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تضاعف الصادرات التركية بالعملة المحلية
في النصف الأول من 2017 مقارنة بنظيرتها من 2016
سجلت الصادرات التركية بالعملة المحلية، زيادة بنسبة 102% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، إذ بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي.
أما الواردات بالليرة التركية فزادت بـ24.7%، إذ وصلت قيمتها إلى 8.6 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
وبينما كانت حصة الليرة التركية في صادرات تركيا بالنصف الأول من العام الماضي، 5.1% من إجمالي الصادرات، ارتفعت إلى 9.7% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفيما يخص الاعتماد على الليرة التركية في الواردات، ارتفعت النسبة إلى 7.9% في النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كانت 6.9% في الفترة ذاتها من 2016.
وحققت الصادرات التركية بين يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران الماضيين، زيادة بـ 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2016، إذ بلغت قيمتها 77 مليار و453 مليون دولار.
وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء، زيادة الواردات في النصف الأول من العام الجاري، بـ 8.7%، لتصل إلى 108 مليارات و324 مليون دولار.
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