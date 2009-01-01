- البرلمان اللبناني يقر قانون الانتخاب بشبه إجماع والحريري ينسحب بعد اتهام الجميل حكومته بالرشوة
- لوائح مكتملة للحراك المدني ورسائل الحريري وباسيل تقلق جنبلاط
- لبنان طوى المأزق و... إلى الانتخابات النيابية دُر
- قانون الانتخابات اجتاز محطة مجلس النواب
- انتخابات بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون: معركة رئاسة الجمهورية
- بدون تعليق
- لوف يستعين بـ«الرديف».. لتوسيع المنافسة
- كتّاب الكرد ومثقّفوهم: لماذا؟
- تحالف ثلاثي بين قطر وإيران وتركيا
- دوائر واشنطن عرفت ممارسات قطر فلماذا كان صمتها المُريب؟
- القانون يمرّ... باعتراضات شكلية
- باسيل يحرم العهد أبوّة إنجاز النسبية
- جمهوريّة الهراوات والرينجرات... باقية وتتمدّد
- أكبر «بارونات» المخدرات في «حي الجورة» قتيلاً
- عصر الانتخاب الالكتروني وعصر ملوك الطوائف
- الحريري واستراتيجي الإعتدال والتسوية والإستقرار
- مشروع محمد بن زايد: الجيل الثاني وتعريب نموذج إسرائيل
- كيف تتعامل أستراليا مع رفع سعر الفائدة في أمريكا؟
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
- صور جوية تكشف "فضحية مدوية" في لبنان
- بالفيديو.. إعتداء على متظاهرات أمام مجلس النواب!
- الرئيس ميقاتي: مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها
- بعد وجود طفلة في كليب فارس كرم.. هجوم صاعق من ميريام كلينك!
- حدود الوساطة الأميركية في أزمة الخليج
- تصل لـ 300 كيلومتر وتصيب أهدافها في أسوأ الأحوال الجوية.. أميركا تنشر صواريخ جنوب سوريا، ولهذا السبب تخشاها روسيا
بدون تعليق
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)