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المصنفة ايضاً في: منوعات, الاقتصاد والمال

نوفاك: 120 مليار دولار أرباح روسيا في عامين بفضل "أوبك+"

دخل حيز التطبيق بداية 2017 وينتهي مفعوله نهاية ديسمبر الجاري

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 31 من الدقائق
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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نوفاك: 120 مليار دولار أرباح روسيا في عامين بفضل &quot;أوبك+&quot;

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن بلاده حققت أرباحا إضافية بقيمة 120 مليار دولار على الأقل على مدى عامين بعد توقيع اتفاق (أوبك+) لتعديل أسعار النفط.

 

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

 

وبعد دخول الاتفاق حيز التطبيق، بدأت أسعار النفط تتحرك تدريجيا من نحو 55 دولارا للبرميل في بداية 2017، إلى 69 دولارا في بداية 2018، وصعدت إلى 82 دولارا في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبدأ التذبذب والتراجع إلى نحو 50 دولارا حاليا.

 

وأضاف نوفاك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية "على مدى عامين من اتفاق (أوبك +)، حصلت روسيا على 120 مليار دولار إضافية على الأقل، وفقا للتقديرات".

 

وتابع "لهذا السبب من المهم تقييم مدى فعالية التعاون مع دول أوبك من أجل الدولة ككل".

 

وقال نوفاك إن اتفاق (أوبك+) الأخير والذي سيدخل حيز التطبيق في بداية 2019، سيعمل على استقرار سوق النفط بحلول الصيف.

 

وفي 7 ديسمبر/ كانون الجاري، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، على مدار 6 أشهر، اعتبارا من مطلع 2019.

 

وأعرب نوفاك عن اعتقاده أن جهود ( أوبك+) ستؤدي إلى استقرار الوضع في سوق النفط وتوازنه في النصف الأول 2019، بفضل نمو الطلب تقليديا خلال الصيف، ما يدفع السوق إلى التوازن.

المصدر: الأناضول

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