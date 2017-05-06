سوق المال السعودية: الطلب يرفع السيولة 14 في المئة

تنطلق اليوم عملية الاكتتاب في أسهم شركة «ثوب الأصيل» التي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري. وكانت الشركة أعلنت نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق الموازية، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية. وتعتزم الشركة طرح 20 في المئة من أسهمها الـ3 ملايين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت الثلثاء قبل الماضي، على طلب شركة «ثوب الأصيل» بزيادة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من مليون إلى 3 ملايين، بسبب رفع رأس مال الشركة من 50 مليون ريال (13.5 بليون دولار) إلى 150 مليوناً من طريق رسملة مبلغ 100 مليون ريال.

وعن أداء سوق المال السعودية (تداول) خلال تعاملات هذا الأسبوع، سُجل تحسن في مستويات السيولة المتداولة مقارنة بالأسابيع السابقة، بارتفاع الطلب على الأسهم خــصوصاً تلك التابعة للشركات القياديــة التي حققت نــتـائـج جيـدة عن أعمالهــا فــي الربع الأول من السنة، ومنها أســهم قطاع البتروكيماويات بقيادة سهم «سابك».

وعلى رغم ازدياد السيولة المتداولة، أنهى المؤشر العام للسوق الجلسات متراجعاً في شكل محدود إلى مستوى 6924.08 نقطة في مقابل 6945.74 نقطة الخميس من الأسبوع السابق، أي 21.66 نقطة وبنسبة 0.31 في المئة، لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 286 نقطة نسبتها 4 في المئة.

وزادت السيولة المتداولة في السوق بنسبة 14 في المئة إلى 18.2 بليون ريال (4.9 بليون دولار) في مقابل 16 بليوناً (4.25 بليون دولار) للأسبوع السابق. فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 19.4 في المئة إلى 1.16 بليون سهم في مقابل 970 مليوناً للأسبوع السابق. وزاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2 في المئة إلى 412 ألفاً في مقابل 404 آلاف صفقة، وارتفع متوسط الصفقة بنسبة 17 في المئة إلى 2814 سهماً.

وشهدت جلسات الأسبوع تداول أسهم 172 شركة بعد إدراج «جدوى ريت»، الذي سجل أكبر زيادة في السعر بلغت نسبتها 52.80 في المئة وصولاً إلى 15.28 ريال عند المقارنة بسعر اكتتابه البالغ 10 ريالات، عبر تداول 62 مليون سهم بلغت قيمتها 938 مليون ريال.

وأنهت أسهم 104 شركات جلسات الأسبوع على انخفاض في أسعارها، بينما ارتفعت أسهم 62 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.629 تريليون ريال (435 بليون دولار) بزيادة 1.7 بليون ريال نسبتها 0.10 في المئة.

وخالفت 10 قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، كان أعلاها مؤشر الطاقة الصاعد بنسبة 3.3 في المئة إلى 4536 نقطة، تلاه مؤشر الأدوية المرتفع 2.61 في المئة. وفي المقابل، هبطت مؤشرات القطاعات العشرة المتبقية، تصدرها مؤشر الصناديق العقارية المتداولة الخاسر 7 في المئة، تلاه مؤشر تجزئة الأغذية المتراجع 2.75 في المئة.

وحقق سهم «دار الأركان» نهاية التعاملات وللأسبوع الثاني على التوالي، أكبر كمية وسيولة متداولة في السوق بلغت 2.1 بليون ريال شكلت 11.4 في المئة من تلك الإجمالية، نتيجة تداول 315 مليون سهم نسبتها 27 في المئة من الكمية المتداولة، هبطت بسعره إلى 6.24 ريال بنسبة 7 في المئة.

وحل سهم «سابك» في المرتبة الثانية لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 2.03 بليون ريال نسبتها 11.2 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 21 مليون سهم نسبتها 2 في المئة، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.90 في المئة إلى 96.84 ريال.

واحتل سهم «كيان السعودية» المرتبة الثانية لجهة الكمية المتداولة منه البالغة 150 مليون سهم نسبتها 13 في المئة من الإجمالي في السوق، بقيمة 1.4 بليون ريال نسبتها 8 في المئة من سيولة السوق، تدنى سعره خلالها الى 8.85 ريال بنسبة 0.34 في المئة.

وحقق سهم «ميدغلف للتأمين» ثاني أكبر زيادة بين الأسهم بعد ارتفاع سعره بنسبة 6.24 في المئة إلى 21.45 ريال من تداول 3.7 مليون سهم. تلاه سهم «بترورابغ» الصاعد إلى 14.65 ريال بنسبة 5.93 في المئة.

وسجل سهم «عذيب للاتصالات «أكبر خسارة نسبتها 9.20 في المئة هبوطاً الى 7.99 ريال من تداول 2.6 مليون سهم، فيما خسر سهم «مجموعة السريع» 9.04 في المئة من قيمته هبوطاً إلى 8.55 ريال.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية