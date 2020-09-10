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حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1526 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى بودا عاصمة المجر. بذلك تصبح المجر تابعة للدولة العثمانية
• 1844 - توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.
• 1919 - توقيع «معاهدة سان جرمان» بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.
• 1923 - دولة أيرلندا الحرة تنضم لعصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة بعد قرار المملكة المتحدة منح الشطر الجنوبي من جزيرة أيرلندا استقلالها تحت اسم دولة أيرلندا الحرة وذلك في أعقاب ثورة الأيرلنديين المسلحة.
• 1937 - انعقاد «مؤتمر ليون» لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
• 1940 - الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.
• 1952 - ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدول العربية خلفًا لعبد الرحمن عزام المستقيل.
• 1961 - القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق.
• 1973 - مؤتمر قمة دول المواجهة ينعقد في القاهرة لبحث دور الجبهة الشرقية في المعركة القادمة.
• 1990 -البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح «كنيسة سيدة السلام» في ياموسوكرو في كوت ديفوار، وهي إحدى أكبر كنائس العالم.
• 2002 - سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.
• 2007 - رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد سبع سنوات في المنفى.
• 2015 - فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.
• 2017 - إعصار إيرما، أقوى إعصارٍ يشهده إقليم الكاريبي في التاريخ المُسجَل، يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ألحق أضراراً بالغة في جزر الكاريبي.
مواليد
• 1659 - هنري برسل، مؤلف موسيقي إنجليزي.
• 1775 - موراي ماكسويل، ضابط بريطاني.
• 1890 - فرانتس فرفل، أديب نمساوي.
• 1892 - آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
• 1893 - جوانا بورمان، حارسة نازية شرسة عملت بمعسكرات الاعتقال ابان الحرب العالمية الثانية.
• 1915 - محمد خليفة التونسي، كاتب ومترجم مصري.
• 1931 - فيليب بيكر هول، ممثل أمريكي.
• 1937 - جارد دايموند، عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.
• 1939 - علي المفيدي، ممثل كويتي.
• 1941 -
• فادية عكاشة، ممثلة مصرية.
• ستيفن جاي غولد، عالم أمريكي في علم الأحياء القديمة.
• 1943 - هورست دييتر هوتغز، لاعب كرة قدم ألماني.
• 1946 - ميشال آليو ماري، سياسية فرنسية.
• 1951 - لوك ميلكامبس، لاعب كرة قدم بلجيكي.
• 1955 - فريدة سيف النصر، ممثلة مصرية.
• 1960 - كولين فيرث، ممثل إنجليزي.
• 1972 -وفاء الكيلاني، إعلامية مصرية.
وفيات
• 61هـ -
o مقتل مسلم بن عقيل ابن عم الحسين بن علي وسفيره.
o مقتل هانئ بن عروة أحد أصحاب علي بن أبي طالب ومن وجهاء الكوفة وممن ناصروا مسلم بن عقيل وثورة الحسين.
• 1797 - ماري ويلستونكرافت، كاتبة إنجليزية.
• 1948 - الملك فرديناند الأول، ملك مملكة بلغاريا.
• 1949 - أحمد سالم، طيار ومخرج وممثل ومذيع مصري.
• 1975 - جورج باغيت طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.
• 1979 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا الأول.
• 1981 - رياض السنباطي ، موسيقار وملحن مصري
• 1983 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
• 1985 - جوك ستين، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
• 2006 - الملك تاوفآهاو توبو الرابع، ملك تونغا.
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