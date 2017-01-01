روزنامة الاحداث لعام 2016

لبنان

كانون الثاني

وزير الداخلية نهاد المشنوق يزور عون وجنبلاط في محاولة لتبريد الاجواء المتوترة.

الامن العام اللبناني يلغي جوازات السفر المجددة وتلك التي تشمل «مرافقون» كالاطفال وغيرهم بناء على طلب منطمة الطيران المدني «ايكاو».

النائب نعمة الله ابي نصر يرحب بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري برد مراجعة الطعن بقانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، فالجنسية لهؤلاء هي حق وليست منة من أحد.

انعقاد جلسة الحوار الـ 13 بغياب عون وفرنجيه حيث مثل الاول وزير الخارجية جبران باسيل فيما مثل الثاني الوزير السابق يوسف سعادة.

وزراء التيار الوطني وحزب الله يقاطعون جلسة الحكومة.

لجنة البيئة النيابية تستمع الى عرض حول ملف النفايات.. شهيب: الترحيل حل قريب من الجنون وبري يقول في لقاء الاربعاء انه يكبد الخزينة اكثر من مليار دولار.

اطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة والعشرات من مناصري تيار المستقبل تجمعوا في ساحة ساسين احتجاجا على اطلاق سراحه.

تل أبيب: الروس يتغاضون عن السلاح المسرّب لحزب الله وان كل ما يرد إلى الجيش السوري من سلاح روسي، يصل في نهاية المطاف إلى حزب الله، فيما يتجاهل الروس ما يحصل، محذّرة من أن حزب الله «قد لا يكتفي باستهداف إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية كتهديد قائم ومحتمل، بل أيضاً انطلاقاً من الأراضي السورية»، ومن ضمنه صواريخ ياخونت الروسية (بر ــ بحر) الأكثر تطوراً.

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات التيار الوطني الحر الداخلية.

باسيل في جولة على مراكز الاقتراع في عكار: نخوض اول انتخابات حزبية نسبية.

جعجع: للمضي قدماً في تحويل قضية سماحة إلى المجلس العدلي.

الراعي: لا يمكن ان يكون استقبال اللاجئين على حساب اللبنانيين.

رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، يعلن، في مؤتمر صحافي في معراب شارك في العماد عون، تبني ترشيح الجنرال إلى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنّ ما عزز الاقتناع بهذه الخطوة هو «التطور الإيجابي» في العلاقة بين الجانبين «ولا سيما من خلال ورقة إعلان النوايا التي وقعت في حزيران» الماضي، والتي «تمثل نواة مهمة لبرنامج رئاسي»، داعيا القوى الحليفة الى تبني ترشيح عون.

فرنجيه يزور الراعي في بكركي ويعلن استمرار ترشحه للرئاسة.

منسق الامانة العامة لـ «14 آذار» فارس سعيد: «حزب الله» وايران نجحا في وضعنا امام خيارات رئاسية في صالحهما.

الوزيران جبران باسيل والياس ابو صعب يزوران الرئيس نبيه بري في اطار جولتهما على القيادات بشأن ترشيح دعم جعجع ترشيح عون للرئاسة.

الراعي قبل توجهه الى روما: على الكتل النيابية البحث في المبادرات للوصول الى رئيس ونبارك كل مبادرة تحصل وفي لبنان لا يمشي رئيس يحدي بل رئيس حكيم.

جعجع بعد لقائه الراعي في بكركي يقول ان على فرنجيه ان يطبق ما كان يقوله.

كنعان: اتفاق معراب ليس اصطفافا مسيحيا بل سياسيا لتصحيح الممارسة.

الشعار: نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية أو إعادتها إلى حجمها الطبيعي.

البطريرك الراعي يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان.

كنعان: اتفاقنا الرئاسي مبادرة مسيحية لمصالحة وطنية حقيقية.

الرياشي: ستسمعون قريبا موقفا داعما من الحريري لاتفاق التيار والقوات.

الثلوج تصل الاثنين إلى 600 متر... وموجة جليدية قاسية!

«بدنا نحاسب» من أمام وزارة الصحة: لإعلان حالة طوارىء صحية.

مجموعة تابعة لداعش تخطف مواطناً في عرسال وتطالب بفدية لاطلاق سراحه.

الجليد يشل الطرقات الجبلية بعد العاصفة الثلجية التي وصلت الى علو 600 متر.

عون استقبل رياشي موفدا من جعجع والناصريون الديمقراطيون طالبوا بانتخابه رئيسا للجمهورية.

مجلس الوزراء يقر التعيينات في المجلس العسكري، وشملت: العميد الركن سمير الحاج عن المقعد الارثوذكسي، العميد الركن جورج شريم عن المقعد الكاثوليكي والعميد محسن فنيش عن المقعد الشيعي، وريفي يحمل معه صور «متفجرات سماحة».

جعجع: على الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة فورا لإجراء الانتخابات البلدية.

كنعان: اقرار مشروع قانون إعفاء المعوقين من رسم الخروج.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يبدد كل الشكوك، ويعلن موقف حزبه من الملف الرئاسي: ملتزمون تأييد العماد ميشال عون، ولا تراجع عن هذا الالتزام إلا في حالة واحدة، ان يُعلن عون انسحابه من السباق الرئاسي، جازما بأن الرئيس المقبل للجمهورية لن يكون إلا من فريق 8 آذار.

شباط

كنعان في بكركي للقاء الراعي... والملف الرئاسي على مائدة الصرح.

مجلس الوزراء يقرّ الاعتمادات اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل.

اطلاق سراح التشيكيين الخمسة وتسليمهم للأمن العام بعد ستة أشهر على خطفهم على طريق كفريا في البقاع الغربي.

الجيش يهاجم مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش، في وادي الارانب في منطقة عرسال، كانت تخطط لمهاجمة مراكز الجيش وخطف مواطنين، ويتمكّن من القضاء على 6 إرهابيين مسلحين، عرف منهم القيادي الإرهابي أنس خالد زعرور، ومن مصادرة كميّات من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والأحزمة الناسفة وأجهزة كواتم للصوت وآليتين، كما دهمت قوّة أخرى من الجيش مستشفى ميدانيا يستخدمه التنظيم المذكور في المنطقة نفسها، وأوقفت 16 إرهابياً، بينهم الارهابي الخطير أحمد نون، اضافة الى: فريد حسين المنصور، مدين فريد المنصور، مسعود محمد بكير، حسن حسين عمر، محمد خالد الساعود، محمد سهيل نجم، محمد جمعة الشافي، محمد أحمد الجبي، فراس نواف زيدان، محمود علي جمعة، فراس عمر عمر.

وهؤلاء الموقوفون جميعهم سوريون ينتمون إلى مجموعة الإرهابي أحمد محمد أمون.

المطارنة الموارنة: نثني على كل مبادرة من شأنها أن تؤول إلى انتخاب رئيس.

الراعي يترأس اجتماعا لسفراء الدول الخمس في حضور كاتشا وكاغ.

رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، يؤكد في كلمته في مؤتمر المانحين في لندن، ان في لبنان مليون ونصف مليون لاجئ سوري وان لبنان ليس قادرا على تمويل الحاجات الإنسانية للاجئين.

الجيش فكك عبوتين ناسفتين في ساحة النجمة في طرابلس.

نعيم قاسم: رمي التهم على الآخرين بالتعطيل لا تنتج رئيسا.

دريان: من يحاول تعطيل الاستحقاق الرئاسي يساعد على تدمير الدولة.

الراعي: لا يمكن ملء الفراغ الرئاسي بدون رجالات سياسة ودولة.

وزير العدل اللواء اشرف ريفي ينسحب من جلسة مجلس الوزراء اعتراضا على التأجيل المتكرر لمناقشة بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي وما استتبع انسحابه من رد فوري للرئيس سعد الحريري رافضاً خطوة الوزير ريفي قائلا: موقف ريفي لا يمثلني..

مجلس الوزراء يقر 50 مليون دولار لترحيل النفايات وسلفة لأوجيرو وكذلك للانتخابات البلدية.

الحريري، يعود فجأة الى لبنان في ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، ويقول في كلمة ألقاها في «البيال»، إنّ «تيار المستقبل» كانت لديه «جرأة المبادرة، وتحريك المياه السياسية الراكدة، من منطلق يتجاوز المصالح الخاصة لتيار المستقبل إلى مصلحة لبنان بإنهاء الشغور الرئاسي». وأضاف أنّ «مصير رئاسة الجمهورية في يد اللبنانيين... نحن نملك الشجاعة لاتخاذ الموقف، والإعلان بأننا لن نخشى وصول أي شريكٍ في الوطن الى رأس السلطة، ما دام يلتزم اتفاق الطائف، حدود الدستور، والقانون، وحماية العيش المشترك، وتقديم المصلحة الوطنية وسلامة لبنان على سلامة المشاريع الإقليمية».

الحريري: خطوتنا أدت الى مصالحة بين جعجع وعون ولكن ليتها حصلت قبل ذلك بكثير.

جنبلاط من عين التينة: كلام الحريري ممتاز.. فلننزل الى المجلس وننتخب رئيسا.

وهاب للحريري: كفى تشدق بالحديث عن الدولة التي ينهبها ازلامك.

فرنجية اتصل بالحريري معزيا بوالده ومهنئا بسلامة العودة.

الراعي: النواب يرتكبون خطيئة بالتعطيل وإهمالهم واجب الانتخاب.

ميشال معوض: 14 آذار خسرت يوم فرطت بثلاثية السيادة والشراكة والعدالة.

الحريري يزور السرايا والصيفي ومعراب ويؤكد مشاركته في جلسة 2 آذار لانتخاب رئيس ويقول: لا يلعبنّ أحد بعلاقتنا مع الحكيم.. أو يجبرنا على مرشح واحد.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يلوح في «مهرجان الوفاء للقادة الشهداء»، بأسلحة غير تقليدية في أي حرب مقبلة على لبنان الذي «يمتلك قنبلة نووية اليوم».

المفتي دريان: نناشد القيادة السعودية عدم التخلي عن لبنان في محنته.

وزير العدل اشرف ريفي يعلن استقالته من الحكومة.

لبنان يمتنع عن التصويت على بيان الجامعة العربية، وباسيل: نرفض ربط «حزب الله» بالإرهاب حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أن لبنان امتنع عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة وأن الوفد اللبناني اعترض على البيان الذي ذكر «حزب الله وربطه بأعمال إرهابية»، مطالبا بإزالته.

واعلن باسيل خلال القائه كلمة لبنان في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في القاهرة، ان مشاركة لبنان في القمة هي تعبير عن «تضامننا مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية» موضحا «ان لبنان في الوقت ذاته لا يتدخل بالشؤون الداخلية لاي دولة».

السعودية توقف المساعدات الى لبنان.

قيادات «14 آذار»: نحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية المشكلة مع السعودية وعلى الحكومة الاجتماع فورا لتأكيد التزام لبنان بالإجماع العربي.

الحريري بعد اجتماع 14 آذار: على مجلس الوزراء اتخاذ موقف واضح وإلا سيكون لنا كلام آخر.

دول الخليج تؤيد وقف السعودية مساعداتها للبنان، والرياض تهدد بطرد العمال اللبنانيين من اراضيها.

سلام في جلسة مجلس الوزراء: استمرار الحكومة مرهون بملف النفايات.

الجيش يقصف تحركات للمسلحين في جرود عرسال.

بري من بروكسل: المجلس النيابي سيكون المرجع لإعادة انتاج الدولة.

