- وزيرة فرنسية كانت مؤلفة لكتب متعة جنسية
- قطر ترفض توريد شحنات غاز إضافية لمصر!
- نتنياهو يهاجم قناة الجزيرة ويتوعد بإغلاقها
- لعنة..البيت الأبيض تطارد الحريري: ماذا ينتظره في بيروت؟
- المواقع الأرثوذكسية تحت ″الوصاية المارونية″.. ومكاري يرفض التهميش!
- هل انتهت حرب داحس والغبراء الجديدة؟.. مرجعية “عربية” جديدة: واشنطن بالشراكة مع موسكو؟!
- الحريري: العلاقة مع حزب الله صعبة جداً في السياسات الإقليمية
- وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والنصرة!… واللواء ابراهيم وسيطاً
- حرب إسرائيل و”الحزب” لن تكون مثل الـ2006!
- جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي
- تنظيم الأسرة يثري المجتمعات ويعزز اقتصادها
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2017
- هل «تتدحْرج» المواجهة الأميركية - الإيرانية إلى لبنان؟
- الجيش اللبناني يحارب وحده لطرد «داعش»
- نصرالله: التحرير ـ 2... للجميع
- إنتبه أنت في خطر...(قطر سابقاً)
- مفاوضات «الفرصة الأخيرة» في الجرود والجيش متأهِّب أمام «داعش»
- نصرالله يوزع الرسائل في خطاب «المنتصر النزيه»: «لبننة» المعركة... وإنصاف الجيش... ونصيحة للمسلّحين
- الحريري يبلع إهانة ترامب: لا تفرضوا عقوبات جديدة... فعّلوا القديمة!
- استقبال لافت للحريري من ترامب .. وتصاعد السجال بين «المستقبل» وحزب الله
- الجيش يقود حربَ تحرير جرود القاع ورأس بعلبك
- صناديق التعاضد : مَن يُموِّلها.. مَن يحميها ومَن يستفيد منها؟
- «الجمهورية» تنشر تقرير «المناقصات» حول بواخر الكهرباء
- روسيا توسّع الشراكات في سورية... رقعة إيران تتقلّص
قطر ترفض توريد شحنات غاز إضافية لمصر!
قالت مصادر إن قطر رفضت طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، ما أثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الخليجية تجارة الطاقة في المنطقة.
وتورد قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، نحو 60% من حاجات مصر من الغاز المسال، لكن العلاقات تضررت بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه منذ ذلك الحين رفضت الدوحة طلبات من شركتين على الأقل لشحن إمدادات إضافية من الغاز المسال القطري إلى مصر، دون توضيح السبب.
وذكر أحد المصادر التجارية أن إحجام قطر عن توسيع تجارة الغاز المسال مع مصر يتناقض مع رغبة متنامية لدى الدوحة لبيع المزيد من الشحنات الفورية إلى أوروبا، وربط المصدر ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين قطر ومصر.
لكن متحدثا باسم "قطر للبترول"، وهي شركة مملوكة للدولة، نفى ذلك، وقال المتحدث "نشاط الغاز الطبيعي المسال القطري يسري كالمعتاد، وتواصل (قطر) الوفاء بجميع التزاماتها والانخراط بشكل فعال مع كافة الأطراف المقابلة".
ولم ترد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على طلبات للتعقيب. ومن شأن أي قرار لتقييد مبيعات شحنات الغاز المسال الجديدة لمصر أن يكون رمزيا لأن البلاد حصلت بالفعل على معظم إمداداتها لعام 2017 من قطر ومنتجين آخرين.
ولمح بعض التجار إلى أن المنتجين القطريين ربما واجهوا عقبات روتينية تتعلق بالشحن أو جداول الإمداد، ومن ثم رفضوا بيع الشحنات.
وقال مصدر تجاري ثان مطلع على المحادثات إن التحديات اللوجستية المتزايدة، التي ينطوي عليها التعامل مع حكومة مصر، التي تعاني من أزمة سيولة، ربما دفعت قطر لتقليص تعاملاتها على أساس تجاري محض.
وبعدما واجهت مصر صعوبة في سداد مستحقات متأخرة لموردي الغاز المسال ومددت آجال السداد، انتهجت القاهرة في الآونة الأخيرة سياسة لتأجيل نحو 20 شحنة متعاقد عليها كان من المقرر أصلا تسليمها هذا العام، إلى عام 2018، في الوقت، الذي بدأ فيه إنتاج محلي مصري متنام للغاز في تقليص الطلب على الواردات الأجنبية العالية التكلفة.
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قطر ترفض توريد شحنات غاز إضافية لمصر!
- رئيس «أرامكو» لا يستبعد أن يكون العالم متجهاً إلى نقص في الإمدادات النفطية
- المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنوياً
- السودان تعتزم زراعة 50 ألف فدان لزيادة مساحة الغابات بالخرطوم
- قيمة الأسهم السعودية في السوق زادت 39 بليون دولار
- عزلة قطر ستسرّع التحوّل نحو سوق عالمية فورية للوقود
- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- عزل قطر يعكّر صفو سوق الغاز المسيّل
- أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لمسار المقاطعة العربية للدوحة
- ارتفاع الصادرات التركية في صناعة السيارات إلى أمريكا بنسبة 100%
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)