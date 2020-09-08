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حدث في مثل هذا اليوم September 8, 2020
أحداث سياسية وعامة
1714 - الدولة العثمانية تعلن الحرب على البندقية.
1941 - الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر.
1947 - اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا حضره رؤساء حكومات الدول العربية وذلك لإحباط قرار تقسيم فلسطين والحيلولة دون قيام دولة إسرائيل.
1949 - تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا.
1952 - الاضطرابات تعم الدار البيضاء بسبب مقتل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد.
1958 - صدور العدد الأول من مجلة العربي في الكويت والتي يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكي.
1966 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي.
1969 - سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق.
1972 - تفجير قنبلة في منزل المناضل الفلسطيني محمود الهمشري بواسطة الموساد وذلك بأوامر مباشرة من جولدا مائير.
1980 - اغتيال المغني الإنجليزي جون لينون في نيويورك على يد شخص مختل عقليًا يدعى ‹مارك شابمان›.
1987 -
شاحنة إسرائيلية تدهس سيارة يركبها عمال فلسطينيون من جباليا متوقفة في محطة وقود، مما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، وأدت الحادثة لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان في واشنطن اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة المدى المركزة في أوروبا.
1991 - تأسيس اتحاد الدول المستقلة والتي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.
2007 - مقتل المخرج العراقي عدنان إبراهيم بعد طعنه في رقبته أمام مكتبه في العاصمة السورية دمشق.
2009 - مجلس الأمة الكويتي يناقش الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في الكويت يستجوب بها رئيس الحكومة، وقد انتهى الاستجواب بتقديم طلب من 10 نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة.
2011 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس استشاري تكون مهمته معاونة المجلس الأعلى وإبداء المشورة في الفترة الانتقالية وحتى إتمام نقل السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخبين.
مواليد
65 ق.م. - هوراس، شاعر روماني.
1542 - الملكة ماري ستيوارت، ملكة اسكتلندا.
1708 - الإمبراطور فرانسيس الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1730 - يان إينخنهاوسز، عالم هولندي في علم النبات.
1832 - بيورنستيرن بيورنسون، كاتب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1903.
1865 - جان سيبيليوس، موسيقي فنلندي.
1936 - ديفيد كارادين، ممثل أمريكي.
1938 - غسان مطر، ممثل فلسطيني.
1941 - جيوف هورست، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1944 - شارملا طاغور، ممثلة هندية.
1946 - محمود قابيل، ممثل مصري.
1947 - توماس تشيك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.
1951 - الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي.
1952 - عباس النوري، ممثل سوري.
1953 - كيم بايسنجر، ممثلة أمريكية.
1955 - زينب العسال، كاتبة مصرية.
1961 - آن كولتر، إعلامية أمريكية.
1963 - براين مككلير، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
1964 - تيري هاتشر، ممثلة أمريكية.
1966 - ريم بنا، مغنية وملحنة فلسطينية.
1967 -
كوتونو ميتسويشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.
ماهر الأسد، عميد ركن سوري، وشقيق الرئيس السوري بشار الأسد.
1976 - دومينيك موناغان، ممثل إنجليزي.
1978 -
إين سمرهولدر، ممثل أمريكي.
جون أوستر، لاعب كرة قدم ويلزي.
فريدريك بيكيون، لاعب كرة قدم فرنسي.
1979 - كريستيان ويلهلمسون، لاعب كرة قدم سويدي
وفيات
940 - أبو العباس محمد الراضي بالله، خليفة عباسي.
1885 - أنطون الصقال، شاعر وكاتب سوري.
1897 - الإمام المهدي العباسي، شيخ الجامع الأزهر.
1922 - أمين أبو خاطر، طبيب وكاتب لبناني.
1978 - جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل.
1980 - جون لينون، مغني إنجليزي.
1982 - مارتي روبينز، مغني أمريكي.
2007 - عدنان إبراهيم، مخرج عراقي.
2012 - الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.
2015 - ميرفت سعيد، ممثلة مصرية.
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