الراعي التقى السفير السعودي في ايطاليا: موقف لبنان تنطق به الحكومة.

نهاد المشنوق: يجب تعليق حوارنا مع حزب الله ريثما تتبدل بعض الأمور.

آذار

إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 23 آذار.

الحريري يدعو فرنجيه للجلسة وزعيم المرده يعتذر.

مجلس وزراء الداخلية العرب يصف في بيانه الختامي حزب الله بالارهابي... والمشنوق وافق على البيان الختامي واعترض على وصف حزب الله بالارهابي.

دول مجلس التعاون الخليجي قررت اعتبار حزب الله منظمة ارهابية.

الجيش ينفذ هجوما على تلة خلف في جرود راس بعلبك التي يسيطر عليها عناصر «داعش» وتطل على عدد من مواقع الجيش. وترافق الهجوم مع قصف مدفعي عنيف وتغطية جوية لمروحيات الجيش ادى الى سيطرة الجيش على التلة وقتل عدد كبير من المسلحين فيما سقط شهيد للجيش وثمانية جرحى.

في قرار يعكس تصاعد التوتر بين المملكة العربية السعودية وايران، أعلن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تصنيف «حزب الله» اللبناني «إرهابياً»، وذلك بعد اسبوع من قرار مماثل لمجلس التعاون الخليجي. وقد تحفظ لبنان والعراق على القرار.

بري: إما أن نلغي الطائفية السياسية أو نعتمد نظاما نسبيا إصلاحيا.

الراعي: كفى حروب وتهجير وكفى لحكامنا في لبنان مواصلة هدم المؤسسات.

«فضيحة» شبكات «تهريب» الإنترنت غير الشرعية تستمر بالتفاعل، مع تأكيد وزير الاتصالات بطرس حرب أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها» وان ملف الإنترنت غير الشرعي بعهدة القضاء.. والنائب فضل الله: مجلس النواب وضع يده على قضية شبكات الانترنت غير الشرعية.

نقل النفايات من الكرنتينا والجديدة والمكبات العشوائية في العاصمة والضواحي الى مطمر الناعمة استمر بزخم رغم استمرار اضراب الاهالي عند مدخل المطمر واحراق احدى شاحنات سوكلين. وقال وزير البيئة بعد غياب ٧ اشهر عن الملف انه تم نقل ٨ الاف طن من النفايات الى الناعمة خلال ٢٤ ساعة.

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يرفع سقف التحدي، في لقاء مع تلفزيون الميادين، معلناً للعدو الآتي: «أي اعتداء سيواجه بقوة. لا تغامروا، لأن الغبي وحده يفكّر في الاعتداء على لبنان. أما شنّ عدوان كبير، فسيواجَه من دون سقف من جانب المقاومة، وصولاً إلى استهداف مفاعلات العدو النووية، ومخازن الرؤوس النووية، وباقي منشآته».

وقد حمل كلام الامين العام نصر الله رسالة واضحة لحكام تل أبيب: المقاومة تملك الإحداثيات التفصيلية لمنشآتكم النووية، ولديها القدرة على إصابتها بدقة، ولديها الإرادة للذهاب في أي حرب تُفرَض على لبنان إلى حيث لا يتخيّل أحد.

رئيس حزب القوات سمير جعجع في حوار مع قناة «روسيا اليوم: سيكون لدينا تحالف مع التيار الوطني الحر في الانتخابات البلدية وحيث تتواجد قوى 14 آذار سنكون معها، فالواحدة لا تلغي الأخرى.. وحزب الله لا يريد انتخابات رئاسية في لبنان في الوقت الراهن.

بري يتسلم من رئيس اللجنة النيابية المكلفة إعداد تصوّر لقانون الانتخاب النائب جورج عدوان تقريراً عن عمل اللجنة.

كنعان يقول في كلمة القاها امام تيار اوروبا «اننا نعمل مع القوات على قانون انتخاب وهناك تقدم على هذا الصعيد ونأمل في الوصول الى قانون مشترك في وقت قريب، واضاف «لن نقف مكتوفي الايدي امام أي تجاوز لارادتنا»

واوضح كنعان ان «الاتفاق مع القوات ابعد من الرئاسة وهناك تحالف في الانتخابات البلدية ستكون نتائجه معبرة وان تفاهمنا مع القوات لا يستهدف احداً وهدفه دولة الشراكة والمساواة ومنفتحون على الجميع على أساس هذا المشروع وهذه الرؤية»

وتمنى كنعان ان «يلتقط المردة والكتائب الفرصة التاريخية التي عبرت عنها المصالحة المسيحية لنسترد معاً الحضور والتأثير الذي خسرناه منذ الطائف».

ورأى «لا يمكن ان نكون في شراكة وطنية من دون مساواة ونريد رئاسة فاعلة وقادرة على القيام بدورها».

واعتبر كنعان ان « الرئاسة ليست مسألة تقنية بل عليها ان تحترم عقد الشراكة الوطنية التي على أساسها تكوّن لبنان».

وقال «نقول مع القوات ان ما من رئيس ميثاقي لديه الصفة التمثيلية منذ الطائف».

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ينفي، في مؤتمر صحافي لدى اختتام زيارته للبنان، أي اتجاه لدى الأسرة الدولية الى توطين اللاجئين السوريين في لبنان والتشديد على ادراج الدعم الدولي في اطار مساعدة لبنان على تحمل العبء «الموقت» للاجئين. لكن هذا الجانب لم يختصر وحده نتائج الزيارة التي استمرت يومين بل تجاوزه الى اربع رسائل علنية حرص المسؤول الاممي على توجيهها في مؤتمر صحافي عقده في فندق «فينيسيا» وتتلخص بالآتي: «اعادة تأكيد الدعم القوي للبنان في صموده أمام أثر الحرب في سوريا «، وتأكيد أولوية ان «تقوم الاحزاب السياسية في هذا البلد بانتخاب رئيس للبلد اذ ما دام منصب الرئيس شاغراً ستظل الوحدة الوطنية للبنان ومكانته تفتقران الى المناعة والاكتمال»، واعادة تأكيد دعم الامم المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية، والتنويه بالهدوء في جنوب لبنان» مع انه لا يزال هناك خطر لاساءة تقدير العواقب».

الوضع بين داعش وجبهة النصرة ينفجر في القلمون، والمعارك تمتد الى جرود عرسال ورأس بعلبك حيث افيد عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين بينهم لبنانيان. وفي الوقت ذاته توتر الوضع في مخيم عين الحلوة في الجنوب بعد سقوط قتيلين وتكثفت الاتصالات لتطويق التدهور.

المستقبل: نستنكر تصرفات باسيل... وتوطين السوريين محض اختلاق

التغيير والاصلاح: باسيل لم يرتكب اي خطأ بروتوكولي خلال زيارة بان كي مون.

ناصر عدرا منسقا لتيار المستقبل في طرابلس خلفا لمصطفى علوش.

نيسان

لافروف يستقبل الحريري في موسكو والمحادثات تتمحور حول الضرورات الوطنية والإقليمية الملّحة التي باتت تفرض الإسراع في الحل السياسي لسوريا والحل الرئاسي للبنان، وسط تأكيد الحريري في الملف السوري على وجوب بقاء الدولة السورية موحدة من دون بشار الأسد.

السفير ريتشارد جونز يؤكد، عقب احتفال تسليم الطوافات العسكرية الثلاث من طراز «هوي – 2 المقدمة من الولايات المتحدة الى الجيش والتي تقدر قيمتها باكثر من 26 مليون دولار «ثبات التزام اميركا دعم تحديث قدرات الجيش الجوية والبرية».

وزير الخارجية البريطاني يقول خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جبران باسيل ان اللاجئين هم ضيوف موقتون الى حين استقرار الأوضاع في بلادهم، وقد ركزنا على أهمية توفير الظروف الملائمة والآمنة في سوريا من أجل عودتهم والمشاركة في إعادة إعمارها».

فرنجية يرفع سقف التحدي في وجه عون، من دارة مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار: الاقوى مسيحيا الاخطر على لبنان.

عجلة الانتخابات البلدية تنطلق بتحديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المواعيد النهائية لإجرائها في كل المحافظات، وبتأكيد رئيس الوزراء تمّام سلام حصول الاستحقاق في موعده، في مقابل نفي الرئيس سعد الحريري خبراً لموقع الكتروني أشاع انه يسعى الى تأجيل الانتخابات بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، مؤكداً دعمه للاستحقاق في موعده.

كتلة المستقبل أكدت تمسّكها بالانتخابات البلدية بموعدها مجددة موقفها الرافض للتوطين ورأت ان الحل السياسي بسوريا يؤمّن عودة النازحين واستقرار لبنان.

الكتائب: المجلس النيابي هيئة ناخبة والانتخابات البلدية المتنفس الوحيد للديمقراطية.

تحرير 75 فتاة من براثن عصابة إجرامية تستعبدهن وتُجبرهن على ممارسة الدعارة.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يشدد في مقابلة مع برنامج «كلام غانم» على أنه «لو كان حزب الله جديا بترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لكان الجنرال اليوم في قصر بعبدا لا في الرابية»، كاشفاً ان «السفير الايراني في لبنان قال لبعض الديبلوماسيين الغربيين إذا أردتم إنتخابات رئاسية إذهبوا إلى الفاتيكان لإقناع عون بسحب ترشيحه، ففي الواقع حزب الله لا يريد رئيساً قوياً لأنه لا يريد جمهورية قوية.»

وفي موضوع الانتخابات البلدية، أشار جعجع الى «أننا سنخوض الإنتخابات النيابية نحن وتيار «المستقبل» ونحن و «التيار الوطني الحر» جنباً الى جنب.

محكمة التمييز العسكرية تحكم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية لإدانته في قضية «نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية».

بري بصفته رئيساً للاتحاد البرلماني العربي يرأس أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ويقول: بدأنا نرى املا في آخر النفق بانتخاب رئيس للبنان.

دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن المؤسسات الأمنية والقضائية الى كشف المتورطين بقضيتي الاتجار بالبشر والانترنت غير الشرعي ومحاكمتهم.

بيان جلسة الحوار الت 27 لحزب الله وتيار المستقبل يشدد على تعزيز دور الدولة والاجهزة في متابعة ملفات الفساد ومكافحتها.

ريفي: مصر على استقالتي فهذه الحكومة لم تعد تشبهني ولن اشارك في جلسات مجلس الوزراء لاسباب أمنية.

سلام يلقي كلمة لبنان في مؤتمر القمة الاسلامية ويلتقي اوغلو في اسطنبول.

الحريري: التحضيرات للانتخابات البلدية على قدم وساق.

اقفال 13 ملهى ليليا في المعاملتين.

سلام في قمة منظمة التعاون الإسلامي الـ13:

لبنان يرفض توطين النازحين ونؤكد وقوفنا إلى جانب الإجماع العربي.

وزير العدل المستقيل اشرف ريفي لبرنامج «بموضوعية» عبر قناة أم تي في يقول لو كان الحريري مسؤولا لما تكلم هذا الكلام ، وذلك ردا على تعليق رئيس الحكومة السابق بعد صدور الحكم على سماحة داعيا لاستقالة الرئيس سلام.

ريفي يؤكد عدم العودة عن الاستقالة: لا فرنجية ولا عون سيصلان للرئاسة وسأبقى سيد قراري دائما.

