حدث في مثل هذا اليوم September 20, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1187 - صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.

• 1519 - وصول المستكشف فرناندو ماجلان إلى مدينة شلوقة مع 270 من رجاله في رحلته حول العالم.

• 1637 - التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير وتشارلز الأول ملك إنجلترا.

• 1792 -

o بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.

o وقوع معركة فالمي بين القوات الفرنسية وقوات التحالف الأوروبي أثناء الثورة الفرنسية.

• 1870 - القوات الإيطالية تدخل العاصمة روما.

• 1932 - مهاتما غاندي يبدأ إضراباً عن الطعام في «سجن بوما» وذلك احتجاجًا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات.

• 1944 - الإستحواذ على جسر وال في عملية ماركت جاردن العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1946 -افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية حيث كان الافتتاح مبرمجاً بين 1 سبتمبر و20 سبتمبر من عام 1939.

• 1979 - إلغاء حكم إمبراطورية أفريقيا الوسطى واسترجاع اسم جمهورية أفريقيا الوسطى.

• 1991 - الفرنسيون يوافقون في استفتاء على معاهدة ماستريخت والتي مهدت للوحدة الأوروبية.

• 2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب.

• 2004 - وصول عدد المقالات في ويكيبيديا إلى مليون مقال في كافة لغات الموسوعة التي وصل عددها للمئة لغة.

• 2006 اطلاق ناسا لمسبار ستيريو من أجل إجراء قياسات خاصة بالشمس.

• 2018 - مقتل 224 شخصًا على الأقل في حادث غرق عبارة إم في نيرير التنزانية في بحيرة فيكتوريا.

مواليد

• 835 - الأمير أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام.

• 1486 - آرثر أمير ويلز، ولي عهد إنجلترا.

• 1771 - مونغو بارك، مستكشف اسكتلندي.

• 1872 - والتر إدوارد سكوت، مستكشف أمريكي.

• 1833 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام1907.

• 1842 - جيمس ديوار، عالم كيميائي وفيزيائي اسكتلندي.

• 1853 - شولالون كورن، ملك تايلندي.

• 1872 - موريس غاملان، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.

• 1878 - أبتون سنكلير، روائي وكاتب وصحفي وناشط سياسي أمريكي.

• 1918 - جورج موس، مؤرخ ألماني.

• 1934 - صوفيا لورين، ممثلة إيطالية.

• 1944 - مجدي وهبة، ممثل مصري.

• 1956 - غاري كول، ممثل أمريكي.

• 1958 - غسان مسعود، ممثل سوري.

• 1967 - كريستين جونستون، ممثلة أمريكية.

وفيات

• 1887 - أحمد فارس الشدياق، صحفي وكاتب لبناني.

• 1941 - ميخائيل كيربونوس، قائد عسكري أوكراني سوفيتي.

• 1953 - إسماعيل آل ياسين، شاعر عراقي.

• 1957 - جان سيبيليوس، موسيقي فنلندي.

• 1971 - جيورجيوس سفريس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1963.

• 1975 - سان جون بيرس، شاعر ودبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1960.

• 1996 - بول إيردوس، عالم رياضيات هنغاري.

• 1999 - تحية كاريوكا، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

• 2011 -محمود صايمة، ممثل أردني.