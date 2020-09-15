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حدث في مثل هذا اليوم September 15, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 625 ـ زواج علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد.
• 1830 ـ افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول و مانشستر.
• 1864 ـ توقيع اتفاقية سبتمبر بين الحكومة الإيطالية ونابليون الثالث
• 1894 - اليابانيون يلحقون بالصين هزيمة عسكرية كبيرة في «معركة بينغ يانغ».
• 1916 - استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى.
• 1928 - الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.
• 1935 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم «قوانين نورمبرغ»، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعار رسمي لألمانيا النازية.
• 1950 - بدأ معركة إنشون أثناء الحرب الكورية.
• 1952 - الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.
• 1974 - صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
• 2015 -إعلان نتائج تحقيق سقوط الرافعة في الحرم المكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية.
• 2017 -إنهاء مُهمة مسبار كاسيني-هويجنز في نظام زحل عن طريق إرساله طوعًا إلى قلب غلاف زحل الجوي.
• 2019 -فوز المُنتخب الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 بعد تغلُّبه على المُنتخب الأرجنتيني بِنتيجة 95 - 75.
مواليد
• 1254 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.
• 1857 - ويليام هوارد تافت، رئيس الولايات المتحدة.
• 1858 - شارل دو فوكو، رجل دين كاثوليكي فرنسي.
• 1885 - إينا زايدل، شاعرة وروائية ألمانية.
• 1890 - أجاثا كريستي، كاتبة روايات بوليسية إنجليزية.
• 1903 - عبد الرحمن مامي، طبيب وسياسي تونسي.
• 1904 - الملك أومبرتو الثاني، ملك مملكة إيطاليا.
• 1908 - غيرد غايزر، أديب ألماني.
• 1911 - شفيق نور الدين، ممثل مصري.
• 1912 - إسماعيل ياسين، ممثل مصري.
• 1926 - إيمامورا شوهيه، مخرج ياباني.
• 1929 - موري جيلمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1969.
• 1934 - عزت العلايلي، ممثل مصري.
• 1937 - روبرت لوكاس جونيور، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1995.
• 1946 -أوليفر ستون، مخرج أمريكي.
• 1972 - الأميرة ليتيزيا، أميرة أستورياس زوجة ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي.
• 1973 - الأمير دانيال، دوق واسترغوتلاند زوج ولية العهد في السويد الأميرة فيكتوريا.
• 1974 - سعيد مظفري زاده، حكم كرة قدم إيراني.
• 1984 - الأمير هاري، ابن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز والثالث في ترتيب العرش البريطاني.
وفيات
• 668 - الإمبراطور قنسطنس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
• 1206 - إسماعيل بن علي الحظيري، لغوي وشاعر عربي عراقي.
• 1859 - إسامبارد كينجدم برونيل، مهندس بريطاني.
• 1885 - إلياس صالح، كاتب، مؤرخ وشاعر سوري.
• 1923 - سيد درويش، موسيقي مصري.
• 1926 - رودلف أوكن، فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1908.
• 1946 - مولاي محمد، الابن البكر للسلطان المغربي الحسن الأول.
• 1973 - الملك غوستاف السادس أدولف، ملك السويد.
• 2007 - حسين الشربيني، ممثل مصري.
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