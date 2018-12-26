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المصنفة ايضاً في: منوعات, الاقتصاد والمال

أردوغان: سنحقق نهاية 2018 رقما قياسيا بصادراتنا ليبلغ 170 مليار دولار

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 31 من الدقائق
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أردوغان: سنحقق نهاية 2018 رقما قياسيا بصادراتنا ليبلغ 170 مليار دولار

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحقق رقما قياسيا في صادراتها بحلول نهاية عام 2018، لتصل إلى 170 مليار دولار أمريكي.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في العاصمة أنقرة.

 

وأوضح بالقول: "سنحقق رقما قياسيا جديدا في صادراتنا لتبلغ بنهاية العام الجاري 170 مليار دولار".

 

وأشار إلى أن الحكومة أعدت أفضل موازنة لعام 2019، من ناحية الاستجابة لاحتياجات البلاد من كافة النواحي.

 

وبيّن أن الحكومة وضعت خطة لتخفيض نسبة البطالة في البلاد إلى رقم أحادي، مؤكدا أنهم سينجحون في تحقيق ذلك.

 

وبخصوص القطاع السياحي قال أردوغان: "نجري استعدادات لتحقيق قفزات كبيرة وجديدة خلال العام المقبل في قطاع السياحة".

 

وأشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا حقق نجاحا كبيرا خلال عام 2018.

المصدر: الأناضول

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