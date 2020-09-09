حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.
• 914 - دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.
• 1087 ـ وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.
• 1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.
• 1513 ـ معركة فلودين: هزيمة اسكتلندا ومصرع ملكها جيمس الرابع، وخروج اسكتلندا من حرب عصبة كامبراي.
• 1543 ـ تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ـ ذات الأشهر التسعة ـ "ملكة للاسكتلنديين" في مدينة ستيرلنغ في وسط اسكتلندا.
• 1739 ـ اندلاع ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وهي أكبر تمرد للعبيد في مستعمرات أمريكا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني في فترة ما قبل الثورة الأمريكية.
• 1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.
• 1827 - الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى «ميناء نافارين» باليونان.
• 1842 - إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.
• 1867 - استقلال لوكسمبورغ.
• 1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.
• 1881 - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.
• 1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.
• 1892 - الفلكي الإنجليزي «دكتور برنارد» يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.
• 1952 - أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل من منصبه.
• 1953 - صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر، وأصبح يحتفل به بعيد الفلاحين.
• 1965 - الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الإنفصالية فيه.
• 1976 - انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.
• 1984 - مؤتمر دول البحر المتوسط يوافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.
• 2009 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.
• 2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.
• 2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.
• 2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.
مواليد
• 384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.
• 1585 - الكاردينال ريشيليو، رجل دين مسيحي وسياسي فرنسي.
• 1737 - لويجي جالفاني، طبيب وعالم تشريح إيطالي.
• 1828 - ليو تولستوي، أديب روسي.
• 1900 - جيمس هيلتون، روائي إنجليزي.
• 1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
• 1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.
• 1926 - يوسف القرضاوي، مفكر إسلامي وأحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمون.
• 1928 - أحمد الطيب العلج، ممثل مغربي.
• 1939 - أنعام سالوسة، ممثلة مصرية.
• 1944 - عبد الله سدران، شاعر وكاتب سيناريو بوسني.
• 1949 - سوسيلو بانبانغ يودهونو، رئيس إندونيسيا.
• 1959 - إريك سيرا، ملحن فرنسي.
• 1960 - هيو غرانت، ممثل بريطاني.
• 1963 - روبيرتو دونادوني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.
وفيات
• 1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.
• 1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.
• 1569 - بيتر برويغيل البكر، رسام هولندي.
• 1834 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.
• 1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.
• 1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.
• 1990 - ألكسندر مين، كاتب روسي.
• 2006 - مليكة مستظرف، كاتبة وروائية مغربية.
• 2011 - خيري شلبي، كاتب وروائي مصري.
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