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الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
البنك المركزي التركي في أنقرة. أرشيف رويترز

أنقرة (رويترز) - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين أن نمو اقتصاد البلاد بلغ خمسة بالمئة في الربع الأول، بما يتجاوز النسبة البالغة أربعة بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بمعدل 1.4 في المئة بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية مقارنة مع الربع السابق.

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