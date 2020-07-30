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هواوي تتفوق على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية
تفوقت شركة هواوي الصينية على مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية كالشركة الاكثر مبيعا للهواتف الذكية في العالم في الفصل الثاني من العام، كما أفادت مجموعة كاناليس للابحاث في هذا القطاع الخميس.
وقالت كاناليس ان الشركة التي تواجه عقوبات أميركية قامت بشحن 55,8 مليون هاتف متجاوزة سامسونغ للمرة الأولى التي بلغت مبيعاتها 53,7 مليون وحدة.
وأضافت مجموعة الأبحاث أن العقوبات الأميركية أثرت على مبيعات هواوي خارج الصين لكنها شهدت ارتفاعا في السوق المحلية.
وقالت كاناليس إن أكثر من 70% من الهواتف الذكية التي تصنعها الشركة تباع حاليا في الصين.
لكن الشحنات الى الخارج تراجعت بمعدل الثلث تقريبا في الفصل الثاني وحذر المحلل لدى كاناليس موجيا من أن قوة المبيعات في الصين فقط "لن تكون كافية لابقاء هواوي في المرتبة الأولى حين يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش".
وباتت هواوي موضوعا رئيسا في الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي تقول إن الشركة تشكل تهديدا كبيرا في أمن المعلوماتية.
كما طلبت الولايات المتحدة تسليم المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو بتهم احتيال ما أساء بشكل إضافي الى العلاقات بين الصين وكندا حيث تخضع للاقامة الجبرية.
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