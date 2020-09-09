منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 6 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.

• 914 - دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.

• 1087 ـ وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.

• 1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.

• 1513 ـ معركة فلودين: هزيمة اسكتلندا ومصرع ملكها جيمس الرابع، وخروج اسكتلندا من حرب عصبة كامبراي.

• 1543 ـ تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ـ ذات الأشهر التسعة ـ "ملكة للاسكتلنديين" في مدينة ستيرلنغ في وسط اسكتلندا.

• 1739 ـ اندلاع ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وهي أكبر تمرد للعبيد في مستعمرات أمريكا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني في فترة ما قبل الثورة الأمريكية.

• 1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.

• 1827 - الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى «ميناء نافارين» باليونان.

• 1842 - إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.

• 1867 - استقلال لوكسمبورغ.

• 1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.

• 1881 - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.

• 1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.

• 1892 - الفلكي الإنجليزي «دكتور برنارد» يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.

• 1952 - أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل من منصبه.

• 1953 - صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر، وأصبح يحتفل به بعيد الفلاحين.

• 1965 - الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الإنفصالية فيه.

• 1976 - انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

• 1984 - مؤتمر دول البحر المتوسط يوافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.

• 2009 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.

• 2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.

• 2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

• 2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.

 

مواليد

• 384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.

• 1585 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين مسيحي وسياسي فرنسي.

• 1737 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.

• 1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.

• 1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.

• 1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

• 1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.

• 1926 - يوسف القرضاوي، مفكر إسلامي وأحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمون.

• 1928 - أحمد الطيب العلج، ممثل مغربي.

• 1939 - أنعام سالوسة، ممثلة مصرية.

• 1944 - عبد الله سدران، شاعر وكاتب سيناريو بوسني.

• 1949 - سوسيلو بانبانغ يودهونو، رئيس إندونيسيا.

• 1959 - إريك سيرا، ملحن فرنسي.

• 1960 - هيو غرانت، ممثل بريطاني.

• 1963 - روبيرتو دونادوني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

 

وفيات

• 1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.

• 1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.

• 1569 - بيتر برويغيل البكر، رسام هولندي.

• 1834 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

• 1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.

• 1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.

• 1990 - ألكسندر مين، كاتب روسي.

• 2006 - مليكة مستظرف، كاتبة وروائية مغربية.

• 2011 - خيري شلبي، كاتب وروائي مصري.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)