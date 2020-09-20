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- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2020
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حدث في مثل هذا اليوم September 20, 2020
أحداث سياسية وعامة
• 1187 - صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.
• 1519 - وصول المستكشف فرناندو ماجلان إلى مدينة شلوقة مع 270 من رجاله في رحلته حول العالم.
• 1637 - التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير وتشارلز الأول ملك إنجلترا.
• 1792 -
o بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.
o وقوع معركة فالمي بين القوات الفرنسية وقوات التحالف الأوروبي أثناء الثورة الفرنسية.
• 1870 - القوات الإيطالية تدخل العاصمة روما.
• 1932 - مهاتما غاندي يبدأ إضراباً عن الطعام في «سجن بوما» وذلك احتجاجًا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات.
• 1944 - الإستحواذ على جسر وال في عملية ماركت جاردن العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية.
• 1946 -افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية حيث كان الافتتاح مبرمجاً بين 1 سبتمبر و20 سبتمبر من عام 1939.
• 1979 - إلغاء حكم إمبراطورية أفريقيا الوسطى واسترجاع اسم جمهورية أفريقيا الوسطى.
• 1991 - الفرنسيون يوافقون في استفتاء على معاهدة ماستريخت والتي مهدت للوحدة الأوروبية.
• 2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب.
• 2004 - وصول عدد المقالات في ويكيبيديا إلى مليون مقال في كافة لغات الموسوعة التي وصل عددها للمئة لغة.
• 2006 اطلاق ناسا لمسبار ستيريو من أجل إجراء قياسات خاصة بالشمس.
• 2018 - مقتل 224 شخصًا على الأقل في حادث غرق عبارة إم في نيرير التنزانية في بحيرة فيكتوريا.
مواليد
• 835 - الأمير أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام.
• 1486 - آرثر أمير ويلز، ولي عهد إنجلترا.
• 1771 - مونغو بارك، مستكشف اسكتلندي.
• 1872 - والتر إدوارد سكوت، مستكشف أمريكي.
• 1833 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام1907.
• 1842 - جيمس ديوار، عالم كيميائي وفيزيائي اسكتلندي.
• 1853 - شولالون كورن، ملك تايلندي.
• 1872 - موريس غاملان، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.
• 1878 - أبتون سنكلير، روائي وكاتب وصحفي وناشط سياسي أمريكي.
• 1918 - جورج موس، مؤرخ ألماني.
• 1934 - صوفيا لورين، ممثلة إيطالية.
• 1944 - مجدي وهبة، ممثل مصري.
• 1956 - غاري كول، ممثل أمريكي.
• 1958 - غسان مسعود، ممثل سوري.
• 1967 - كريستين جونستون، ممثلة أمريكية.
وفيات
• 1887 - أحمد فارس الشدياق، صحفي وكاتب لبناني.
• 1941 - ميخائيل كيربونوس، قائد عسكري أوكراني سوفيتي.
• 1953 - إسماعيل آل ياسين، شاعر عراقي.
• 1957 - جان سيبيليوس، موسيقي فنلندي.
• 1971 - جيورجيوس سفريس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1963.
• 1975 - سان جون بيرس، شاعر ودبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1960.
• 1996 - بول إيردوس، عالم رياضيات هنغاري.
• 1999 - تحية كاريوكا، راقصة شرقية وممثلة مصرية.
• 2011 -محمود صايمة، ممثل أردني.
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