- الاقتصاد القطري
- أم المعارك في طرابلس - المنية - الضنية والتنافس بين «المستقبل» وميقاتي وريفي
- مافيا المسح العقاري تستبيح الاراضي وتسرق الملايين !
- «البوركيني» ممنوع على شواطئ لبنان: إجراءات المنتجعات البحرية تتعارض مع النظام العام
- التعذيب بالوكالة: تاريخ المشروع المشترك بين الولايات المتحدة والحكومات العربية
- السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»
- مصادر: بوادر تحالف انتخابي بين «المستقبل» و«التيار الحر»
- خطّ طهران - بيروت أعاد لبنان إلى «قلْب العاصفة»
- السعودية لا تخوض حربا ضد “الإرهاب” وانما ضد “الإعلام الحر”.. واللواء عشقي يبشر ببدء عملية التطبيع “الكامل” مع إسرائيل.. وتسريع عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” تدشين لمرحلة جديدة وعلنية من التحالف السعودي الإسرائيلي وتطبيق اتفاقات كامب ديفيد رسميا.. واليكم “تغريدا” خارج السرب
- خرائط ووقائع أوليّة في عملية تقسيم سورية
- لماذا «الخوف» من «بروفا» الإنتخابات الفرعية؟
- المردة خارج الشمال: «لا أرى طحناً»
- التيار الوطني الحر: التحالف مع الحريري أولاً
- إسرائيل: اليونيفيل غير مجدية... ولا ضرورة لها
- الغليان ــ 2 أمراء الفوضى
- نقلة نوعية في صراع المحاور
- سلسلة الرتب والرواتب!
- ورشتان... تشريعية وتنفيذية مطلوبتان لتعويض المتأخرات
- مجزرة جديدة في دير الزور والأسد يزور «وادي جهنم»... سراً
- المؤبد لأميركي خطّط لقتل ألف شخص لحساب «داعش»
- ألمانيا الشابة في امتحان المكسيك
- محام أسترالي: شركتا مهاجر لا تملك إلا 32 ألف دولار
- أستراليا.. تعداد 2016: في نيو ساوث ويلز.. الإسلام يزدهر والمسيحية تنحسر
- محمد كبارة ″يبق البحصة″ في مجلس الوزراء!
- مواد سامة في جزيرة البلان.. والجهات المعنية غائبة!
الاقتصاد القطري
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- مجزرة جديدة في دير الزور والأسد يزور «وادي جهنم»... سراً
- التعذيب بالوكالة: تاريخ المشروع المشترك بين الولايات المتحدة والحكومات العربية
- أم المعارك في طرابلس - المنية - الضنية والتنافس بين «المستقبل» وميقاتي وريفي
- السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»
- مافيا المسح العقاري تستبيح الاراضي وتسرق الملايين !
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)