وزير التربية الياس بو صعب يقول في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن «من المؤسف ان الأموال جاهزة دائما للحروب، لكن الأمر يختلف كليا حينما يتعلق بمنح أموال للمساعدات الإنسانية والكوارث التي تسببها الحروب، ومنها، إغاثة النازحين ومساعدة الدول المضيفة».

كنعان من واشنطن: نشكر للبنك الدولي تعاونه مع البرلمان اللبناني وندعو لمساهمات دولية مجانية ووجود مؤقت للنازحين.

مصالحة في قضية خطف الطفلين لاهالا ونوح الامين تسفر عن اطلاق سراح والدتهما الاوسترالية سالي فولكنر واربعة اوستراليين آخرين من فريق القناة التلفزيونية التاسعة الذين تم تسليمهم الى الامن العام اللبناني لترحيلهم الى بلادهم.

فولكنر تتعهد باسقاط الدعوى التي اقامتها في اوستراليا ضد طليقها علي الامين والد الطفلين وتتنازل عن حضانتهما في مقابل تنازله ووالدته عن دعويهما ضدها والاوستراليين الاربعة الاخرين في قضية الخطف.

واشارت المصادر الى ان الوالد حصل على حوالى مليون دولار من الفريق التلفزيوني الاوسترالي كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به وبوالدته التي تعرضت لاصابات جسدية اثناء عملية الخطف في محلة السان تريز في الحدث.

ابقاء البريطانيين غريغ مايكل وآدم وينتغتون واللبنانيين محمد ح. وخالد ب. قيد التوقيف.

انفلونزا الطيور تهدد لبنان.. اتلاف 20 ألف طير دجاج والوزير شهيب يطمئن.

جنبلاط: سأستقيل في جلسة تشريع الضرورة.

الرئيس سلام يغادر الى نيويورك لتمثيل لبنان في قمة باريس لتغير المناخ.

النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يعلن توقيف ثلاثة أشخاص في ملف الانترنت غير الشرعي، في الشق المتعلق بالتحقيق الذي أجراه قسم المباحث الجنائية المركزية حول المحضر المنظم من قبل مخابرات الجيش بشأن استقدام الانترنت بصورة غير شرعية من الخارج.

الجيش ينفذ عملية نوعية في وادي الحصن في جرود عرسال، أدت إلى مقتل أحد كبار قياديي تنظيم داعش نايف الشعلان في جرود عرسال ومرافقه أحمد مروة، اضافة الى اعتقال مرافق آخر هو محمد موصلي وآخرين نقلهم الجيش الى احدى الثكنات.

الراعي أنهى زيارته لبروكسل: المسيحيون ضمانة الاعتدال في المنطقة وعلى الاسلام التحرّر من الأصولية.

ايار

حزب الله يستهدف دشمة لمسلحي النصرة في ضهر الهوة في جرود عرسال بالقذائف المباشرة ويدمر الدشمة ويقتل ويجرح من كان بداخلها.

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يفتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية ويطلق العمل بتطبيق قانون استعادة الجنسية: ورشة وطنية عالمية نسخر طاقاتنا والسلك القنصلي والدبلوماسي لتحقيقه.

لجنة الاعلام والاتصالات تابعت ملف الانترنت.. ورئيسها الدكتور حسن فضل الله يقول: لن نقبل بلفلفة القضية وهناك معدات اسرائيلية.

تيار المستقبل يفوز بالمجلس البلدي في العاصمة بيروت غير ان المرشحين لم يتمكنوا من حشد اكثر من 20 في المئة من الناخبين. والتحالف القواتي - العوني يفوز في زحلة، اما حزب الله فيكتسح الهرمل وبريتال.

حزب الله ينفي ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة للحزب قرب الحدود اللبنانية السورية.

لقاء بدعوة من سلام بين الحريري وميقاتي لتجنيب طرابلس «معركة»!

«حزب الله» يفتح المواجهة المصرفية ونصرالله لحليفه: لسنا ملزمين حلفاءكم..

مجلس الوزراء يكلف سلام متابعة العقوبات الاميركية على حزب الله.

مقتل مصطفى بدر الدين القائد العسكري البارز لحزب الله في انفجار قرب مطار دمشق وحزب الله يشيعه في مأتم مهيب.

حرب يعلن ان هناك موطفين متورطين في ملف الانترنيت محميون من شخصيات كبيرة.

حزب الله يشيع في مسيرة حاشدة في الغبيري احد قادته مصطفى بدر الدين الذي سقط في انفجار قرب مطار دمشق. وترأس الصلاة على الجثمان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

والمعروف ان بدر الدين هو أحد أربعة متهمين امام المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

الرئيس ميشال تامر اللبناني الاصل يدعو البرازيليين للوحدة... وبتعبورة اللبنانية تهنئه بالرقص.

الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا زار بري وسلام والراعي وكتيبة بلاده في الجنوب:

سنجهد أوروبياً لوضع خطة شاملة لمواجهة موضوع النزوح.

الادعاء على ٣ موظفين في أوجيرو بجرم الاهمال.. حرب في كتاب الى النائب العام المالي: أعطي الإذن بملاحقة من تطلبون وأجدّد ثقتي بالقضاء.

فوز لائحة جوان حبيش المدعومة من «التيار الوطني الحر» والكتائب على لائحة فؤاد البواري المدعومة من الثلاثي نعمة افرام ومنصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ومعهم «القوات اللبنانية»، مع خرق لائحة حبيش بأربعة اعضاء هم: فؤاد البواري وفادي فياض وسيلفيو شيحا ورودريغ فنيانوس.

البلديات التي فاز فيها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في جبل لبنان:

فاز تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في عدد كبير من البلديات في جبل لبنان، وهي المرة الاولى التي يتحالف فيها الحزبان في هذه البلديات ويفوز بها بفوارق كبيرة. والمجالس البلدية والاختيارية التي فازوا بها هي بحسب النتائج الاولية والنتائج التي حصل عليها موقع «ليبانون فايلز» وتبقى نتائج بلديات عدة، هي:

فوز لائحة «نبض زوق مكايل» بالكامل المدعومة من «القوات» و «التيار» ونهاد نوفل.

فوز لائحة «وفاق العائلات بدادون» بالكامل المدعومة من عائلات بدادون و«القوات» والتيار».

فوز المختار سهيل طعمه المدعوم من «القوات» و «التيار» في كفرشيما.

فوز لائحة «كفرشيما الغد» المدعومة من «القوات» و «التيار» بنتجية 12 – 3 برئاسة وسيم الراجي.

فوز لائحة «الهوية الجديدة» المدعومة من «القوات» و «التيار» بالكامل في ذوق مصبح.

فوز لائحة «القوات» و «التيار» في عين الريحانة بنتيجة 9-0.

فوز لائحة «بلاط الغد» في جبيل المدعومة من «القوات» و»التيار» بالكامل.

فوز لائحة «الفنار بلدتنا» المدعومة من «القوات» و»التيار» بنتيجة 9-0.

فوز لائحة لحفد العامية المدعومة من «القوات» و «التيار» و «الكتائب» بكامل اعضائها الـ9.

فوز اللائحة التي يرأسها نجيب الخوري في ترتج المدعومة من «القوات» و»التيار».

فوز لائحة «القوات» و «التيار» في جعيتا 9- 0.

فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر و’’القوات اللبنانية’’ في فالوغا - قضاء بعبدا

فوز المختار سهيل طعمه المدعوم من «القوات» و «التيار» في كفرشيما.

فوز لائحة «عمشيت بيتي» بالكامل المدعومة من «القوات» و «التيار» برئاسة طوني عيسى.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يستقبل الرئيس سعد الحريري في قصر الاليزيه بناء على دعوة فرنسية للحريري عقب لقاء هولاند والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في باريس في الأسبوع الذي سبق وكانت ازمة الفراغ الرئاسي في صلب المحادثات، والحريري يقول: مرشحنا فرنجيه والحل بيد حلفاء عون.

اللوائح المدعومة من ميشال المر تحصد في المتن الشمالي 41 مجلساً بلدياً من أصل 54، بالاضافة الى 64 مختاراً.

اللائحة المدعومة من رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون والكتائب والوزير السابق ناجي البستاني في دير القمر تتمكن من خرق اللائحة الفائزة المدعومة من «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» بـ 6 أعضاء من أصل 18.

جريصاتي يقول ان التيار الوطني الحر فاز في بلدية جونية ضدّ تكتّلات عائلية وحزبية، وهو إنتصار يحمل كلّ الدلالات، وبالمجمل في قضاء كسروان، حيث نجحنا بالفوز في 19 بلدية من أصل 23 في الفتوح، 21 بلدية من أصل 36 في كسروان، والبعض الآخر مختلط.

الابراهيمي يخشى من فيدرالية لبنانية - سورية ـ فلسطينية!!

الخارجية اللبنانية تستنكر ما ورد في تقرير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تجنيس النازحين السوريين في اماكن وجوده والاخيرة تنفي:لا أحد يدعو للتوطين والتجنيس في لبنان.

عسيري يؤكد في عشاء دعا اليه 150 شخصية أن أمنية البعض بتخلّي المملكة عن لبنان لن تتحقق ويأمل انتخاب رئيس قبل عيد الفطر.

تحول حفل العشاء الذي أقامه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، في دارته في اليرزة إلى ما يشبه مؤتمر تلاق بين القيادات اللبنانية، التي وجه اليها عسيري نداء للتحاور وانتخاب رئيس للجمهورية قبل عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن المملكة «في طليعة الداعمين للبنان وشعبه، ولا هدف لها سوى مصلحة هذا البلد وتقدمه وأمنه واستقراره، وأن أمنية البعض بتخليها عن لبنان لن تتحقق».

وضم الحفل- الحدث، 150 شخصية رسمية وسياسية وروحية وأمنية واقتصادية، وحشداً من الديبلوماسيين. وتحدث فيه عدد من القيادات اللبنانية، الرؤساء سلام والجميل والحريري وميقاتي وعون، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الدكتور جعجع، المشنوق، فرعون، الصفدي، خليل، جريج، حمادة والمر.

الراعي من جنوب افريقيا: باستعادة جنسيتكم تحافظون على هوية لبنان.

فوز مرشح التيار الوطني الحر امل ابو زيد في الانتخابات النيابية الفرعية لمقعد جزين الذي شغر بعد وفاة ميشال حلو عام 2014 ليكون بذلك النائب الوحيد غير الممدد له في المجلس النيابي.

الجمارك تضبط في مطار بيروت ألف كيلو من مسحوق يستعمل في صناعة الكبتاغون.

في جزين لائحة «نحنا لجزين» المدعومة من «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» والنائب السابق ادمون رزق تفوز بـ 15 مقعداً مقابل 3 للائحة المدعومة من النائب السابق سمير عازار وحزب «الكتائب» و»الحزب السوري القومي الاجتماعي» ومنسق جزين في «القوات» الرفيق سامر عون حاز على أعلى نسب من الاصوات.

– فوز المختارين المدعومين من «التيار» و «القوات» في عين مجدلين في جزين.

– فوز اللائحة المدعومة من «القوات» في عازور برئاسة منسق جزين في «القوات» جوزف العازوري بـ6 أعضاء مقابل.

اما المقاعد الشيعة فقد فازت فيها بالاجمال اللوائح المدعومة من حزب الله وامل في الجنوب اللهم الا بعض الخروقات للقوى اليسارية في الطيبة والعباسية وغيرهما.

