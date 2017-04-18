- ترمب من سوريا إلى كوريا
- تحفّظات القوات والحريري تُسقِط مشروع باسيل 2
- الخيار الانتخابي لـ «حزب الله» باقٍ على الطاولة و... يتمدّد
- لبنان: على ماذا يراهن عون والحريري بتفاؤلهما في إنجاز قانون انتخاب؟
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- بالصور: في 2017.. أجمل 20 شاطئا في أستراليا
- الإعدام ينتظر جنودا لنشرهم "نكتة" عن رئيس كوريا الشمالية
- توقعات الأبراج ليوم April 18, 2017
- هكذا ارتفعت ديون السعودية 82 مليار دولار بـ3 سنوات
- إلى عون ونصر الله!
- ميقاتي يهاجم الخطاب الانتخابي الطائفي
- تركيا .. ما بعد الإستفتاء ..
- استعارات باسيل الدينية «تدقّ الخطر»
- جريمة قب الياس: الدولة مسؤولة
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- ... إمّا الوحدات القائمة أو الدم
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- ورطة أسماء الأسد: تدوينة تكلفها الجنسية البريطانية
- جرائم مروّعة في لبنان.. 4 حوادث لن تصدق الدافع وراء ارتكابها
- حديث عن خطوة دستورية جديدة للرئيس عون.. فهل يطلب من الحكومة حل مجلس النواب منعاً للتمديد؟
- أستراليا: زعامة تيرنبول في "الموازنة"
- الرحم المزدوج.. الـ G-Spot.. وخطأ دافنشي.. 7 معلومات وألغاز حول جسد الأنثى
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
تركيا .. ما بعد الإستفتاء ..
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- ورطة أسماء الأسد: تدوينة تكلفها الجنسية البريطانية
- بالصور: في 2017.. أجمل 20 شاطئا في أستراليا
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- استعارات باسيل الدينية «تدقّ الخطر»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)