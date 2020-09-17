منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 8 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1171 - مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

• 1939 - القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1961 - إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

• 1971 - مصر تُسقط طائرة تجسس بوينج 377 ستراتوكروزر إسرائيلية فوق سيناء.

• 1974 - انضمام بنغلاديش، غرينادا وغينيا بيساو إلى الأمم المتحدة.

• 1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.

• 1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي «جبرو فاجنر» لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

 

مواليد

• 1205 - ابن الظهير الإربلي، فقيه حنفي وأديب عراقي.

• 1677 - ستيفن هايلز، فيزيولوجي وعالم كيمياء إنجليزي.

• 1826 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.

• 1869 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

• 1917 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.

• 1922 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا.

• 1929 - نادية السبع، ممثلة مصرية.

• 1932 - خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.

• 1945 - فل جاكسون، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.

• 1953 - سلوى القطريب، ممثلة لبنانية.

• 1960 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.

• 1965 - يوجي ناكا، مصمم ألعاب فيديو ياباني.

 

وفيات

• 1574 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.

• 1836 - أنطوان لوران دو جوسيو، عالم فرنسي في علم النبات.

• 1948 - فولك برنادوت، كونت وديبلوماسي سويدي.

• 1961 - عدنان مندريس، رئيس وزراء تركي.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)