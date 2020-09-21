حدث في مثل هذا اليوم September 21, 2020

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أحداث سياسية وعامة
1792 - إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا.
1843 - تشيلي تغزو مضيق ماجلان ليصبح تحت سيادتها.
1916 - استسلام الحامية التركية في الطائف للقوات العربية.
1943 - انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان.
1959 - عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.
1964 - استقلال مالطا عن المملكة المتحدة.
1970 - الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية / الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
1979 - انقلاب عسكري في أفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.
1982 - انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميّل.
1985 - مقتل 2000 شخص نتيجة لزلزال قوي هز المكسيك.
1989 -
بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية.
لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على ترشيح الرئيس جورج بوش للجنرال كولن باول رئيسًا للأركان، ليكون الجنرال باول أول أمريكي من أصل أفريقي يصل إلى هذا المنصب العسكري الرفيع.
1991 -
استقلال أرمينيا عن الإتحاد السوفيتي.
بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
1993 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يحل البرلمان.
1997 - مسلحون في الجزائر يذبحون 53 شخصًا في «قرية قلب الكبير».
1999 - زلزال شديد يقتل 2000 في تايوان ويصيب ويشرد الآلاف.
2001 - انتخاب أرنولد روتل رئيسًا لجمهورية إستونيا.
2008 -
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يعلن استقالته من منصبه وذلك بعد اتهامه بالفساد وإجراء انتخابات مبكرة داخل حزب كاديما الحاكم لم يترشح لها وبذلك خسر موقعه برئاسة الحزب.
سمير جعجع يعلن في كلمته في مهرجان لذكرى شهداء القوات اللبنانية في جونيه اعتذاره عن الأخطاء التي ارتكبتها القوات أثناء الحرب الأهلية.
2013 - حادثة القتل الجماعي في المركز التجاري وستغيت تخلف أكثر من 68 قتيلًا وحوالي 175 جريحًا، تبنى الهجوم حركة الشباب المجاهدين.
2014 - التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين جماعة أنصار الله "الحوثيون" والحكومة اليمنية لإنهاء الاحتجاجات الحوثية.
2016 - غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر 204 شخصًا كانوا على متنها، أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
مواليد
1452 - سافونارولا، سياسي إيطالي.
1645 - لويس جولييه، مستكشف كندي.
1756 - جون لودون ماك آدم، مهندس اسكتلندي.
1840 - السلطان مراد الخامس، خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.
1842 - السلطان عبد الحميد الثاني ،خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.
1853 - هايك كامرلينغ أونس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1913.
1866 -
شارل نيكول، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928.
هربرت جورج ويلز، أديب ومفكر وصحفي وعالم اجتماع ومؤرخ إنجليزي.
1909 - كوامي نكروما، رئيس غانا.
1912 - تشاك جونز، رسام ومخرج رسوم متحركة أمريكي.
1918 - خوان خوسيه أريولا، كاتب مكسيكي.
1926 - دونالد جلاسر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1960.
1929 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.
1931 - لاري هاغمان، ممثل أمريكي.
1944 - ستيف باشير، سياسي أمريكي.
1946 -
سهير المرشدي، ممثلة مصرية.
خليل مرسي، ممثل مصري.
1947 - ستيفن كينغ، كاتب روائي أمريكي.
1950 - بيل موري، ممثل أمريكي.
1954 - شينزو أبه، رئيس وزراء اليابان.
1957 - كيفن رود، رئيس وزراء أستراليا.
وفيات
19 ق.م - ورغيليوس، شاعر روماني.
454 - أيتيوس، قائد روماني.
717 - سليمان بن عبد الملك، خليفة أموي.
732 - محمد بن علي الباقر الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية.
1327 - الملك إدوارد الثاني، ملك إنجلترا.
1558 - الملك كارلوس الخامس، ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1822 - والتر سكوت، كاتب روائي اسكتلندي.
1855 - حسن المحسني، فقيه وكاتب وشاعر إيراني.
1860 - آرثر شوبنهاور، فيلسوف ألماني.
1911 - أحمد عرابي، قائد وزعيم مصري.
1966 - بول رينو، رئيس وزراء فرنسا.
1971 - برناردو هوساي، عالم فيزيولوجيا أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.
1974 - والتر برينان، ممثل أمريكي.
1983 - فايزة أحمد، مغنية وممثلة مصرية من أصل سوري.
2018 - تران داي كوانغ، الرئيس الفيتنامي الثامن.
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