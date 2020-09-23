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حدث في مثل هذا اليوم September 23, 2020

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات و 23 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم September 23, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 1459 - وقوع معركة بلور هيث إحدى معارك حرب الوردتين والتي فيها إنتصر جيش أسرة يورك.

• 1817 - إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.

• 1846 - اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين وذلك بفضل ملاحظات العالم الفلكي الفرنسي أوربان لوفيريي.

• 1856 - بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.

• 1928 - يوغوسلافيا تنسحب من حلف وارسو الذي يقوده الاتحاد السوفيتي.

• 1932 - توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

• 1948 ـ تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.

• 1973 - الرئيس الأرجنتيني السابق خوان بيرون يعود إلى الأرجنتين بعد 18 عامًا في المنفى.

• 1983 - مقتل 111 شخص في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبوظبي.

• 1992 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.

• 1997 -محكمة الخبر الشرعية بالسعودية تحكم على الممرضتين الإنجليزيتين «ديبورا باري» و«لوسيل ماكلوجلان» بالإعدام للأولى والسجن 8 سنوات و500 جلدة للثانية وذلك بتهمة قتل زميلتهما الممرضة الأسترالية «إيفون جيلفورد»، وقد ألغي الحكم بعد دفع دية 1.2 مليون دولار لشقيقة القتيلة.

• 2009 - ملك المملكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يفتتح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

• 2011 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

• 2014 - تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

• 2015 - استقالة رئيس مجموعة ڤولكسڤاغن الألمانيَّة لصناعة السيَّارات مارتن ڤينتركورن على أثر فضيحة المُحرِّكات المغشوشة، التي اتخذت أبعادًا عالميَّة، وخسرت المجموعة بسببها مليارات الدولارات في البورصة.

• 2019 - الإعلان عن إفلاس مجموعة توماس كوك وخطوط توماس كوك الجوية البريطانية، وتسبب انهيار الشركة في تعلق 600 ألف مسافر جوي حول العالم.

 

مواليد

• 480 ق.م. - يوربيديس، شاعر مسرحي إغريقي.

• 63 ق.م. - أغسطس قيصر، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

• 1215 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور مغولي.

• 1713 - أحمد العطار، فقيه مسلم وشاعر عربي عراقي.

• 1740 - الإمبراطورة غو-ساكوراماتشي، إمبراطورة اليابان ال117.

• 1791 - يوهان إنكي، عالم ألماني في علم الفلك.

• 1819 - هيبوليت فيزو، عالم فيزياء فرنسي.

• 1869 - ماري مالون، أول من نشرت مرض الحمى التيفية في الولايات المتحدة.

• 1880 - جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.

• 1901 - ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكوسلوفاكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.

• 1915 - كليفورد شال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

• 1923 - محمد حسنين هيكل، صحفي مصري.

• 1930 - ري تشارلز، مغني أمريكي.

• 1940 - سيد حجاب، شاعر مصري.

• 1977 - سوزان تميم، مغنية لبنانية.

 

وفيات

• 680 -

o مسلم بن عقيل ابن عم الحسين بن علي.

o هانيء بن عروة تابعي من أصحاب علي بن أبي طالب وإبنه الحسين بن علي.

• 1241 - سنوري سترلسون، قائد عسكري ومؤرخ وشاعر وناقد وراوي قصص آيسلندي.

• 1835 - فينشينسو بيليني، مؤلف أوبرا إيطالي.

• 1877 - أوربان لوفيريي، عالم رياضيات فرنسي.

• 1929 - ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.

• 1939 - سيغموند فرويد، عالم نمساوي في علم النفس.

• 1956 - زيغود يوسف، مناضل جزائري في الثورة الجزائرية.

• 1973 - بابلو نيرودا، شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام

• 2009 - أرطغرل عثمان، أكبر أحفاد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

 

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