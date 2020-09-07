حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1191 - وقوع معركة أرسوف، ضمن الحملة الصليبية الثالثة، وانتصار ريتشارد الأول ملك إنجلترا على صلاح الدين الأيوبي في أرسوف.

• 1228 - نزول إمبراطور الرومانية المقدسة فريدريك الثاني في عكا بفلسطين، وبدء الحملة الصليبية السادسة، مما أدى إلى استعادة مملكة القدس.

• 1652 - ثورة حوالي 15,000 مزارع من الهان ضد الحكم الهولندي في تايوان.

• 1695 - هنري إفري يتمكن من تحقيق واحدة من أكثر غارات القراصنة ربحية في التاريخ بالاستيلاء على سفينة مغول الهند الكبرى كانج آي ساواي. ورداً على ذلك هدد السلطان أورنكزيب بإنهاء جميع عمليات التجارة مع الإنجليز في الهند.

• 1706 - انتهاء حصار تورينو، ضمن حرب الخلافة الإسبانية، بخروج القوات الفرنسية من شمال إيطاليا.

• 1822 - استقلال البرازيل عن البرتغال.

• 1848 - النمسا تحظر تجارة الرقيق.

• 1876 - تتويج عبد الحميد الثاني خليفةً للمسلمين وسلطانًا للعثمانيين.

• 1923 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.

• 1940 - سلاح الجو الملكي البريطاني يبدأ بقصف المدن الألمانية ردًا على الحملة الجوية العنيفة التي شنها الطيران الألماني على المدن البريطانية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1952 - وزارة علي ماهر باشا في مصر تقدم استقالتها بعد 44 يومًا من تشكيلها بعد ثورة 23 يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة ويحتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.

• 1961 - صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها.

• 1977 - توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.

• 1979 - بدأ البث في المحطة الرياضية الأمريكية «إي أس بي إن / ESPN».

• 2011 - تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخصًا.

• 2013 - اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

• 2016 - افتتاح الألعاب البارالمبية الصيفية بريو دي جانيرو، البرازيل.

• 2017 - زلزالٌ عنيف بلغت قُوَّته 8.1 درجات يضرب ساحل ولاية تشياباس جنوب المكسيك، ويتسبب بِمقتل 90 شخصًا على الأقل، ليكون أقوى زلزالٍ تشهده البلاد مُنذ سنة 1985.

مواليد

• 1533 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة المملكة المتحدة.

• 1815 - جون مكدوال ستيوارت، مستكشف أسترالي.

• 1819 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.

• 1855 - ويليام فريز جرين، مصور فوتوغرافي ومخترع بريطاني.

• 1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.

• 1909 - إيليا كازان، منتج ومخرج سينمائي أمريكي.

• 1917 - جون كورنفورث، عالم كيمياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

• 1930 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.

• 1934 -عبد الرحمن آل رشي، ممثل سوري.

• 1940 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.

• 1954 - مايكل إيمرسون، ممثل أمريكي.

• 1963 - ريجينا مارتينيز، صحفية مكسيكية.

• 1965 - داركو بانكيف، لاعب كرة قدم مقدوني.

• 1968 - مارسيل دوسايي، لاعب كرة قدم فرنسي.

• 1973 - شانون إليزابيث، ممثلة أمريكية.

وفيات

• 1312 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.

• 1457 - علاء الدين الشيرازي، عالم مسلم وصوفي عراقي.

• 1496 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

• 1566 - سليمان القانوني، خليفة عثماني

• 1873 - محمود خليل العظم، شاعر ومتصوف سوري.

• 1991 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

• 1997 - موبوتو سيسيسيكو، ديكتاتور زائير.