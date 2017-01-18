صادرات تركيا من الدقيق تحطم رقمًا قياسيًا عالميا

أوضح رئيس اتحاد صناعيي الدقيق التركي "أرن أولوصوي"، أن صادرات تركيا من مادة الدقيق خلال العالم الماضي بلغت 3,5 ملايين طن، بقيمة مليار و70 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه أن تركيا صدّرت 300 ألف طن من الدقيق عام 2004، وأن حجم صادراتها في 2016 سجل زيادة بنسبة 35% مقارنة بـ 2015، وقال " حجم الصادرات يعد رقمًا قياسيًا عالميًا".

وأشار أولوصوي أن صادرات قطاع الدقيق بدأت بالزيادة بشكل "لا يصدق" اعتبارًا من 2003، مبينًا أنهم أقاموا معامل الدقيق قريبة من الموانئ لتسهيل تصديرها.

وذكر أولوصوي أن حجم انتاج الحبوب في العالم يبلغ ملياري طن، وأضاف " كازاخستان وروسيا وأوكرانيا استوردت 20 مليون طن من الحبوب في 1990، في حين تصدر تلك البلدان حاليا 90 مليون طن من الحبوب، يشكل القمح 45 مليون طن منها".

ولفت أن حجم تجارة القمح حول العالم بلغ 160 مليون طن، مبينًا أن موسم 2016-2017 شهد انتاج 745 مليون طن من القمح في العالم، استهلك 735 مليون طن منه.

وأكد أولوصوي أن تركيا تستهلك سنويًا ما متوسطه 19 مليون طن قمح، وشدد أنها أنتجت 22.5 مليون طن في 2015، و20.5 مليون طن في 2016.

وتصدر العراق البلدان التي تستورد الدقيق التركي، بمقدار مليون و291 ألفا و162 طنا، يليه السودان بـ 510 ألفا و590 طنا، ثم سوريا بمقدار 343 ألفا و823 طنا، بحسب أولوصوي.

وأوضح أولوصوي أن بلاده صدرت الدقيق إلى 156 بلدًا خلال السنوات العشر الأخيرة، مبينًا أن عدد سكان تلك البلدان يشكل 90% من عدد سكان العالم.

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء