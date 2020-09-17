حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020

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أحداث سياسية وعامة

• 1171 - مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

• 1939 - القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1961 - إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

• 1971 - مصر تُسقط طائرة تجسس بوينج 377 ستراتوكروزر إسرائيلية فوق سيناء.

• 1974 - انضمام بنغلاديش، غرينادا وغينيا بيساو إلى الأمم المتحدة.

• 1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.

• 1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي «جبرو فاجنر» لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

مواليد

• 1205 - ابن الظهير الإربلي، فقيه حنفي وأديب عراقي.

• 1677 - ستيفن هايلز، فيزيولوجي وعالم كيمياء إنجليزي.

• 1826 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.

• 1869 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

• 1917 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.

• 1922 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا.

• 1929 - نادية السبع، ممثلة مصرية.

• 1932 - خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.

• 1945 - فل جاكسون، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.

• 1953 - سلوى القطريب، ممثلة لبنانية.

• 1960 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.

• 1965 - يوجي ناكا، مصمم ألعاب فيديو ياباني.

وفيات

• 1574 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.

• 1836 - أنطوان لوران دو جوسيو، عالم فرنسي في علم النبات.

• 1948 - فولك برنادوت، كونت وديبلوماسي سويدي.

• 1961 - عدنان مندريس، رئيس وزراء تركي.