النائب سليمان فرنجيه يعلن، في حديث الى برنامج كلام الناس من قناة LBC مع الاعلامي مرسيل غانم، انه مع انتخابات رئاسية قبل النيابية لأسباب دستورية، وانه لن يخذل من رشحوه للرئاسة بالعزوف عن الترشح. وقال: ان مشكلتنا مع العماد ميشال عون ليست بأنه ليس الاول، ولكن مشكلتنا معه انه ليس الاوحد، وانسحابي من المعركة لن يضمن وصول الجنرال.. وتحدث عن الانتخابات البلدية، وقال: وضعنا يدنا بيد خصمنا السياسي لمصلحة منطقتنا وأتمنى ان ينعكس التفاهم في صناديق الاقتراع، وأطلب من المسيحيين في طرابلس التوجه الى صناديق الاقتراع. واضاف ان اللائحة المرشحة لبلدية زغرتا لا تتضمن منتمين او مناصرين للتيار الوطني الحر والقوات.

بروز خلاف حول سد جنّة في مجلس الوزراء.. وجنبلاط يقول ان ايقافه ضرب من الحماقة بحق اهمية تخزين مياهنا والاستفادة منها بدل تركها نضيع في البحر.

نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، يزور بيروت ويجتمع مع الرئيس سلام ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان وكبار المسؤولين ليبلغهم رسالة مفادها: ممنوع على الحزب أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، وإذا أراد لبنان أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، عليه أن يحترم قوانين الولايات المتحدة، بما فيها القانون المالي الأخير الموجه ضد «حزب الله».

الموفد الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين يزور لبنان، حاملاً ما قيل إنه «تقدم» في المعطيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان ويجتمع مع الرؤساء بري وسلام والحريري ووزيرَي الخارجية والطاقة ويعبّر عن تفاؤله بـ «الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة».

ريفي يثبت زعامته على الساحة الطرابلسية في الانتخابات البلدية في مواجهة تياري المستقبل والحزم (الحريري وميقاتي» وكرامي والصفدي والجماعة الاسلامية حاصدا 18 مقعدا من المقاعد الـ 24 وشكل مفاجأة للجميع وحرب فاز في تنورين على الثنائي التيار والقوات وحببيش انتصر في القبيات على الثنائي نفسه.. اما فرنجيه فكانت له حصة الاسد في الانتخابات البلدية في زغرتا الزاوية، اما في مدينة بشري فقد فات القوات اللبنانية.

النائب روبير فاضل يستبق صدور النتائج الرسمية للانتخابات في طرابلس بإعلانه استقالته من النيابة اعتراضاً على «تغييب أكثر من مكوّن أساسي من المجلس البلدي الجديد والاخلال بالأعراف والجوهر».

حزيران

الجيش يُداهم خلية «داعشية» في عكار ويقتل إرهابيا ويلقي القبض على ثلاثة

خليَّتا عكار وصيدا: منفذ بحري.. وأهداف مسيحية وعسكرية.

ريفي يشير إلى «التحالف الاستراتيجي مع الدكتور سمير جعجع»، وتيار المستقبل يتمسك بذلك كـ «دليل إضافي» للقول إن القوات اللبنانية قدّمت مساعدات جمّة، لوجستياً ومالياً، لريفي في معركة طرابلس الأخيرة، إذ تؤكّد مصادر المستقبل أن جعجع وجّه عدداً من المتموّلين.

البنك الدولي يقول ان نموذج لبنان الاقتصادي مفلس.

الجيش يوقف ارهابيين مشتبه فيهم في مناطق مختلفة بعضها في عاليه وعرمون كانوا يخططون لعمليات ارهابية وتفجيرات في منطقة عاليه والضاحية الجنوبية من بيروت.

كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث تلفزيوني عن الدورين السعودي (سابقاً) والبريطاني في ترشيح النائب سليمان فرنجية والضغوط على الرئيس سعد الحريري تثير عاصفة والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري يستغرب مواقف وزير الداخلية «واقحامه المملكة العربية السعودية في عدد من الملفات الداخلية».

عسيري يؤكد ان بلاده «لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولا سيما في ملف رئاسة الجمهورية وان دورها يقتصر على تشجيع المسؤولين اللبنانيين على ايجاد حل للازمة السياسية وانهاء الشغور الرئاسي».

كما ردت السفارة البريطانية في بيروت على الوزير نهاد المشنوق مؤكدة ان بريطانيا «لا تدعم أو تعارض أي مرشح لرئاسة الجمهورية وان انتخاب رئيس للجمهورية هو قرار اللبنانيين ومسؤوليتهم».

المحكمة العسكرية برئاسة القاضي خليل تصدر أحكاما بالسجن بين سنتين وعشر سنوات بحق 54 من المتهمين في ملف عبرا وتبرئ نعيم عباس.

الجيش يوقف عنصرين من داعش مختبئين داخل سيارة فان في عرسال بهدف الانتقال الى مراكز الارهابيين في جرود المنطقة.

قوة من الجيش تضبط جهاز تجسس ومراقبة مخبأ داخل مجسم صخري في منطقة جبل الباروك.

بري يحذّر من غضب الشارع في حال الابقاء على قانون الستين.

ضبط 46 حقيبة تحتوي كل منها على نحو 35 كلغ من المخدرات قبالة مرفأ صيدا.

باسيل تلقّى رسائل دولية تتعهّد بدعم وتمويل منظّمة الاونروا.

كنعان: اذا عرقل قانون الانتخاب لن نذهب الى الستين بل الى المواجهة.

فرعون زار جعجع: ترشيح عون باتت له شرعية مسيحية ويجب ايجاد الضمانات.

الحريري يحصر مواقفه في اول اطلالة رمضانية بـ «ثلاث حقائق مركزية»، معلناً أولاً أنه لن يلقي المسؤولية في أي اتجاه «فأنا المسؤول عن استخلاص نتائج الانتخابات وساتحمل النتائج مهما كانت قاسية».

وشدد ثانياً على التمسك «بمدرسة رفيق الحريري في الاعتدال والعيش المشترك والانفتاح والمناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين»، مؤكدا «اننا سنبقى كذلك ولن تغير نتائج بلدية من هنا أو حملة اعلامية من هناك قناعاتنا هذه»، كاشفاً انه كان يزمع الطلب من المجلس البلدي المنتخب في بيروت الاستقالة لو انكسرت المناصفة.

واكد ثالثا على تمسك تيار المستقبل باتفاق الطائف «بما هو مشروع بناء الدولة السيدة على كل أراضيها الممتلكة وحدها حصرية السلاح».

تفجير يهز منطقة فردان في بيروت، بعد أن انفجرت عبوة في المحلة بالقرب من الكونكورد، وبحسب المعلومات الامنية فان العبوة بزنة 15 كيلوغراماً وضعت في حوض زهور إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى بنك لبنان والمهجر، واقتصرت الاضرار على الماديات، وسقوط جريح واحد هو احد حراس البنك من آل منعم نقل الى مستشفى الجامعة الاميركية للمعالجة، واصبته طفيفة.

واشنطن تدين تفجير فردان: ملتزمون تجاه شعب لبنان.

المشنوق: تفجير فردان إرهاب من نوع آخر.

سلام: مستهدفون من جهات ليست مستكينة ومرتاحة.

وزير الكتائب الان حكيم يستقيلان من الحكومة احتجاجا على «الهريان» وسلام يشعر «بالقرف».

كنعان للـ»ال بي سي»: لا نرى ان الاستقالة هي الحلّ والا لكنا ذهبنا بهذا الاتجاه وعلينا مسؤولية كبيرة اليوم داخل الحكومة لا سيما مع استقالة الكتائب.

الرئيس الفرنسي هولاند يزور بيروت ويجتمع مع بعض كبار المسؤولين و«يكسر» العرف التاريخي بعدم زيارته بكركي مما اثار غضب الموارنة.

العماد عون يستقبل ملحم الرياشي في الرابية بحضور كنعان موفدا من جعجع.

سلام تمنى على الجميل التروي في تطبيق قرار الاستقالة من الحكومة.

وزير العمل سجعان قزي يرفض الالتزام بقرار الحزب إقالته والوزير الاخر الان حكيم، بعد خروج وزير الاعلام رمزي جريج عن «الطاعة الكتائبية» بحجة انه غير منتم الى الحزب والمجلس السياسي يجتمع ويطرد قزي من الحزب.

جنبلاط ضيفاً على مائدة افطار رمضاني لقيادات من «حزب الله».

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يؤكد، في ذكرى أربعين يوما على استشهاد القيادي مصطفي بدر الدين، أن الدفاع عن حلب هو دفاع عن دمشق ولبنان والأردن وان المطلوب مزيد من الحضور في حلب لأن المعركة الاستراتجية الكبرى هي هناك.

الحريري يوجه، خلال مأدبة الإفطار التي أقامها في معرض رشيد كرامي الدولي على شرف عائلات طرابلس والكورة في حضور الرئيس نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحشد سياسي وروحي وبلدي وأمني وحزبي ونقابي واجتماعي وتربوي واقتصادي وشعبي، جملة رسائل وطنية وسياسية أكد فيها احترام صوت الطرابلسيين وإرادتهم بعيداً عن أي تشكيك بوفائهم لتيار «المستقبل» ولخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلاً: «طرابلس لا تخرج من جلدها (...) وصلني صوتكم ووصلتني رسالتكم وأنا مسؤول عنها»، مع تشديده على كون مفهوم الحريرية الوطنية للسياسة لا يرتكز على تبوؤ المناصب ولا تحقيق المكاسب: «مناصبنا الشهادة وأموالنا نخسرها في السياسة».

البعض يرى بان «السلة المتكاملة» التي تحدث عنها الرئيس بري هي مؤتمر تأسيسي ويتهمه بانه واجهة لـ «حزب الله «صاحب الفكرة. وبري يرد: «ليس صحيحاً ان السلة أمر مرادف لمؤتمر تأسيسي. هذا كذب على اللبنانيين»، ويضيف «عليهم ان يعرفوا ان عدم السير بالسلة التي قدمتها سيقود البلد الى الاسوأ من المؤتمر التأسيسي المزعوم وهو الفراغ الشامل ان لم أقل الدمار الشامل. ولا رئيس جمهورية من دون هذه السلة».

القاع في عين الارهاب... سلسلة انفجارات هزت البلدة.

الإرهاب يدشّن صفحة سوداء جديدة في سجله الحافل بالجرائم الدموية المتفلتة من قيم الدين والإنسانية، مطلقاً العنان لثمانية من انتحارييه «الانغماسيين» كي يفجروا أنفسهم في بلدة القاع البقاعية حيث عاش الأهالي وعموم اللبنانيين يوماً إرهابياً طويلاً امتد من ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين في 27 حزيران ولم ينتهِ إلا بعد منتصف الليل حاصداً أرواح 5 شهداء و28 جريحاً.

الجيش يرفع مستوى استنفار قطعاته واستخباراته العسكرية في المنطقة المستهدفة فأقفل مداخلها ونفذ سلسلة عمليات دهم وتعقب بحثاً عن مشتبه بهم بالتزامن مع قصف مركّز شنته وحداته على مواقع وتجمعات للإرهابيين في الجرود.

في تفاصيل اليوم الدموي، فقد بدأ فجراً مع إقدام أحد الانتحاريين على تفجير نفسه أمام منزل أحد المواطنين إثر الاشتباه بأمره تلاه تفجير 3 آخرين أنفسهم تباعاً حين تجمع عدد من المواطنين في ساحة الجريمة ولدى حضور دورية من استخبارات الجيش لمعاينة مكان الانفجار الأول ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وجرح 15 آخرين بينهم 4 عسكريين. وتبين بنتيجة الكشف الذي أجراه الخبراء العسكريون أنّ الأحزمة الناسفة الأربعة التي استخدمها الانتحاريون يزن كل منها كيلوغرامين من المتفجرات والكرات الحديدية.

