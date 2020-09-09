حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.

• 914 - دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.

• 1087 ـ وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.

• 1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.

• 1513 ـ معركة فلودين: هزيمة اسكتلندا ومصرع ملكها جيمس الرابع، وخروج اسكتلندا من حرب عصبة كامبراي.

• 1543 ـ تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ـ ذات الأشهر التسعة ـ "ملكة للاسكتلنديين" في مدينة ستيرلنغ في وسط اسكتلندا.

• 1739 ـ اندلاع ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وهي أكبر تمرد للعبيد في مستعمرات أمريكا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني في فترة ما قبل الثورة الأمريكية.

• 1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.

• 1827 - الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى «ميناء نافارين» باليونان.

• 1842 - إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.

• 1867 - استقلال لوكسمبورغ.

• 1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.

• 1881 - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.

• 1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.

• 1892 - الفلكي الإنجليزي «دكتور برنارد» يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.

• 1952 - أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل من منصبه.

• 1953 - صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر، وأصبح يحتفل به بعيد الفلاحين.

• 1965 - الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الإنفصالية فيه.

• 1976 - انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

• 1984 - مؤتمر دول البحر المتوسط يوافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.

• 2009 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.

• 2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.

• 2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

• 2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.

مواليد

• 384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.

• 1585 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين مسيحي وسياسي فرنسي.

• 1737 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.

• 1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.

• 1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.

• 1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

• 1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

• 1926 - يوسف القرضاوي، مفكر إسلامي وأحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمون.

• 1928 - أحمد الطيب العلج، ممثل مغربي.

• 1939 - أنعام سالوسة، ممثلة مصرية.

• 1944 - عبد الله سدران، شاعر وكاتب سيناريو بوسني.

• 1949 - سوسيلو بانبانغ يودهونو، رئيس إندونيسيا.

• 1959 - إريك سيرا، ملحن فرنسي.

• 1960 - هيو غرانت، ممثل بريطاني.

• 1963 - روبيرتو دونادوني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

وفيات

• 1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.

• 1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.

• 1569 - بيتر برويغيل البكر، رسام هولندي.

• 1834 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

• 1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.

• 1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.

• 1990 - ألكسندر مين، كاتب روسي.

• 2006 - مليكة مستظرف، كاتبة وروائية مغربية.

• 2011 - خيري شلبي، كاتب وروائي مصري.