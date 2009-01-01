إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | الاقتصاد والمال | غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
المصنفة ايضاً في: الاقتصاد والمال, شؤون اسرائيلية

غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا

تصل فوارق أسعار السيارات بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى %52، و %30 في المواصلات، و%29 في أسعار الفنادق

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
إسرائيليون يتسوقون في القدس (Flash90/Miriam Alster)

هذه تجربة إسرائيلية معروفة: في كل مرة يعود فيها إسرائيلي من عطلة في أوروبا، وحتى في الدول الأغلى ثمنا، هناك شعور أنه يدفع أكثر بشكل ملحوظ مقابل منتجات كثيرة يشتريها في البلاد وفي الوقت ذاته يشعر أن كل الأسعار رخيصة تقريبًا خارج البلاد.

 

ويتضح الآن أن هذا ليس شعور فحسب: تشير لمحة جديدة نشرتها أمس (الإثنين) وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن المستهلِك الإسرائيلي يدفع ثمنا أعلى بكثير مقابل المنتجات في إسرائيل مقارنة بما يدفعه مواطنو الدول المتطوّرة، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

 

"يتضح أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى من الأسعار في دول ذات ناتج محلي إجمالي شبيه للفرد"، وفق أقوال وزارة المالية. و يُستدل أيضا أنها أعلى بكثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،‏‎ ‎لا سيما المنتَجات التي تصمد لفترات طويلة وليس المنتَجات المعدّة للاستهلاك الفوري، مثل: السيارات، الأثاث، والمنتجات الكهربائية - إذ أن المواطن الإسرائيلي يدفع سعر أعلى بنسبة %52 مقارنة ببقية الدول المتطورة.

 

ولكن، كما هو معروف، فإن غلاء المعيشة ملحوظ في مجالات أخرى. فوفق وزارة المالية، أسعار المواصلات في إسرائيل أعلى بـ %30 من معدلها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأسعار المطاعم والفنادق أعلى بـ %29.

 

ويدفع الإسرائيليون مقابل الأطعمة والمشروبات %25 أكثر من الدول المتطورة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، صحيح أن إسرائيل فيها تأمين طبي إلزامي، ولكن يدفع الإسرائيليون مقابل الخدمات الصحّية %19 أكثر من الدول الأخرى.

 

ورغم ذلك، هناك مجالات أرخص في إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يدفع الإسرائيليون %6 أقل مقابل خدمات التربية، وسعر الخضراوات والفواكه أرخص بنسبة %8. بالتباين، يتمتع الإسرائيليون أقل مقابل خدمة الاتّصالات بنسبة %10.

 

وتشير وزارة المالية إلى أن المنافسة تساهم في خفض الأسعار وتحسين مستوى الحياة في إسرائيل. بشكل منهجي، كلما يرتفع مستوى الحياة يرتفع الأجر بالتناسب. لذلك فإن المنافسة في مجالات أخرى تساهم في خفض أسعار غلاء المعيشة وتحسين تصنيف إسرائيل في إجمالي النتاج المحلي للفرد.

المصدر: al-masdar

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس
*

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)