وليلاً، أقدم انتحاري يستقل دراجة نارية قرابة الساعة العاشرة والنصف على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة مار الياس في القاع حيث كان الأهالي ينسقون عملية الاستعداد لإجراء مراسم تشييع الشهداء الخمسة عصر اليوم ثم ما لبث أن فجّر نفسه بحزام ناسف قبل أن يليه انتحاري آخر عمد إلى تفجير نفسه في المكان عينه.

وبعدها بقليل اشتبهت دورية عسكرية مؤللة بأحد المشتبه بهم فطاردته وطلبت منه التوقف الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه، في وقت كان انتحاري آخر يعمد إلى تفجير حزامه الناسف على مقربة من أحد مراكز استخبارات الجيش في البلدة بعد افتضاح أمره من دون أن يسفر الانفجاران عن وقوع إصابات في الأرواح بين المدنيين والعسكريين.

واستقرت الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات الليل على 13 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات المنطقة في حين تم نقل أحدهم إلى بيروت للمعالجة نظراً لحراجة وضعه.

تموز

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يستقبل نظيره الدنماركي كريستين جنسن ويعقدان مؤتمرا صحافيا استهله باسيل بالقول: «ناقشنا التطورات المحلية والاقليمية، ولفت نظر السيد جنسن الى المخاطر المشتركة التي تواجه بلدينا وأعني بها التدفق الكثيف للمهاجرين والانتشار السريع للارهاب. واتفقنا على أن المنظمات الإرهابية أصبحت عابرة للحدود».

وتابع: « ناقشنا خطر النزوح السوري الكثيف الى لبنان وتأثيره المقلق عليه، وكررنا دعوتنا من أجل حل سياسي في سوريا. وشرحنا للسيد جنسن الحقيقة اللبنانية نتيجة العبء الذي لا يحتمل باستضافة النازحين السوريين رغم إمكاناته المتواضعة والقليلة. من وجهة نظرنا، إن الحل السياسي الدائم لأزمة النازحين هو إعادتهم الى بلادهم بما في ذلك الأخذ بالإعتبار أنه منذ الآن والى حين تحقيق العودة، بأن توطينهم ليس خيارا مطروحا».

وقال باسيل «نحن لا نرى في كل نازح سوري إرهابيا محتملا، ففي هذه الأثناء برهنت الوقائع على الأرض أن التنظيمات الإرهابية ناشطة في تجنيد متطوعين في صفوفها ضمن مجتمعات النازحين، مستفيدة من حالة الفقر المدقع واليأس التي تصيب هؤلاء. فضلا عن أن الإرهابيين يتسللون بين أفواج النازحين»

ورأى باسيل «إن التوازن الدقيق لنظامنا هو في خطر ديموغرافي، إقتصادي، سياسي، وأمني أيضا».

نصر الله:لن نسمح بتهجير أهل القاع، وهي بالنسبة إلينا كالهرمل، وعرسال كاللبوة. سنكون خلف الجيش، وإذا أراد فسنكون أمامه للدفاع عن أهلنا في القاع.

«حزب الله» ينفذ عملية نوعية في الزويتنه في جرود عرسال تؤدي الى مقتل مسؤول العمليات العسكرية لمنطقة جرود القاع في تنظيم داعش ابو خطاب مع عدد من مرافقيه.

الوزير باسيل يزور الرئيس بري في عين التينة و «اتفاق نفطي» بين الاثنين انتقده جنبلاط والجميل واخرون.

اتهامات متبادلة بين وزير المالية والسنيورة والتلويح باللجوء الى القضاء.

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت يزور لبنان ويؤكد على ان اي حل سياسي لن يتحقق الا بالحوار بين اللبنانيين وفك ارتباط لبنان بملفات المنطقة.

وبعد لقاءاته في قصر الصنوبر مع الرئيس سعد الحريري والعماد عون والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجيه ووزراء، زار الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام وبكركي وقصر بسترس.

وفي ختام زيارته قال في مؤتمر صحافي مع الوزير جبران باسيل: اننا الى جانب لبنان من أجل مساعدتكم على الخروج من الأزمة السياسية التي تشل البلاد، وأنتم ترون الاثر السلبي الحاصل عندكم منذ سنتين وذلك نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة. إن الدعم للمؤسسات الديموقراطية يشكل أيضا ركنا أساسيا لعملنا في لبنان بما فيها دعمنا لرئاسة الجمهورية. ونحن نحاول إيجاد الظروف الملائمة للخروج من هذه الأزمة من خلال علاقاتنا مع شركائنا، وقد حاولنا أكثر من مرة مع الدول المجاورة، وأذكر تحديدا إيران والمملكة العربية السعودية، من أجل إيجاد حل سياسي، فلا يمكن لفرنسا أن تتخذ القرار بدلا من اللبنانيين ولا يمكنها التدخل في الشؤون اللبنانية، وعلى كل شخص أن يضطلع بمسؤولياته..».

القرارات الوحيدة في جلسة مجلس الوزراء كانت التأجيل لكل ما طرح دون بت اي امر. وكالعادة كانت السجالات الوجبة الرئيسية على الطاولة، ومن اصل ٥٩ بندا على جدول الاعمال لم تناقش الجلسة على مدى ٤ ساعات ونصف الساعة سوى ١٧ بندا.

الرئيس نبيه بري يؤكد، في مؤتمر المغتربين، التمسك باتفاق الطائف معلنا ان لا فكرة لعقد مؤتمر تأسيسي او دولة لبنانية من خلال جلسات الحوار المقبلة.

عون يقول : لا رئيس للأركان بلا قائد للجيش.

عماد ياسين في «عين الحلوة» ويخطط لعمل إرهابي كبير!

بري للأميركيين: لسنا «'كمشة شيعة»' يمكنكم استفرادها.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يشن في حفل تأبين القائد الجهادي الحاج إسماعيل زهري (أبو خليل)، هجوماً عنيفاً على المملكة العربية السعودية، متهماً إياها بأنها «شاركت في تشتيت الدول العربية، وبسببها بات الوضع العربي سيئاً جداً»، وأنها قد فعلت ذلك «بهدف إقامة علاقة مع إسرائيل» أما إذا «أصروا (آل سعود)على عنجهيتهم فإن مشروعهم سيسقط، هذا في حال بقي هناك ما يُسمّى بنظام آل سعود».

«المستقبل»: انعكاسات خطاب نصر الله على الثلاثية الحوارية سلبية جداً وحمادة: نصر الله تخطى كل الخطوط الحمر.

فصل نعيم عون وزياد عبس وأنطوان نصرالله وبول ابي حيدر من التيار الوطني الحر.

آب

عون عشية الانتخابات التمهيدية في التيار: المؤسسة أمانتي بين أيديكم.

الحلقة الاولى من مسلسل جلسات الحوار التي انعقدت في 2 آب الجاري اكدت صوابية المواقف غير المتفائلة بالنتائج، وتكرر على طاولة الحوار ما يقال خارجها، وظل كل طرف سياسي متمسكا بمواقفه المعلنة. ومع تعذر الاتفاق على الموضوع الرئاسي، انتقل البحث الى موضوع قانون الانتخاب دون كبير امل بتحقيق اي اتفاق. وقد اعترف المتحاورون انهم يدورون في حلقة مفرغة في حين حذر الرئيس نبيه بري من المخاطر.

رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي زار بري وسلام ونصرالله: مسرورون بالحوار وندعم الوحدة الوطنية والاستقرار.

الارهابيان الداعشيان سامح البريدي الملقب بـ (سامح السلطان) وطارق محمد الفليطي صيد ثمين للجيش اللبناني في عملية نوعية له في عرسال.

ويعتبر البريدي صيداً سميناً للجيش الذي تعقبته مخابراته أكثر من سنتين اذ انه مطلوب في استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب أول ابرهيم زهرمان في العام 2013، كما يعتبر مهندس التفجيرات في بيروت والضاحية والمسؤول الاول عن السيارات المفخخة التي كان «داعش» يرسلها الى الداخل اللبناني وهو متورط في قتال الجيش في عرسال وخطف عسكريين وعمليات اغتيال.

أما الرأس الآخر الفليطي فمسؤول أيضاً عن خطف عناصر قوى الامن الداخلي وتسليمهم الى «جبهة النصرة» وعن عمليات اغتيال في عرسال.

31 نائبا فقط حضروا الى مجلس النواب في الجلسة رقم ٤٣ لانتخاب رئيس للجمهورية. وبالطبع لم تنعقد الجلسة بسبب فقدان النصاب، وارجئت الى ٧ ايلول المقبل.

وقد كان اللافت فيها اعلان الرئيس فؤاد السنيورة تمسك كتلة المستقبل بدعم المرشح سليمان فرنجيه، ونفيه اي تصويت داخل الكتلة على دعم العماد عون.

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتهم، في خطاب له بمناسبة الذكرى العاشرة لانتصار المقاومة في حرب تموز 2006، الجماعات التكفيرية بأنها تخوض حربا بالوكالة عن الولايات المتحدة لتدمير محور المقاومة وضربه، محذرا من ان المقاومة ستكون في اي مكان تقتضيه مصلحة محور المقاومة، مضيفا ان هناك اعترافات لوزراء وجنرالات وامنيين اميركيين كانوا ومازالوا في الادارة الحالية بانهم هم من صنعوا واوجدوا داعش، حيث كان لديهم اختراق قوي لتنظيم القاعدة في العراق، وكان لديهم مجموعة في السجون ومنهم ابو بكر البغدادي الذي كان في السجن الاميركي وتم اطلاق سراحه، وبسرعة اصبح امير تنظيم القاعدة في العراق، والذي من ثم اصبح اسمه الدولة الاسلامية في العراق.

المستقبل لنصر الله: رسالتك مرتجعة مع الشكر.

بري يقول ان المصلحة الوطنية تقتضي الاتيان بالحريري الى رئاسة الحكومة.

نجاح واكيم يتخلى عن لقب رئيس حركة الشعب لابراهيم الحلبي.

الحريري يشهر البطاقة الحمراء... نديم قطيش خارج تلفزيون المستقبل وتوقيف برنامجه «DNA».

وزير الخارجية المصرية سامح شكري يقيم في منزل السفير المصري محمد بدر الدين زايد في دوحة الحص عشاءَ عمل، شاركَ فيه الرئيس ميشال سليمان، الرئيس أمين الجميّل، وزير المال علي حسن خليل ممثّلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الوزير ريمون عريجي ممثّلاً النائب سليمان فرنجيه ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.

ودام العشاء ثلاث ساعات، وعلم من مصادرالمجتمعين أنّهم تطرّقوا إلى كلّ القضايا الداخلية المطروحة وأنّ شكري كان مستمعاً، ووجّه أسئلة كثيرة إلى الحاضرين حول ما هو مطروح على طاولة الحوار الوطني والمخارج التي يرونها لإنهاء الأزمة من دون أن يدخل في أسماء المرشّحين لرئاسة الجمهورية، وفي المختصر استطلعَ شكري آراء الحاضرين ورؤيتهم للحلول المطلوبة للأزمة.

وكان الوزير المصري قد زار كلا من الرئيسين بري وسلام ووزير الخارجية جبران باسيل والدكتور جعجع وكذلك مفتي الجمهورية.

