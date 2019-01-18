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الحكومة المصرية تقترض بليون دولار من المصارف
اقترضت الحكومة المصرية أمس من المصارف الرسمية والخاصة العاملة في مصر نحو 18 بليون جنيه (بليون دولار لسد عجز الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية المختلفة. وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 8.75 بليون جنيه لأجل 182 يوماً، والطرح الثاني نحو 9.250 بليون جنيه لأجل 364 يوماً. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة نهاية العام المالي الحالي إلى 440 بليون جنيه، ويتم تمويله عبر طرح المصرف المركزي أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المال، وعبر المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
إلى ذلك، شف رئيس شركة «بترول خليج السويس» (جابكو) خالد حمدان أن موازنة العام المالي 2019-2020 تستهدف استثمارات بنحو 503 ملايين دولار. وأكد العمل على مشاريع عدة، أبرزها مشروعان استكشافيان بالتعاون مع «هيئة البترول» و»ويسترن جيكو»، الأول لتصميم نموذج لأعمال المسح السيزمي للمنطقة الوسطى في خليج السويس، والثاني يتعلق بإعادة المعالجة السيزمية لبيانات منطقة غرب المرجان لتعضيد الفرص الاستكشافية، ثم زيادة الإنتاج.
وجاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعمال الجمعية العامة لشركتي «جابكو» و»الفرعونية للبترول» لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2019-2020. ولفت حمدان إلى أن الشركة استطاعت خلال الشهرين الماضيين الحفاظ على معدل إنتاج متوسط عند 5.64 ألف برميل يومياً بعد نجاح عمليات إصلاح 3 آبار، كما تمكنت من إعادة تأهيل عدد من التسهيلات أدت إلى إضافة نحو 18 ألف برميل جديدة على الإنتاج. وأوضح الملا أن «أعمال المسح السيزمي وإعادة تقييم البيانات التي تجريها وزارة البترول في منطقة خليج السويس لطرح المناطق الجديدة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف كأحد محاور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تعطي توضيحاً أفضل للتراكيب الجيولوجية والخزان، ما يدعم فرص زيادة الإنتاج من هذه المنطقة الحيوية».
وشدد على «أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تحقيق التوافق البيئي لمواقع العمل والإنتاج في البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها جهاز شؤون البيئة».
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