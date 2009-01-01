- الجيش يدهم «أبو طاقية».. ومجلس دفاع اليوم لِما بعد التحرير
- لبنان في قلب «الحرب الباردة»... فهل تصْمد التسوية؟
- الحريري يريد علاقة «بالقطعة» وتفعيل أمني «مستتر».. ودمشق ترفض التهويل بسقوط «السلسلة» جدّي.. أم ضغط على المجلس الدستوري؟
- الحريري: لبنان جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب
- الحريري: لعدم توتير الأجواء مع الاشقاء
- بدون تعليق
- الغارة الإسرائيليّة الأخيرة على سورية إهانةٌ للرئيس بوتين والدّفاعات الجويّة الروسيّة قبل أن تكون إهانةً واستفزازًا للرئيس الأسد.. فلماذا لم يَتم التصدّي لها؟ وما هي الرّسالة التي يُريد نتنياهو إرسالها للسّوريين وحُلفائهم؟
- «الحشد الشعبي» و «حزب الله» والجيشان العراقي واللبناني
- مشكلة إيران مع السعودية
- تل أبيب تُدشِّن الـ «إف 35» الجديدة بضرب موقع سوري يُنتج «الكيماوي»... ويشكل قاعدة لإيران و«حزب الله»
- حزب الله «وسيط» بين القوميين!
- ضربة حماة رسالة إسرائيلية لحزب الله وإيران
- هل هناك مقايضة ستُعرَض على الحريري؟
- قصّة «الموساد» عن إغتيال نصرالله الإفتراضي
- لماذا لم تستَقِل «القوات» من الحكومة؟
- المنطقة العربية تبني 30 مدينة ذكية
- انتخابات ٢٠١٨ دائرة الشوف عاليه ١٣ نائباً: ٨ في الشوف و٥ في عاليه
- لمن الأمر في لبنان وأين موقعه الجيوسياسي؟
- المطلوب وضوح في مقاربة الملفات
- لبنان يرفض الإنضمام الى أي محور
- تل أبيب تراسل موسكو: مَطالبنا... وإلا
- إسرائيل: سأنجز المهمة ولن أنتظر أحداً
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. "صياد الليل" المطور إلى الجيش الروسي بعد اختباره في سوريا
- بجيش مليونيٍّ "مستعد للموت".. الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يسرق الأضواء من بوتين والبغدادي
- رحلة اسطورية الى بلاد الاغريق مع سعود الأسدي
بدون تعليق
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- السروال الذي أشعلت به هيفاء وهبي شبكات التواصل الاجتماعي
- هيفاء وهبي ترتدي قميص نوم من الساتان في الكواليس وتجلس بطريقة فاضحة
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)