- الإيرانيات ينقلن معركة الحجاب إلى السيارات
- السياسة القطرية
- توقعات الأبراج ليوم July 13, 2017
- اتفاق سري بين الأميركيين والروس يلبي مطالب إسرائيل بجنوب سوريا.. تعرَّف على تفاصيله
- من أجل الرفاهية.. هل ينخفض سكان أستراليا إلى 15 مليون؟
- الجيش الضعيف ضمان مشروعية سيطرة حزب الله على لبنان
- عرسال اللبنانية وجرودها إلى المعركة... في أقل من أسبوع
- مجلس الوزراء يرجئ بحث آلية التعيينات بعد انقسام على بقاء «القائمة» أو إلغائها
- الانتخابات الفرعية في أيلول
- تقرير صادم: 75 % من الأستراليين لا يتدخلون لنجدة المسلمات
- ترقُّب داخلي لتطوُّرات عرسال... وتأجيل الإشتباك حول الآلية
- آلية التعيينات تصمد.. و"السلسلة" والموازنة تختبران النيات
- «الإنذار الأخير» لحزب الله يشغل اللبنانيين
- دوناروما يتحكم بميلان.. ويجلب شقيقه!
- حروب الدول لتقاسم البلد تلي حروب الأسد على السوريين
- لماذا أشاد السيّد نصر الله في خِطابه الأخير بعُلماء السنّة في العراق ودورهم في وأد الفتنة الطائفية؟ وهل نحن أمام خريطة “شرق أوسطية” جديدة بعد انهيار “الخلافة” في المُوصل؟ ولماذا تُعارض إيران التفاهم الأمريكي الروسي جنوب سورية؟ إليكم قراءة تحليليّة لاستشراف المُستقبل
- فضيحة الإحصاء المركزي: سرقة وتنفيعات
- «الجمهورية» تنشر مسوَّدة باسيل لتقليص النزوح: لخطوات عكسيّة تُشجِّعهم على العودة
- توظيف مأساة النازحين في لعبة سياسية؟
- رحلة في مأتم الكبار
- إتَّفقوا... الإتفاق أقل كلفة من الخلاف
- دفعة ثانية من النازحين عادت إلى عسال الورد
- «محرقة» النسبية: «انتحاريون» كسالى... و«ضحايا» الصوت التفضيلي
- ماذا يعني وجود هذه الغمازات أسفل الظهر؟
- الرئيس ميقاتي ينعي الدكتور عبد المجيد الرافعي
السياسة القطرية
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)