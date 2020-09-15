حدث في مثل هذا اليوم September 15, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 625 ـ زواج علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد.

• 1830 ـ افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول و مانشستر.

• 1864 ـ توقيع اتفاقية سبتمبر بين الحكومة الإيطالية ونابليون الثالث

• 1894 - اليابانيون يلحقون بالصين هزيمة عسكرية كبيرة في «معركة بينغ يانغ».

• 1916 - استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى.

• 1928 - الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.

• 1935 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم «قوانين نورمبرغ»، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعار رسمي لألمانيا النازية.

• 1950 - بدأ معركة إنشون أثناء الحرب الكورية.

• 1952 - الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.

• 1974 - صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

• 2015 -إعلان نتائج تحقيق سقوط الرافعة في الحرم المكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية.

• 2017 -إنهاء مُهمة مسبار كاسيني-هويجنز في نظام زحل عن طريق إرساله طوعًا إلى قلب غلاف زحل الجوي.

• 2019 -فوز المُنتخب الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 بعد تغلُّبه على المُنتخب الأرجنتيني بِنتيجة 95 - 75.

مواليد

• 1254 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.

• 1857 - ويليام هوارد تافت، رئيس الولايات المتحدة.

• 1858 - شارل دو فوكو، رجل دين كاثوليكي فرنسي.

• 1885 - إينا زايدل، شاعرة وروائية ألمانية.

• 1890 - أجاثا كريستي، كاتبة روايات بوليسية إنجليزية.

• 1903 - عبد الرحمن مامي، طبيب وسياسي تونسي.

• 1904 - الملك أومبرتو الثاني، ملك مملكة إيطاليا.

• 1908 - غيرد غايزر، أديب ألماني.

• 1911 - شفيق نور الدين، ممثل مصري.

• 1912 - إسماعيل ياسين، ممثل مصري.

• 1926 - إيمامورا شوهيه، مخرج ياباني.

• 1929 - موري جيلمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1969.

• 1934 - عزت العلايلي، ممثل مصري.

• 1937 - روبرت لوكاس جونيور، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1995.

• 1946 -أوليفر ستون، مخرج أمريكي.

• 1972 - الأميرة ليتيزيا، أميرة أستورياس زوجة ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي.

• 1973 - الأمير دانيال، دوق واسترغوتلاند زوج ولية العهد في السويد الأميرة فيكتوريا.

• 1974 - سعيد مظفري زاده، حكم كرة قدم إيراني.

• 1984 - الأمير هاري، ابن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز والثالث في ترتيب العرش البريطاني.

وفيات

• 668 - الإمبراطور قنسطنس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

• 1206 - إسماعيل بن علي الحظيري، لغوي وشاعر عربي عراقي.

• 1859 - إسامبارد كينجدم برونيل، مهندس بريطاني.

• 1885 - إلياس صالح، كاتب، مؤرخ وشاعر سوري.

• 1923 - سيد درويش، موسيقي مصري.

• 1926 - رودلف أوكن، فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1908.

• 1946 - مولاي محمد، الابن البكر للسلطان المغربي الحسن الأول.

• 1973 - الملك غوستاف السادس أدولف، ملك السويد.

• 2007 - حسين الشربيني، ممثل مصري.