التمديد سنة اضافية للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير.. و«اشتباكات» بين سامي الجميل واكرم شهيب على خلفية مطمر برج حمود.

الخارجية اللبنانية تبدأ التحرك لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي على سيادة لبنان في مزارع شبعا المحتلة.

وزير الخارجية جبران باسيل يطلب من البعثة اللبنانية في الامم المتحدة، تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية ضد انتهاك اسرائيل للسيادة اللبنانية، عبر القيام بشق طريق في مزارع شبعا المحتلة.

الرياشي: العماد عون يشكل العقدة والحل في آن معاً.

الجيش: تفكيك عبوة معدة للتفجير قرب منزل رئيس بلدية عرسال.

حزب الله يستهدف تجمعات لمسلحي جبهة النصرة في جرود عرسال.

الامين العام لـ»حزب الله « السيد حسن نصرالله يرد، في حديث تلفزيوني، بنبرة حادة على «تيار المستقبل» بعيد تفجير وزير الداخلية نهاد المشنوق قنبلته التي أثار فيها موضوع «سرايا المقاومة» ناعتاً اياها بـ «سرايا الفتنة والاحتلال».

خطوة مفاجئة لحزب الطاشناق تقضي بوقف عمليات نقل النفايات الى موقع مطمر برج حمود وتشكل انتكاسة لخطة النفايات من شأنها ان تزيد الارباك الحكومي.

سقوط طائرة استطلاع للجيش غربي بعلبك لاسباب تقنية.

سلام تبلغ من فنيش طلب حزب الله تأجيل جلسة مجلس الوزراء.

توقيف عم امير داعش في عرسال وجرودها في اللبوة.

«اللقاء التشاوري»: سنحضر جلسة الغد والمساس بالمؤسسة الأمنية غير مقبول.

بري ابلغ سلام مشاركة وزرائه في جلسة الغد: لتأخير اتخاذ اي قرار مهم.

باسيل في اطلاق الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية: ترجمة لارادة وطنية جامعة.

الوزراء المسيحيون يتمسكون بالميثاقية.. وفرعون ينسحب من جلسة مجلس الوزراء، والحكومة تقر بنودا عادية وتتجنب الخلافات.

الرئيس نبيه بري يدعو من صور في ذكرى تغييب الامام موسى ورفيقه الى وقف العبث السياسي وتعطيل المؤسسات، والى التزام الدستور، ويقول: انني بمواجهة القوى التي تواصل الانقلاب على مختلف العناوين السياسية، اقول اننا اذا اقتضى الامر، سنواجه كل ذلك بقوة الناس، ورأى ان «النسبية هي الدواء لدائنا الوطني والقاطرة التي تنقلنا الى المواطنية بدلاً من التقوقع».

إنفجار عبوة ناسفة عند مستديرة كسارة - زحلة، أدى إلى مقتل امرأة من التابعية السورية، ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

ايلول

السعودية تلغي 300 فيزا للحج خاصة بالحريري والمستقبل.

باسيل: سأتكلم مع بري وأفهم منه ما إذا كنا من أبناء هذا الوطن أم لا.

كنعان: يجب نقل النفايات من الشارع من دون شروط.

هنيبعل القذافي معتقل سياسي في لبنان؟

بري: عون «مش قاتلّي بيّي»... ولا أريده أن يقتل نفسه.

طاولة الحوار، الـ 23 كانت الأخيرة. شعار «مرحبا حوار» الذي رفعه التيار الوطني الحر للتعبير عن رغبته في مقاطعة جلسات الحوار، ترجمه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي حضر الجلسة ليعلن مقاطعتها بعد رفض المجتمعين بحث قضية «الميثاقية».

واشعلت مداخلة مكتوبة لباسيل الاجواء اذ بدأ بمطالعة عن الميثاقية من باب الطعن في ميثاقية الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء رافضاً ان تعقد في حضور ستة في المئة ممن يمثلون المسيحيين، ومعتبراً ان «الميثاقية باتت تشكل اليوم المشكلة الرئيسية التي تتسبب بأزمات في جوهرها وجودية».

وردّ فرنجية لم يسقط الاعتراض العوني في المبدأ اذ اكد ان «حقوق المسيحيين غير مؤمنة في بعض الاحيان»، لكنه انبرى لانتقاد الاساليب التي يتبعها «التيار» قائلاً: «نحن نعمل على تحصيل ما افسدتموه. هذا الكلام يدمر مكتسبات المسيحيين» ثم وجه كلامه الى باسيل : «من انت ومن تمثل وانت راسب في كل الانتخابات... كفى تخبرنا عن عنترياتك فاي انتخابات ربحت؟ انت مدير عينك عمك لتدير التيار ولا تمثل اي حيثية».

ولم يطل الامر وسط تصاعد الاجواء الصاخبة حتى تحول مسار السجالات ناحية رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتدخل آخرون كالوزير بطرس حرب ثم الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة بمداخلات اجمعت على رفض «المزايدات» والخلط بين الميثاقية والتزام الاصول الدستورية . كما ان ممثل «حزب الله» النائب محمد رعد طلب من باسيل التريث. لكن باسيل بادر الى القول انه «يعتكف ويعلق الحوار» وما كان من الرئيس بري الا ان رد «ما حدا بيمرك علي بتعليق الحوار انا بعلقو»، ويقول: «ما سمعته هو الاخطر منذ الحرب الاهلية وهو ينذر بحرب أهلية جديدة».ولفتت الى السجال الحاد بين النائب فرنجية والوزير باسيل فقالت إن الحكومة باتت» متصدّعة ومثلها الوضع السياسي». ووصفت صمت «حزب الله» في الحوار بإنه» أقرب الى الاعتراض على موقف باسيل من التأييد له بدليل ان النائب رعد قال بعد إنفراط الاجتماع إن الحوار يجب أن يستمر».

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يوقع طلب حل «الحزب العربي الديمقراطي» الذي يرئسه وئام وهاب و «حركة التوحيد- فرع هاشم منقارة» ويحيله إلى مجلس الوزراء.

جعجع يقول ان «البعض يعتقد ان تعطيل الانتخابات الرئاسية هو لزيادة حظوظ العماد ميشال عون، بينما في الواقع تبين أن التعطيل هو محاولة للوصول الى تغيير النظام عبر مؤتمر تأسيسي أو ما شابه».

الراعي التقى فرنجية في الديمان ويعقدان خلوة استمرت حوالي التسعين دقيقة، غادر بعدها فرنجية دون الادلاء بأي تصريح.

رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يعلن أن «ما نشره أحد المواقع عن قرب إغلاق تلفزيون المستقبل او حتى التفكير بصياغة بيان يعلن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة وهو امر غير وارد أساسا».

شهيب يتحدث عن اتفاق لمعالجة أزمة النفايات ينطلق من الحكومة ولجنة المال ويؤكد أن «شركة سوكلين ستنقل النفايات الجديدة من 45 بلدية في المتن وكسروان، لافتا الى ان «إنشاء مطمرين في برج حمود والكوستابرافا هو السبيل الوحيد لإقامة اللامركزية»، شاكرا حزب الطاشناق وأمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان على ما وصلت اليه الامور.

غطاس خوري يزور معراب موفدا من رئيس تيار المستقبل ويقول ان الحريري سيعود قريبا ليتحرك الملف الرئاسي مجددا.

بدء جمع النفايات في شوارع المتن وكسروان.

رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يعلن في الاحتفال التأبيني الذي اقيم في ذكرى اسبوع والد مدير عام وزارة الاعلام السابق محمد عبيد الراحل حسين علي عبيد «اذا اردتم رئيسا للجمهورية، فالعماد (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) ميشال عون موجود، واذا اردتم ان تعطلوا البلاد وتبقوا الفراغ قائما، عليكم ألا تقبلوا به»، مؤكدا دعم «ترشيح عون لا نزقا ولا هواية، انما وجدنا فيه الرجل المناسب في هذه المرحلة الذي يستطيع ان يتناغم مع رؤيتنا السيادية، وان يحفظ مقاومتنا ويمنع التدخلات الاجنبية التي تفرض وصايات واملاءات على القرار الوطني في لبنان».

وشدد على انه «لن نقبل رئيسا رماديا، والتطورات التي تحصل في المنطقة تنبئ بان القوم يتراجعون ميدانيا وسياسيا. ونحن ننصح ان ينتهزوا الفرصة سريعا حتى يستطيعوا ان يلحقوا بالقطار، لان القطار ربما ينطلق قريبا».

سلام من نيويورك: لوضع خريطة تفصّل عودة السوريين في لبنان الى سوريا.

جعجع: حزب الله ليس جادا في ترشيح عون ويريد رئيسا ضعيفا.

الرئيس تمّام سلام زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر اقامته في فندق والدورف استوريا في نيويورك وقال الرئيس الفلسطيني زار لبنان وتابع كل الامور مع الامنيين في لبنان لضمان امن المخيمات وهو يدرك مكانته لدينا في لبنان وفي العالم العربي وكل قضايانا محقة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وعباس يقول ان سياستنا في لبنان هي سياسة الحكومة اللبنانية ونطبّق ما تقوله فنحن ضيوف مؤقتون ولا نسمح بأي تخريب.

العميد روكز من بوسطن: فاسد كل من يقف في وجه قانون الانتخابات.

جند الشام تنفذ مداهمات في عين الحلوة بحثا عن متورطين في ملف عماد ياسين.

باسيل: نرفض أي معادلة سمحت للبنان أن يصل الى هذا الوضع المتردي.

الحريري: العلاقات مع السعودية لن تتأثر بمحاولات البعض لإساءة لدورها.

جنبلاط أوفد أبو فاعور الى السعودية غير ان الرياض لم تعطِ جوابا شافيا عن اسم الرئيس.

الرئيس سعد الحريري يزور الرابية ويلتقي العماد ميشال عون، وذلك في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كان الحريري التقى في معراب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي قال: «لا تنتظروا موقف الحريري النهائي قريبا، لكننا بتنا في بداية الطريق».

واشار الى ان «حزب الله لا يريد رئيسا ولا يريد عون رئيسا، وأتمنى أن أكون مخطئا. ونحن مصرون على دعمنا العماد ميشال عون».

تشرين الاول

البطريرك ينتقد «سلة بري» وتساءل: «هل هذه السلة تحل محل الدستور والميثاق الوطني؟». وشدد على ان التقيد بالدستور «حرفاً وروحاً وبالميثاق يغنيان عن هذه السلة». اما ذروة موقفه فكانت في قوله « كيف يقبل أي مرشح للرئاسة الاولى ذي كرامة وادراك لمسؤولياته ان يعرى من مسؤولياته الدستورية بفرض سلة شروط عليه غير دستورية وان يحكم كأداة صماء هذا اذا ما كان الامر للمماطلة في انتظار الوحي وكلمة السر من الخارج»، وبري يرد ان سلته هي «سلة افكار» وليست «سلة أشخاص»، قائلا «اما انك اخفيت مما اعلنت فأني اعلن ما اخفي بين سلّة للاشخاص التي اقترحتم وسلّة الافكار التي قدمتها في الحوار، اترك للتاريخ ان يحكم ايهما الدستوري وايهما الاجدى دون الحاجة للمسّ بالكرامات، وكرامتنا جميعاً من الله»..

حرب: لعدم تكبيل رئيس الجمهورية قبل انتخابه على ان يكون الرئيس ذا شخصية قوية.

