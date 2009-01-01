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ارتفاع الصادرات التركية في صناعة السيارات إلى أمريكا بنسبة 100%
ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 % خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزاً عتبة 2.566 مليار دولار.
فوفقاً لإحصائيات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، قد قفزت الصادرات خلال بين كانون الثاني وأيار بنسبة 24 %، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64%، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6%، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 %، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بكافة أحجامها (الاعتيادي والوسط والصغير) بنسبة 11% فوصلت 155 مليون دولار.
ورغم معارضة الرئيس الأمريكي ترامب لاستيراد الحافلات، إلا أن صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 100%، وإلى إسبانيا بنسبة 78%، تلتها إيطاليا بنسبة 67 %، ثم ألمانيا بنسبة 57 %، وفرنسا 51 % وأخيراً روسيا 46 %.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 %، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 %، وإلى هولندا بـ 39%.
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