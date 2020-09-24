منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات و 31 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 64
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020

أحداث سياسية وعامة

• 852 - محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفًا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم.

• 1180 - وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية.

• 1664 - هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا.

• 1706 - السويد تتخلى عن حكم بولندا.

• 1736 - الدولة العثمانية توقع اتفاقًا مع نادر شاه أكبر ولاة فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما.

• 1789 - الكونغرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة.

• 1852 - أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كم من باريس إلى تراب.

• 1855 - اكتشاف الجليكوجين المخزن في الكبد.

• 1905 - السويد توافق على استقلال النرويج.

• 1948 -تأسيس شركة هوندا للسيارات.

• 1957 - إفتتاح ملعب كامب نو في برشلونة.

• 1963 - الولايات المتحدة تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب النووية.

• 1968 - انضمام سوازيلاند إلى الأمم المتحدة.

• 2010 - حادث تصادم قطارين في بئر الباي في تونس يودي بحياة شخص وإصابة 57 آخرون.

• 2015 - حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل.

• 2019 - زلزالٌ يضرب منطقة آزاد كشمير بِقُوَّة 5.6 درجات، ويتسبب بِمصرع 38 شخصًا وإصابة 723 آخرين.

 

مواليد

• 15 - فيتليوس، الإمبراطور الرومانى الثامن.

• 1583 - ألبرشت فون فالنشتاين، سياسي تشيكي.

• 1884 - عصمت إينونو، رئيس تركيا.

• 1895 - أندره كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

• 1896 - فرنسيس سكوت فيتزجيرالد، كاتب أمريكي.

• 1898 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

• 1905 -سيفيرو أوتشوا، عالم كيمياء حيوية إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

• 1911 - قسطنطين تشيرنينكو، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفييتي.

• 1917 - عدنان مردم بك، محامي وكاتب مسرحي وشاعر سوري.

• 1923 - درية أحمد، ممثلة مصرية.

• 1924 - محمد بن عزوز حكيم، مؤرخ مغربي.

• 1940 - محمود فضيل التل، شاعر أردني.

 

وفيات

• 768 - الملك بيبين القصير، ملك الفرنجة.

• 1180 - الإمبراطور مانويل الأول كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

• 1494 - أنجلو بوليزيانو، كاتب مسرحي وشاعر إيطالي.

• 1834 - الإمبراطور بيدرو الأول، إمبراطور إمبراطورية البرازيل وملك البرتغال.

• 1904 - نيلس فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1903.

 

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)