المطارنــة دعوا إلى التقيّد بالدستور ورحّبوا بجهود إخراج البلاد من الفراغ

نداء 2016 يرفض الشروط المسبقة على الرئيس.

كنعان لتلفزيون المستقبل: تجاهل المكونات المسيحية الاساسية وتجاوزها امر لا يجوز.

بري يرسل خليل الى بكركي لإبلاغها سقوط السلة شرط ضمانات من عون.

خطاب أشرف ريفي يهزّ الشارع السني ويضغط على الحريري المصاب «بالحيرة».

كتلة المستقبل رحبت بنداء المطارنة: لانتخاب رئيس من دون اي شروط مسبقة.

حرب: اذا سار الحريري بعون رئيساً تتوقف علاقتي السياسية به.

مقتل المسؤول في داعش ابو بكر الرقاوي في عرسال وهو المسؤول عن قتل المؤهل اول في قوى الامن الداخلي زاهر عز الدين.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل شخصياً على الجموع في الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة العاشر من محرم، ويطلق سلسلة مواقف مؤكداً أن من استخدام داعش وجبهة النصرة لم ينته لتحقيق الأهداف الأميركية، وأن هناك مساعي لفتح الطرق أمام داعش ليخرج من الموصل ويتكدس في الرقة ودير الزور، والحريري يرد: خطاب متوتر يصب الزيت على نيران الحروب العربية.

السيد نصر الله: بين التيار والمستقبل تفاهم فما المشكلة بتفاهمات مع البقية؟

فرنجية أكد استمراره بالترشح: ادعو عون للنزول الى المجلس وليكن تصويت.

البطريرك الراعي تلقى اتصالا من العماد عون اثنى فيه على مواقفه.

باسيل جال على الديموقراطي والطاشناق والقومي: نسعى لجمع البلد.

فرنجية من عين التينة: مستمر في الترشح لرئاسة الجمهورية وادعو عون للنزول الى البرلمان والاحتكام الى التصويت.

حصيلة جهد امني الذي شاركت فيه كل المؤسسات العسكرية والأمنية، توقيف عشرات الإرهابيين هم عبارة عن خلايا نائمة موزعة بين الشمال والجنوب والجبل والبقاع والعاصمة.

فقد ألقت المديريّة العامّة للأمن العام ومخابرات الجيش اللبنانيّ القبض على انتحاريين كانا قاب قوسين أو أدنى من تفجير نفسيهما في مركزين دينيين لتنجو بذلك الضاحية الجنوبية لبيروت من مجزرة حتميّة، إذ أقرّ الانتحاري الذي ألقى الأمن العام القبض عليه الأربعاء الواقع في 5 تشرين الأوّل في الكولا بأنّه كان يتحضّر لتفجير نفسه بعد يومين (أي يوم الجمعة الماضي) أثناء صلاة الجمعة وداخل أحد أكبر المساجد في الضاحية.

وبدا واضحاً من خلال التّحقيق وقبله الرصد التقني، أنّ مشغّل الانتحاريين (أمير في تنظيم «داعش» في مدينة الرقّة) واحد.

استشهاد الرقيب اول في الجيش اللبناني خالد عز الدين في عرسال على يد مسلحين من داعش.

الرئيس سعد الحريري يعود الى بيروت لاعلان موقفه من الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

مسيرة برتقالية الى قصر بعبدا في ذكرى 16 تشرين شارك فيها حوالى 190 ألف شخص.

الحريري يقرر ترشيح عون لرئاسة الجمهورية ويقول امام بعض زواره أنه ليس سعيداً بخيار دعم عون لكنه قرار اضطراري لاستنقاذ ما أمكن قبل فوات الأوان، منبّهاً الى أن البلد ذاهب نحو الخراب ما لم نتدارك الانحدار. واعتبر الحريري أن «حزب الله» هو الذي عرقل الخيار الآخر وبالتالي أوصلني الى انتخاب عون.

الـحريري يـرشح عـون لرئاسـة الـجمهورية والجنرال يزور بيت الوسط وعين التينة: لا اتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية بل اتفاق على ادارة البلد.

الدكتور سمير جعجع بعد زيارته العماد ميشال عون في الرابية، على مدى ساعتين، يقول إنه «سيكون لنا اليوم رئيسٌ صُنع في لبنان بالفعل، وبات لنا كيان لبناني فِعلي».. وأجرى الزعيمان نوعاً من التقويم لما أنتجته المصالحة بين «التيار» و»القوات» وما عكسته من ارتياح في الشارعين المسيحي والوطني، وما شَكّله التلاقي المسيحي من جسر عبور نحو الطوائف الأخرى لحلّ الأزمة الرئاسية.

رئيس حزب القوات بعد لقائه الحريري يقول: انا مسرور لأن العلاقة بين القوات والمستقبل عادت الى سابق عهدها على صعيد ١٤ آذار. وكل ما نقوم به هو من اجل تحقيق مشروع وسام الحسن و١٤ آذار، ولن نستكين حتى تحقيقه، واثنى على شجاعة الرئيس الحريري الذي لم يتراجع واكمل في موقفه..

واضاف: في ٣١ تشرين الاول سيكون لنا رئيس جمهورية، ورئيس حكومة هو سعد الحريري، واتمنى ان نصل الى الاجماع حول الجنرال، ولكن اذا تعذر يجب ان يتذكر الجميع ان هذه انتخابات.

بعد اعلان الرئيس سعد الحريري تَبنّيه ترشيح عون خرق الصمت الدولي، وزير الخارجية الاميركي جون كيري يعلن، رداً على سؤال في وزارة الخارجية لدى استقباله نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح: «نحن نأمل بالتأكيد ان يحدث تطوّر في لبنان، لكنني لست واثقاً من نتيجة دعم سعد الحريري لعون (...) لا أدري».

بري يسافر الى جينيف لمدة اسبوع.

نصرالله يعلن، في المهرجان التكريمي في بلدة القماطية للشهيد القائد حاتم أديب حمادة «الحاج علاء»، إنه لا مانع للحزب في أن يتولى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رئاسة الحكومة الجديدة. وأكد أن كتلة الوفاء للمقاومة ستنتخب بكامل أعضائها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.

عون بعد لقائه أمين عام حزب الله بحضور باسيل: نصر الله اعطى كل التسهيلات لحل قضية انتخاب الرئيس.

عون يزور الصرح البطريركي ويطلع الراعي على آخر التطورات الرئاسية والبطريرك يبدي ارتياحه.

الحريري يعمل على ترتيب البيت الداخلي ويجتمع بمعارضي عون من نوابه، وعدد النواب المعارضين في كتلة المستقبل يتراجع الى 5 نواب.

حزب الله يقوم بمساعٍ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تتوقف، ويتحدث مخارج يتم بحثها مع رئيس المجلس ويقول انه في كل البحث الدائر لا تأجيل للجلسة او تطيير للنصاب.

وشددت المصادر على ان حزب الله لا يستثني القومي والبعث من اتصالاته ومساعيه الرئاسية لتأمين اكبر توافق حول رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون.

فرنجية: لن انسحب ومستعد للربح والخسارة.

كنعان:موقف نصرلله ازال الالتباس والتسهيلات حسمت الاستحقاق.

رحيل الموسيقار الكبير ملحم بركات بعد ان هزمه مرض السرطان.

البطريرك الراعي: نهنئ اللبنانيين انه بعد سنتين ونصف سيكون لنا يوم الاثنين والرئيس سيكون قويا بشعبه ومساندتنا له والتزام الشعب نهوض الوطن.

فرنجية: اتمنى على كل من يريد ان يصوت لي ان يضع ورقة بيضاء.

الحريري بعد لقائه فرنجية: نتفهم مواقفه ونحن معه في السراء والضراء.

الراعي اتصل ببري: لتضافر الجهود من اجل انطلاقة وطنية جديدة.

التنمية والتحرير: حريصون على تأمين نصاب جلسة الاثنين ونؤكد دعمنا لفرنجية.

جنبلاط: أنا وغالبية أعضاء اللقاء الديمقراطي سنصوت لعون.

ميقاتي وأحمد كرامي: سنصوت بورقة بيضاء تجاوبا مع تمني فرنجية.

الديمقراطي اللبناني: قررنا التصويت للعماد عون.

الحزب القومي: نؤيد العماد عون لرئاسة الجمهورية وكتلتنا ستقترع له.

حزب البعث أعلن تأييده انتخاب عون رئيسا.

انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بـ 83 صوتاً، فيما صوت 36 نائباً بأوراق بيضاء واعتبرت سبع اوراق لاغية بينها خمس اوراق لنواب الكتائب الذين كتبوا عبارة «ثورة الارز في خدمة لبنان»، كما حملت ورقة اسم النائبة ستريدا طوق. اما التطور اللافت الغريب الذي تسبب باجراء اربع جولات اقتراعية، فتمثل في زيادة مغلف على عدد النواب الـ127 الحاضرين الامر الذي تكرر مرتين بعد الدورة الاولى الى ان انتظم الوضع واعلنت النتيجة الرسمية النهائية، وقد اعتبرت الجلسة الانتخابية عدت الأطول في تاريخ الانتخابات الرئاسية.

بري: انتخاب الرئيس بداية وليس نهاية والاولويات تنطلق من قانون عصري للانتخابات.

تشرين الثاني

زهرا: القوات لم تضع شروطا مسبقة على الرئيس عون بخصوص الحقائب في الحكومة الجديدة.

كتلة «المستقبل» النيابية تنوه بـ «المضمون الايجابي لخطاب القسم وعلى وجه التحديد ما جرى تأكيده لجهة احترام الدستور والقوانين والتمسّك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية وتغليب الخطاب الوطني الجامع»، وأعلنت «ترشيحها الرئيس سعد الحريري لتولّي رئاسة الحكومة الاولى للعهد، والوقوف بجانبه في مهمته العتيدة على رأس الحكومة المقبلة»، مؤكدة أنها «تتطلّع الى نتائج ايجابية للتعاون بين الرئيسين عون والحريري انسجاماً مع أحكام الدستور واتفاق الطائف».

الرئيس العماد ميشال عون يكلف الحريري تشكيل الحكومة واستشارات اليوم الأول: إجماع على تسمية الحريري بـ86 صوتا.ً

بري: مال النفط لاطفاء الدين ولا اريد وزارة الطاقة ولا اقبل التصرف بملف الطاقة والنفط من دون هيئة وطنية تحفظ هذه الثروة وتشكيل صندوق سيادي وطني في المصرف المركزي للاستفادة من عائدات النفط لتسديد الدين العام.

الخارجية الاميركية: الشعب اللبناني يستحق حكومة شاملة تعزز السلام والاستقرار وتعيد الخدمات الاساسية وتواجه التحديات الاقتصادية والامنية، كما هنأت الحريري على تكليفه تأليف الحكومة.

الحريري يلتقي في بيت الوسط سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، واكد ان سحب الصيف التي عبرت سابقا، ولت الى غير رجعة في العلاقات الاخوية بين بلداننا. واكد السفراء وقوف دولهم الى جانب لبنان في كل ما من شأنه ان يؤدي الى ازدهاره.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور سلام والحريري وبري ويدعو لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون الثنائي مع لبنان، كما زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونقل اليه تهاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الوزير ظريف الى لبنان ومشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في بيروت، وعون يؤكد ان لبنان ماض في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

الرئيس عون: لا عودة الى الوراء وسنعتمد التخطيط في بناء الدولة.

