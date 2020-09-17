حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020

- قطع أكثر من 8 آلاف كيلومتر.. صور بالأقمار الصناعية تُظهر وصول دخان حرائق الغابات الأمريكية إلى أوروبا
- باريس: فرصة إضافيّة للتأليف.. و"الثنائي" والحريري: فتيل مشتعل
- أسرار وخفايا لبنانية
- معركة «المثالثة» من خلال الحكومة
- ما بعد... المبادرة الفرنسية «إن» سقطت؟!
- الدعم مستمر والأسعار مرتفعة والأموال تنفُد
- الحكومة خلال أيام... أو انتظروا شهرين؟
- 8 آذار "تخطف" لبنان وتطلب الفدية "المالية"
- المهل تتفلت ولا تكريس لـ "الدوحة - 2"
- «عرقنة» تأليف الحكومة .. اتهامات في الداخل وتجاذبات في الخارج!
- اين اخطأت فرنسا في حساباتها ؟
- زمنُ المواجهةِ لا زمنُ الاعتذار
- لماذا ينقلب "الثنائي الشيعي" على المبادرة الفرنسية؟
- "انحناءة" فرنسية وتصلّب شيعي: خميس الاعتذار أو سبت التنازل
- مصادر أميركية : باسيل تأخر جداً..
- إنتكاسات الثنائي الشيعي في انتصاراته الوهمية
- إشكالات "القوات" و"التيار"... تضخيم أو حقيقة مرّة؟
- المواجهة بين اتفاقين: الطائف والدوحة
- فرنسا تكتشف لبنان "الحزب"
- من يُفشّل ماكرون: أميركا أم "الثنائية الشيعية"؟
- أوساط برّي: نقبل بشيعي... حتّى لو سمّته فرنسا
- ذكرى "جمول" ولبنانية المقاومة في 1982... نسخة "حزب الله" أخذتها إلى الساحات الإقليمية!
- إدمون رزق لحسين الحسيني: إشهد للحقيقة.. الطائف علماني
- رئاستا الجمهورية والحكومة... التسهيل من باب التوفيق بين المتخاصمين
- رسائل فرنسية لـ"حزب الله": لا نستهدفكم
- الثلث المعطل والبيان الوزاري والمراسيم الاشتراعية: خلافات مكتومة تتجاوز توزيع الحقائب
- حزب الله والمبادرة الفرنسية: تقطيع للوقت... لا بد منه
- المساعدات والدعم: وجهان للفساد والزبائنيّة
- بيروت بلا «أطفائية»!
- كورونا يفتك بالسجون... لا خطط للمواجهة!
- ماكرون بمواجهة الماكرين.. تمديد المهلة وباريس: لم يفت أوان تشكيل حكومة
- مبادرة ماكرون بين التقويض والترويض ... هل يعتذر أديب اليوم؟
- أرقام «كورونا» التصاعدية تطغى.. والنائبة الطبش: 228 إصابة بين مساجين وقوى الأمن
- المحقق العدلي يستجوب وزيراً وقاضياً بملف انفجار مرفأ بيروت
- نعم.. شعبَا الإمارات والبحرين تَعِبا مِن الحُروب ولكن في اليمن وليس في فِلسطين.. ما هُما أكبر كِذبَتين يُمكن رصدهما وسط مهرجان توقيع اتّفاقيّ السّلام في البيت الأبيض؟ وكيف ستُوقّع ست دول اتّفاقات مُماثلة وهي لم تَجرؤ على إرسال مُمثّلين عنها لحُضور الحَفل؟ ولماذا لا نتوقّع إقامةً طويلةً وهانِئةً للسّفارتين الإسرائيليّتين في أبو ظبي والمنامة؟
- حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 17, 2020
- محضر اجتماع: فرنسا تقول إن المودعين اللبنانيين قد لا يحصلون على كل أموالهم
- تشييد إهراءات في مرفأ طرابلس يوفّر الأمن الغذائي
- الفرنسيون يجتمعون بحزب الله: من ينكسر باريس أم الضاحية؟
- خاص "النهار" - 24 ساعة حاسمة للمبادرة الفرنسية... وإلا
- المداورة مبدأ وهؤلاء هم وزراء المال... غير الشيعة!
- ناشطون: ذبح ناشطة عراقية ووالديها في "مجزرة بشعة" ببغداد
- غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
- مرفأ بيروت قبل الانفجار "من أكثر المرافق فسادا" في لبنان
- الثنائي يرفض «الداخلية» مقابل «المالية».. وواشنطن تحذّر باريس من ضياع مبادرتها
- أسرار وخفايا لبنانية
- 6 أشهر للحلّ أو لـ«مُعَلِّم التلحيم»!
- «الرسالة» التي أوقفت التهور!
- ليس بالعقوبات تنهي واشنطن «حزب الله»
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1171 - مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.
• 1939 - القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
• 1961 - إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
• 1971 - مصر تُسقط طائرة تجسس بوينج 377 ستراتوكروزر إسرائيلية فوق سيناء.
• 1974 - انضمام بنغلاديش، غرينادا وغينيا بيساو إلى الأمم المتحدة.
• 1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.
• 1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي «جبرو فاجنر» لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.
مواليد
• 1205 - ابن الظهير الإربلي، فقيه حنفي وأديب عراقي.
• 1677 - ستيفن هايلز، فيزيولوجي وعالم كيمياء إنجليزي.
• 1826 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.
• 1869 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
• 1917 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.
• 1922 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا.
• 1929 - نادية السبع، ممثلة مصرية.
• 1932 - خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.
• 1945 - فل جاكسون، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.
• 1953 - سلوى القطريب، ممثلة لبنانية.
• 1960 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.
• 1965 - يوجي ناكا، مصمم ألعاب فيديو ياباني.
وفيات
• 1574 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.
• 1836 - أنطوان لوران دو جوسيو، عالم فرنسي في علم النبات.
• 1948 - فولك برنادوت، كونت وديبلوماسي سويدي.
• 1961 - عدنان مندريس، رئيس وزراء تركي.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 16, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 15, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 12, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 8, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)