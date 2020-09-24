حدث في مثل هذا اليوم September 24, 2020

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أحداث سياسية وعامة
• 852 - محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفًا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم.
• 1180 - وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية.
• 1664 - هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا.
• 1706 - السويد تتخلى عن حكم بولندا.
• 1736 - الدولة العثمانية توقع اتفاقًا مع نادر شاه أكبر ولاة فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما.
• 1789 - الكونغرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة.
• 1852 - أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كم من باريس إلى تراب.
• 1855 - اكتشاف الجليكوجين المخزن في الكبد.
• 1905 - السويد توافق على استقلال النرويج.
• 1948 -تأسيس شركة هوندا للسيارات.
• 1957 - إفتتاح ملعب كامب نو في برشلونة.
• 1963 - الولايات المتحدة تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب النووية.
• 1968 - انضمام سوازيلاند إلى الأمم المتحدة.
• 2010 - حادث تصادم قطارين في بئر الباي في تونس يودي بحياة شخص وإصابة 57 آخرون.
• 2015 - حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل.
• 2019 - زلزالٌ يضرب منطقة آزاد كشمير بِقُوَّة 5.6 درجات، ويتسبب بِمصرع 38 شخصًا وإصابة 723 آخرين.
مواليد
• 15 - فيتليوس، الإمبراطور الرومانى الثامن.
• 1583 - ألبرشت فون فالنشتاين، سياسي تشيكي.
• 1884 - عصمت إينونو، رئيس تركيا.
• 1895 - أندره كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.
• 1896 - فرنسيس سكوت فيتزجيرالد، كاتب أمريكي.
• 1898 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.
• 1905 -سيفيرو أوتشوا، عالم كيمياء حيوية إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.
• 1911 - قسطنطين تشيرنينكو، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفييتي.
• 1917 - عدنان مردم بك، محامي وكاتب مسرحي وشاعر سوري.
• 1923 - درية أحمد، ممثلة مصرية.
• 1924 - محمد بن عزوز حكيم، مؤرخ مغربي.
• 1940 - محمود فضيل التل، شاعر أردني.
وفيات
• 768 - الملك بيبين القصير، ملك الفرنجة.
• 1180 - الإمبراطور مانويل الأول كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
• 1494 - أنجلو بوليزيانو، كاتب مسرحي وشاعر إيطالي.
• 1834 - الإمبراطور بيدرو الأول، إمبراطور إمبراطورية البرازيل وملك البرتغال.
• 1904 - نيلس فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1903.
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