 2016 - الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) يعلن خفض تصنيف خطر انقراض الباندا العملاق إلى «غير محصن VU»، بينما رفع تصنيف الغوريلا الشرقية إلى «معرض للخطر للغاية CR».

مواليد

• 1766 - جون دالتون، عالم كيمياء بريطاني.

• 1808 - الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

• 1860 - جين آدمز، سياسية أمريكية وداعية لحقوق المرأة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

• 1863 - جيسي ويلكوكس سميث، رسامة توضيحية أمريكية.

• 1876 - جون مكليود، عالم فيزيولوجيا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

• 1879 - يوزيف فيرت، مستشار ألمانيا.

• 1892 - إدوارد فيكتور أبلتون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1947.

• 1906 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.

• 1915 -

• أحمد حماني، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

• رينيه حبشي، فيلسوف لبناني - مصري.

• 1917 - فيليب فون بوسلاغر، عسكري ألماني.

• 1924 - فؤاد المهندس، ممثل مصري.

• 1926 - الأمير كلاوس، زوج بياتريكس ملكة هولندا.

• 1934 - رجاء الجداوي، ممثلة مصرية.

• 1937 - علي المدفع، ممثل سعودي.

• 1939 - سوسومو تونيغاوا، طبيب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1987.

• 1940 - وحيد جلال، ممثل ومؤدي أصوات لبناني.

• 1945 - جو ناجاي، مؤلف مانغا ياباني.

• 1947 -بروس ريوتش، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

• 1963 - خيرت فيلدرز، سياسي هولندي.

• 1971 - دولوريس أوريوردان، شاعرة،مغنية،عازفة فرقة الكرانبيريز إيرلاندية.

• 1971 - مفيدة شيحة، إعلامية مصرية.

وفيات

• 1128 - محمد بن تومرت، مؤسس الدولة الموحدية في المغرب.

• 1798 - محمد كريم، حاكم مدينة الإسكندرية وثائر مصري.

• 1907 - رينه سولي برودوم، شاعر فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

• 2019 - وفاة روبرت موغابي، ثاني رئيس في تاريخ جمهورية زيمبابوي، عن عمر 95 عامًا.