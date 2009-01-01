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السودان تعتزم زراعة 50 ألف فدان لزيادة مساحة الغابات بالخرطوم

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها زراعة 50 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 م2)، بهدف زيادة الغطاء الغابي في ولاية الخرطوم، وسط البلاد.

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
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السودان تعتزم زراعة 50 ألف فدان لزيادة مساحة الغابات بالخرطوم

أعلنت الحكومة السودانية، امس الأربعاء، عن اعتزامها زراعة 50 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 م2)، بهدف زيادة الغطاء الغابي في ولاية الخرطوم، وسط البلاد.

 

وقال وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية الخرطوم، محمد صالح جابر، خلال اجتماعه مع مسؤولين في وزارته بالخرطوم، إن "الحكومة أجرت مسح لمواقع الغابات الحالية في الولاية بهدف زيادة مساحتها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وأضاف جابر أن "الغابات الطبيعية والصناعية تعمل على كسر حدة الرياح وتقليل درجة الحرارة وحماية مساقط المياة الطبيعية وتقليل مخاطر السيول وتحافظ على التربة، إضافة إلى وقف التصحر، وخفض الانبعاثات الحرارية".

 

وتقدر إدارة الغابات في وزارة الزراعة السودانية، نسبة المساحة الخضراء بولاية الخرطوم ما بين 30 إلى 40% من مساحة الولاية البالغة 20,917 كلم مربع.

 

وفي منتصف مايو/ آيار الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبيئة في السودان عن زراعة حزام شجري يبلغ طوله 10 كيلومترات في العاصمة الخرطوم؛ لخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في البلاد.

 

وخسر السودان 100 مليون فدان من الغابات عقب انفصال دولة جنوب السودان في استفتاء شعبي عام 2011، وتبلغ مساحة الغابات حاليًا 52 مليون فدان من المساحة الكلية للبلاد.

 

ويعمل السودان على زراعة 1520 كلم بعرض 25 كيلومتر في 13 ولاية من أصل 18 وذلك ضمن مشروع السياج الأخضر الإفريقي الذي تعمل عليه 11 دولة إفريقية.

المصدر: الأناضول

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