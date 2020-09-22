حدث في مثل هذا اليوم September 22, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 680 - حركة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب من مكة إلى الكوفة.
• 1862 - الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.
• 1944 - بدء معركة الفلبين البحرية.
• 1947 - تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية.
• 1949 - الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.
• 1952 - انتخاب كميل شمعون رئيسًا للجمهورية اللبنانية وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشارة الخوري تحت ضغط الشارع.
• 1956 - عقد قمة ثلاثية في الدمام بالسعودية حضرها ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مصر جمال عبد الناصر ورئيس سوريا شكري القوتلي.
• 1960 - الإعلان عن استقلال مالي.
• 1968 - انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل.
• 1969 - انعقاد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه ملك المغرب الحسن الثاني لبحث الآثار المترتبة على حريق المسجد الأقصى.
• 1980 - نشوب الحرب بين العراق وإيران والتي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.
• 1997 - مؤتمر إقليمي للحزب الشيوعي الكوري الشمالي يوصي بتولي كيم جونغ إل ابن الزعيم الراحل كيم إل سونغ منصب سكرتير عام الحزب.
• 2016 - بداية تشكل إعصار ماثيو.
مواليد
• 1211 - ابن خلكان، مؤرخ وقاض وأديب من أعلام مدينة دمشق.
• 1515 - الملكة آن من كليفز، الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.
• 1791 - مايكل فاراداي، عالم فيزياء إنجليزي.
• 1878 - يوشيدا شيغه-رو، رئيس وزراء اليابان.
• 1895 - بول ميوني، ممثل أمريكي.
• 1906 - إلسي كوخ، حارسة سجن نازية فتكت بالمعتقلين اليهود وأعداء النازية.
• 1917 - محمد الغزالي، عالم ومفكر إسلامي مصري.
• 1939 - أسامة عباس، ممثل مصري.
• 1953 - سيغولين رويال، سياسية فرنسية.
• 1964 - بوني هنت، ممثلة أمريكية.
• 1966 -مصطفى قمر، مغني مصري.
• 1980 -أريام، مغنية إماراتية.
وفيات
• 1520 - السلطان سليم الأول، السلطان العثماني التاسع.
• 1539 - الغورو ناناك، مؤسس الديانة السيخية.
• 1828 - شكا زولو، قائد قبائل الزولو.
• 1928 - عبد الخالق ثروت، رئيس وزراء مصر.
• 1952 - د.كآرلو يوهو ستولبيرغ، رئيس فنلندا الأول.
• 1956 - فردريك سودي، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921.
• 1961 - فردوس محمد، ممثلة مصرية.
• 1989 - إرفينغ برلين، ملحن أمريكي.
• 1996 - دوروثي لامور، ممثلة أمريكية.
• 1999 - جورج سي سكوت، ممثل أمريكي.
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