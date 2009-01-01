كوريا الجنوبية تقرض إيران 8 مليارات دولار

الرئيس الايراني حسن روحاني في مجلس الشورى في طهران في 15 اب/اغسطس 2017 عطا كناري (ا ف ب)

أعلن البنك المركزي الإيراني، امس الخميس، أن إيران حصلت على قرض قيمته ثمانية مليارات يورو من مصرف اكسيم بنك الكوري الجنوبي، وهو أكبر قرض تحصل عليه الجمهورية الاسلامية منذ التوقيع على الاتفاق النووي في 2015.

وصرح ولي الله سيف محافظ البنك المركزي للوكالة الفرنسية "تم التوقيع على أكبر عقد منذ الاتفاق النووي مع مصرف اكسيم بنك الكوري الجنوبي اليوم بقيمة ثمانية مليارات يورو (9,4 مليار دولار)". وصرح متحدث باسم البنك الكوري الجنوبي أن القرض سيستخدم لتمويل مشاريع في ايران تنفذها كوريا الجنوبية.

وأضاف "بدأنا التوقيع مع بنوك إيرانية على اتفاق اطار اليوم. وقد تم ذلك مع ثلاثة بنوك إيرانية وسنفعل ذلك مع تسعة بنوك إيرانية أيضا في الاسابيع المقبلة لاكمال الاتفاق".

وأشار إلى أنه "بموجب الاتفاق سيقدم اكسيم بنك خطا ائتمانيا بقيمة ثمانية مليارات يورو لتلك البنوك لمساعدتها في تمويل مختلف المشاريع في إيران تم منحها لشركات كورية جنوبية".

وقال سيف إن القرض سيسهل تنفيذ "العديد من مشاريع التطوير والانتاج" ويظهر أن المجتمع الدولي مستعد لاستعادة العلاقات المصرفية "الطويلة الأمد" مع ايران".