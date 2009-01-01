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دجاج تندوري بصلصة النعناع
آخر تحديث: منذ 14 دقيقةالكاتب:
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المقادير
٭ قطعتان من افخاذ الدجاج
٭ ملعقة صغيرة من صلصة التندوري
٭ 70 غراما من الزبادي
٭ ربع شدة من النعناع الطازج
٭ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
٭ ملعقة طعام من زيت الذرة
٭ رشة ملح وفلفل
الطريقة
تنقع افخاذ الدجاج بمعجون التندوري واللبن والزيت ويشوى بالفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة. تقدم مع صلصة النعناع.
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