أحدث الأخبار:
- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"
- "آية الله" مايك أندوريا وايران والفرقة سيلز في الغستابو الامريكي
- فرقة "بنتي": 6 شقيقات خطيرات يستهدفن المجتمع المصري
- الحكومة أمام فرصة أخيرة لإنجاز قانون الانتخاب: تعثّرها يستحضر «الستين» باعتباره نافذاً
- العراق وسوريا وبصمات الأكراد
- إشراك واشنطن في تحقيقات قطر
- توقعات الأبراج ليوم June 12, 2017
- أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً
- قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية.. باسيل: هذا ما يتطلّبه اكتمال الإتفاق
- لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب
- قانون الانتخابات.. على مسافة أيام
- بدون تعليق
- الحريري للخارجين من المستقبل: قليلو الوفاء
- قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية
- 13 حزيران
- الفساد اللبناني المكشوف يُعطِّل المساعدات
- تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [1]: ألف دولار من الحزب و500 ألف دولار من أميركا
- «أونروا»... أهلاً بكم في ساحة المعركة
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
- عندما يؤكد ترامب ان قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب وعلى اعلى مستوى.. ويطالب جنرالاته بالتحرك.. فهذا “انذار بالحرب” وتهديد بتغيير النظام.. فهل رفض تميم دعوته بالسفر الى واشنطن هو السبب؟ وما هو سيناريو الايام المقبلة؟
- أمور غير مفهومة في بريطانيا
- مصر لا تغلق القناة امام السفن الحربية التركية
- النائب قباني: مطلب باسيل غريب عجيب
الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
آخر تحديث: منذ 23 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 6
قيّم هذا المقال/الخبر:
أنقرة (رويترز) - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين أن نمو اقتصاد البلاد بلغ خمسة بالمئة في الربع الأول، بما يتجاوز النسبة البالغة أربعة بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بمعدل 1.4 في المئة بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية مقارنة مع الربع السابق.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
- نيكول كيدمان "غاضبة جداً" بعد تصوير أحد أكثر مشاهد التلفزيون الجنسية فظاعةً
- سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!
- عندما يؤكد ترامب ان قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب وعلى اعلى مستوى.. ويطالب جنرالاته بالتحرك.. فهذا “انذار بالحرب” وتهديد بتغيير النظام.. فهل رفض تميم دعوته بالسفر الى واشنطن هو السبب؟ وما هو سيناريو الايام المقبلة؟
- مؤشرات على توجه خليجي لدعم قيام دولة كردية "نكاية بتركيا"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- عزل قطر يعكّر صفو سوق الغاز المسيّل
- أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لمسار المقاطعة العربية للدوحة
- ارتفاع الصادرات التركية في صناعة السيارات إلى أمريكا بنسبة 100%
- السعودية تدرس مشاركة في مشروع الغاز الروسي للقطب الشمالي
- تفشي إفلاس مؤسسات مالية إيرانية
- «أوبك» ودول منتجة تمدد اليوم اتفاق خفض الإنتاج 9 شهور
- صلاحيات أردوغان المطلقة تثير حذر اقتصاديي ألمانيا
- تراجع الطلب يقلص السيولة إلى 3.6 بليون دولار
- سوق المال السعودية: الطلب يرفع السيولة 14 في المئة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)