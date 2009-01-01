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بالصور..."سبوتنيك" تجري حوارا مع أجمل الشرطيات الروسيات ...الكاتب:
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مغنية "عندي ظروف" تحضر أولى جلسات محاكمتها ...الكاتب:
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تزايد حالات إيذاء النفس بين المراهقات بسبب ...الكاتب:
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المليشيات الإيرانية.. المشروع الإيراني ...الكاتب:
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بدء العدّ العكسي لانعقاد مجلس الوزراء ...الكاتب:
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الحريري أمام استقالة اضطرارية في غياب ضمانات ...الكاتب:
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عون يأمل بأن يحمل الأسبوع المقبل إيجابيات ...الكاتب:
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تفاؤل في بيروت والحديث يجري حول عقد ...الكاتب:
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حديث عن مَخرج قيد التوافق... ومجلــس وزراء ...الكاتب:
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مصادر بعبدا: المشاورات تخطت الأسوأ.. والسيئ يُعالج ...الكاتب:
-
«حزب الله» ينأى عن دول الخليج في ...الكاتب:
-
الضربة المقبلة: إنتخابات مبكرة؟ ...الكاتب:
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التعديل الحكومي: هل المقصود «القوَّات»؟ ...الكاتب:
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إنتظارٌ سعودي لإنتهاء التريّث ...الكاتب:
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السنة الدراسية مُهدَّدة وحمادة لـ«الجمهورية»: نحتاج لتريُّث ...الكاتب:
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عامر الزعبي
رسام الكريكاتر العربي والعالمي, عامر محمود الزعبي نشر اولى رسوماته في صحيفة المحرر العربية الصادرة في باريس 1991 . يعمل حالياً كرسام كاريكاتير يومي في صحيفة أخبار العرب الإماراتية الصادرة في أبوظبي وكذلك رسام كاريكاتير يومي في صحيفة الوطن القطرية ذائعة الصيت و الصادرة من الدوحة في قطر كما ينشر رسوماته بشكل دوري في قناة الجزيرة الإخبارية عبر موقعها على الإنترنيت الجزيرة نت . عمل سابقاً رسام كاريكاتير لدى مجلة العرب الأسبوعي اللندنية – و صحيفة الجزيرة السعودية وصحيفة الوحدة الإماراتية . و كذلك قناة العربية الإخبارية عبر موقعها على الشبكة العربية نت. شارك بمعرض السلام العالمي بالقاهرة للكاريكاتير السياسي و الاجتماعي و لسنة 1996 وقد نال الوسام الفضي عن لوحة الجوعان . أقام معرض بورتريه بعنوان ( بدون كلام) في النادي الثقافي العربي( بيروت) 1997. شارك في المعرض الدولي الدوري للكاريكاتير السياسي في كل من جنيف 1999 – براغ 2000 – كوبا 2001 – برلين 2002 – طهران 2003 . شارك في معرض للكاريكاتير السياسي بعنوان ( مجال آخر) في صالة نقابة الفنون الجميلة بالمركز الثقافي الروسي بدمشق . شارك فى المعرض الدولى لرسامى الكاريكاتير العالميين فى بلغاريا. 2005 أقام معرضاً للرسم الكاريكاتيري المعاصر في صالة مبنى إتحاد الكتاب و الأدباء في أبوظبي 2007 حائز على جائزة الصحافة العربية لسنة 2006 عن أفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المطبوعات و الدوريات الصادرة باللغة العربية داخل الوطن العربي و خارجه . و هي أرفع جائزة صحفية عربية و تعتبر بمثابة أوسكار الصحافة العربية . وحائز على جائزة تريم عمران الصحفية الصادرة عن صحيفة الخليج الإماراتية كأفضل رسام كاريكاتير في الصحف و المجلات الإماراتية عن دورتها الثانية لعام 2005 كما نال جائزة تقديرية من صحيفة الوحدة الإماراتية 2000 حاصل على جائزة أوكرانيا للكاريكاتير أفضل عمل أجنبي مشارك خارج أوربا . لسنة 1995 عضو في إتحاد رسامي العالمي لرسامي الكاريكاتير عضو في نادي دبي للصحافة عضو في جمعية الإمارات للصحفيين - الإمارات عضو في إتحاد الصحفيين – سوريا عضو في جمعية حقوق الإنسان الإماراتية
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