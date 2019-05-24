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توتر واشنطن وبكين يهوي بأسعار النفط
هبطت أسعار النفط، بأكثر من 5 في المئة، يوم الخميس، بعدما أثرت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين على آفاق الطلب، فيما يتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسائر ليوم واحد في ستة أشهر.
وتراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من تحول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.
وهوت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.3 في المئة إلى 67.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت عقودخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.40 في المئة إلى 57.50 دولار للبرميل؛ وهو أدنى مستوى له منذ 15من مارس.
وفي جلسة الأربعاء، انخفض الخام الأميركي 2.5 في المئة بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.
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سيدني - استراليا
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