المستقبل: لتسهيل تشكيل الحكومة ومن الضروري أن تتسم المطالب بالواقعية.

التغيير والاصلاح: تفاهمنا مع القوات معطى اساسي يؤسس لاعادة حضور مكوننا.

المالية تُحسم لبري وعصام فارس الاوفر حظا لحقيبة الدفاع.

الرئيس العماد ميشال عون قال امام وفد من نقابة المحامين زاره في قصر بعبدا للتهنئة انه مصمم على تحرير القضاء من التبعية السياسية.

حرب بعد جلسة لجنة الاعلام عن الانترنت: وافقت على ملاحقة يوسف وطلبت الاسراع في التحقيقات وفضل الله: سنتابع الملف حتى محاسبة المتورطين.

زهرا: سندخل الحكومة بقوة ونكون إصلاحيين.

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يطلق مشروع مكننة وزارة الخارجية والمغتربين والربط الالكتروني مع البعثات في الخارج ويقول «لنقرب لبنان من منتشريه في العالم كمقدمة لمسيرة استعادة حقوقهم».

جعجع: بعضهم يحاول وضع فيتو على «القوات» لكن «التيار» و»المستقبل» متضامنان معنا و«رئيس الجمهورية ملتزم معنا، ونحن لسنا في وارد فك الارتباط بيننا أبداً».

حزب الله يجري عرضاً عسكرياً كبيراً في منطقة القصير السورية، تخلله مرور المئات من مقاتليه بالزي العسكري أمام المنصة الرئيسية.

وجاء العرض في ذكرى «يوم الشهيد» وقد مثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بصفته القائد الأعلى للمقاومة، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي تناول في كلمته مواضيع سياسية وعسكرية خاصة بما يتعلق بسوريا.

الاستعراض العسكري هو الاول من نوعه للحزب في سوريا، حيث تم إختيار منطقة القصير السورية لما تحمله من رمزية للحزب على الصعيدين العسكري والامني، خاصة وان المنطقة كانت بوابة عبور الحزب إلى الداخل السوري ومقاتلته الفصائل المتشددة من بابه العريض.

وقد شارك في العرض آليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع ميدانية وأخرى رشاشة مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة.

العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي ما نسب لنائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن أنه أصبح للحزب جيش وان العرض العسكري الذي اجري في القصير رسالة للجميع، مؤكدة أنه لم يرد اطلاقا في حديثه.

عون زار بكركي وقال ان جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن، بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب، والعجز الذي وقعت فيه السلطة، وان أكثر ما يؤلم وطننا في هذه المرحلة هو الفساد المستشري، وسببه الأساسي هو الانحطاط الذي ضرب المجتمع، فأصبحت كل مرتكزات الحكم خارج نطاق الكفاءة والأخلاق» والراعي: لا يجوز استبدال سلة الشروط بالتشبث بحقائب واستخدام الفيتو.

الرئيس المكلف سعد الحريري يستقبل المدير التنفيذي للبنك الدولي فريد بلحاج والاخير يصرح من بيت الوسط:أكدت للحريري استعداد البنك الدولي لان يكون شريكا للبنان على كافة المستويات.

اصابة وتوقيف احد أمراء داعش في عرسال يدعى أحمد يوسف أمون في العملية النوعية التي نفذها الجيش في وادي الارانب وأسر فيها 11 من عناصر التنظيم الارهابي.

تالمكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» ينتخب، في ختام مؤتمره العام، أحمد الحريري أمينا عاما للتيار.

بري يوجه سهامه في اتجاه «بيت الوسط» متحدياً الرئيس سعد الحريري «ان يمضي في التأليف» إذا استطاعوا تأليفها من دوننا فليقدموا على هذا الامر، ونتجه عندها الى المعارضة التي يراودني مناخها».

الحريري يزور بعبدا ويؤكد تفاهمه مع رئيس الجمهورية على الامور كافة، لافتا الى وجود بعض العقبات في مسار تشكيل الحكومة و»سنحاول حلحلتها»، ومشددا على أن مصلحة البلد والمواطن هي الاهم، وقال «نحن مع الرئيس بري ظالما كان أم مظلوما».

عون: لا تساهل في العمل على تأمين حقوق الناس ومنع الفساد.

باسيل افتتح مؤتمر الطاقة الاغترابية في ساو باولو بحضور الرئيس البرازيلي.

الراعي عاد الى بيروت: لتشكيل الحكومة الجديدة والنهوض لمواجهة التحديات.

الداخلية تذكر باستمرار استقبال طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية وتجديدها.

جلسة الحوار الـ37 بين حزب الله والمستقبل: لانجاز الحكومة باسرع وقت ممكن.

كنعان: اهلا وسهلا بالثنائية المسيحية رافعة للوطن وللشراكة الفعلية.

الرئيس عون قدم تصريحا عن ممتلكاته وأمواله الى المجلس الدستوري.

بري: العقدة الحكومية ليست عندنا بل في مكان آخر.

المشنوق: وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات حسب قانون الستين.

كانون الأول

الرئيس عون: لن نسمح لاحد بتطيير هوية لبنان من خلال ارضه.

الكتائب: للاسراع في تشكيل حكومة من أولويتها قانون الإنتخاب والموازنة.

القوات تؤكد رفضها الستين وسياسات العزل: معركة قانون الانتخاب أم المعارك.

باسيل: نعول على دعم كندا للبنان واصرينا على العودة الآمنة للنازحين.

وزير الخارجية الكندي: ندعم لبنان ونعمل على مساعدته لاستيعاب النازحين.

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله يرد على الحملات الإعلامية التي استهدفت بثّ الفتنة بين الحزب وحلفائه في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن علاقة الحزب بالتيار الوطني الحر لا تشوبها أي شائبة، وأن التواصل دائم مع قيادة التيار ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونفى كلّ ما قيل عن أن حزب الله طلب من عون إلغاء تحالفه مع حزب القوات اللبنانية داعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، وعون هو الثلث الضامن.

البطريرك الراعي يزور بعبدا ويلتقي الرئيس ميشال عون ويصرح: ندعو الجميع الى دعم رئيس الجمهورية لانه عندها نكون ندعم الوطن بكامله.

الرئيس عون معزياً بضحايا مصر: لا رادع اخلاقيا للارهاب او دينيا له.

الراعي: لتذليل العقبات بوجه تشكيل الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات.

الحريري دان تفجيري اسطنبول والقاهرة: الإرهاب لا دين له.

رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يستقبل في معراب وفداً من نواب تكتل «التغيير والإصلاح»، ضمّ: ابراهيم كنعان، نعمة الله أبي نصر، الآن عون، زياد أسود، وغسان مخيبر، في حضور النائب أنطوان زهرا، الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، رئيس جهاز الاعلام والتواصل السابق ملحم الرياشي، ورئيس جهاز الاعلام والتواصل الحالي شارل جبور. عقب اللقاء، وضع كنعان اللقاء مع «القوات اللبنانية، وكنعان يصرح بعد اللقاء: هدفنا خلق قوة دفع لوضع قانون انتخاب... وزهرا: لاصلاحات اساسية.

فرنجية من عين التينة: الاشغال من نصيبنا وحقنا وصلنا من بري والحريري.

الرياشي زار الحريري موفداً من جعجع: الأجواء ممتازة.

الكتائب: لرفع اي حواجز تعترض تأليف الحكومة وإعداد قانون للانتخابات.

الرئيس بري يتنازل عن حقيبة الاشغال لفرنجية لتُحل بذلك اكبر عقدة امام تشكيل الحكومة.

بري: لا مبرر لتأخير التشكيل... ومنسجمون مع التيار حول قانون الإنتخابات.

باسيل: نتوقع ولادة الحكومة قبل الأعياد.

كنعان بعد لقاء القومي والطاشناق: لا يكفي لعن الستين واعلان العجز عن التغيير.

تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، من 30 وزيرا، حيث جرى فيها استحداث وزارة للنازحين ووزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد ووزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة للمرأة ووزارة لحقوق الإنسان.

وقال الحريري في كلمة بعد بيان التشكيل إن حكومته ستكون «حكومة وفاق وطني» وتعهد بالعمل على «وضع قانون جديد للانتخابات النيابية» على أن تجري الانتخابات «في موعدها». كما تعهد أن تضع على رأس أولوياتها «المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية» وفق تعبيره.

والملاحظ أنه تم الإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية، وعلي حسن خليل وزيرا للمالية، ونهاد المشنوق وزيراً للداخلية.

الجيش يتسلم طائرة «سيسنا» أميركية مزودة صواريخ متطورة وهي الثالثة من نوعها في اطار برنامج المساعدات الاميركية للجيش في حفل أقيم في القاعدة الجوية ببيروت في حضور السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد وممثل قيادة الجيش العميد الركن جان فرح.

وزير الداخلية نهاد المشنوق يتصل بالسفير الروسي الكسندر زاسبيكين ناقلا اليه تعازي الحكومة اللبنانية بالسفير الروسي في انقرة وتنديده الشديد بعملية اغتيال السفير وأبلغه بناء على تعليمات رئيس الوزراء سعد الحريري أن جميع الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن الجيش جاهزة ومستنفرة لتوفير الحماية اللازمة للسفارة الروسية في بيروت.

الحريري في السرايا... لا ثلاثية في البيان الوزاري ولا تلاعب بالمهل الدستورية.

الحريري عبر تويتر: ارحب بصدور قرار مجلس الامن الذي يطالب اسرتئيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضيالفلسطينية المحتلة.

نقلا عن مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية العماد ميشال عون: اقرار سلسلة الرتب والرواتب اعتبارا من 1 - 1 - 2017.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يشدد، خلال لقاء مغلق مع الطلاب الجامعيين في التعبئة التربوية، على أن العلاقة مع التيار الوطني الحر «في افضل حالاتها، والتواصل مع الرئيس ميشال عون دائم قبل وبعد انتخابه. وهناك تناغم كامل معه في كل مواقفه». وأكّد أن العلاقة مع حركة أمل «فوق استراتيجية، وهي كعلاقة الاخ بأخيه». واعتبر أن «من الطبيعي وجود تنافس في بعض المواقع، ونحن وحركة امل نتفهم ذلك، ولكن يجب ان ننظر الى المشهد نظرة شاملة وليس من منظور قرية او بلدة او شخص»، داعياً الى «عدم الالتفات الى ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تحالفات حزب الله».. ويؤكد على أن «بلدنا يتجه إلى الاستقرار السياسي كما الاستقرار الأمني، ولكن يجب أن نكون على حذر ممّا قد تقوم به الجماعات الارهابية نتيجة الخسائر التي تلحق بها». ودعا ْالحكومة الى «العمل على قانون الانتخابات وتحمل مسؤوليتها تجاه الانتخابات النيابية»، وإلى ألا «تتهرّب من مسؤولياتها تجاه الوضع المعيشي، ووضع الناس أمام أولوية الانتخابات النيابية».

وفنّد نصرالله معاني الانتصار الاستراتيجي في حلب في سياق الحرب السورية، واصفاً معركة حلب بأنها «إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر، وانتصار كبير للجبهة المدافعة والمواجهة للارهاب».

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكركي يشارك في قداس عيد الميلاد في الصرح البطريركي في حضور شخصيات سياسية، عقد لقاء ثلاثي بين عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير قُبيل بدء القداس، ثم لقاء جمع عون والراعي تناول المستجدات الراهنة.

المصدر: الميدل ايست هيرالد – استراليا - أنطونيوس بو رزق