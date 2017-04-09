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توقعات الأبراج ليوم April 9, 2017
برج الحمل
مهنياً: حاول البحث عن حليف أو عن صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ، وجهّز الملفات للدرس الشامل
عاطفياً: لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف محرجة، فهو يمرّ بيوم عصيب بسبب أحد زملائه في العمل
صحياً: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم ستكون العواقب وخيمة عليك، انتبه
برج الثور
مهنياً: أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات، وتحاول أن تستفيد قدر المستطاع لأن الفرصة قد لا تتكرر
عاطفياً: لا تدخل الشريك في خلافات عائلية غير مجدية، تكون نصائحه مفيدة جداً لتخطّي أي عقبة تعترض طريقك
صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهور في اتخاذ قرارات غير صائبة
برج الجوزاء
مهنياً: مشاريع مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة
عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء
صحياً: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها
برج السرطان
مهنياً: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصاً مؤاتية للتخلص من الخصوم والأعداء الذين يتربصون بك للانقضاض عليك
عاطفياً: تطرح حلاً جديداً في هذا اليوم، وتنطلق باحثاً عن حقائق متشبّثاً بآرائك في بعض تصرفات الشريك غير المستحبة
صحياً: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال
برج الأسد
مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تتفاقم الأمور في محيطك المهني
عاطفياً: غيرة الشريك مبرّرة ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك إزاء الإطراء الذي تتلقاه منه يومياً، ما يثير دهشته
صحياً: إحذر العصبية وانتبه في القيادة فقد تتعرض لحادث وتؤذي نفسك
برج العذراء
مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع ما يحتم عليك الوعي والانتباه إلى كل ما يكتب ويقال، كما إلى التفاصيل لئلا تقع في الالتباس واللغط
عاطفياً: المناخ العاطفي يكون جيّداً إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة
صحياً: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة
برج الميزان
مهنياً: مواجهة مع منهم أعلى مركزاً منك كالمسؤولين والمدراء والقانونيين تخرج منها أقوى من السابق، وتحصن مركزك وتقوى ثقتك بنفسك
عاطفياً: عليك ان تتمالك نفسك وتضبط رهافة حسّك التي توقعك مرات عديدة في شباك المعارك التي أنت بغنى عنها هذا اليوم
صحياً: الحيوية والنشاط اللذان تتمتع بهما قد يكونان أحياناً سبباً لوقوعك ضحية توترات عصبية تؤثر في صحتك
برج العقرب
مهنياً: تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً، كما هي عادتك دائماً، وتخرج منتصراً
عاطفياً: كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة عليك مواجهتها بحكمتك المعهودة
صحياً: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلباً ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى
برج القوس
مهنياً: يعدك هذا اليوم بتطورات إيجابية على الصعيدين المهني والشخصي، وتحقق نجاحات كبيرة تضعك تحت الضوء
عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك ساعة يشاء
صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية
برج الجدي
مهنياً: رغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيل، لكنّ تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني وتستعيد مركزك الذي فقدته بعض الوقت
عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه
صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك
برج الدلو
مهنياً: عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد "تخربط" مشاريعك المهمة
عاطفياً: تبدو حاليّاً في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقاً معه حول مختلف النقاط
صحياً: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك
برج الحوت
مهنياً: كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني، وابحث عن سلامتك ولا تغامر في أي مجال غريب منك لئلا تصطدم بحائط مسدود
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى تخلدها الذاكرة وتستعيدها في معظم أحاديثك
صحياً: كل مباغتة قد تسبّب مرضاً أو بقاء اضطرارياً في السرير
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