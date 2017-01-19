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وصول أول رحلة لقطار "طريق الحرير" من الصين إلى بريطانيا

آخر تحديث: منذ 12 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وصول أول رحلة لقطار &quot;طريق الحرير&quot; من الصين إلى بريطانيا

وصل أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوما، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري.

 

وحمل القطار عشرات الحاويات المعبأة في الأساس بالملابس التي تم نقلها من مدينة ييوو شرقي الصين إلى باركينغ شرقي لندن، مرورا بكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوروبا الغربية.

 

ودخل القطار بريطانيا قادما من فرنسا عبر نفق بحر المانش، ليكمل رحلة طولها 11999 كيلومترا.

 

وتعد خدمة القطار أسرع من إرسال البضائع عبر البحر.

 

وفي البداية سوف يتم تشغيل القطارات أسبوعيا لتقييم الطلب على الخدمة.

 

ولدى السكك الحديد الصينية فعليا خدمة لقطارات نقل البضائع إلى المقاصد الأوروبية ومن ضمنها مدريد وهامبورغ، وهي جزء من الجهود المبذولة لإحياء طريق الحرير الأسطوري للتجارة مع الغرب.

 

المصدر: سكاي نيوز

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