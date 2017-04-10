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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم April 10, 2017

آخر تحديث: منذ 4 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم April 10, 2017

برج الحمل

مهنياً: كن على أتم الاستعداد لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية لم تكن تتوقعها، أو لتتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياتك رأساً على عقب

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة، وهذا اليوم ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط أكثر من السابق

برج الثور

مهنياً: توقع هذا اليوم فرصاً تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك

عاطفياً: تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة تدوم مدة طويلة

صحياً: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض

برج الجوزاء

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام شيئاً من السعادة

عاطفياً: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية او يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق، فينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب

صحياً: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضاً لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر

برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الميزان يعاكسك ويجعلك تواجه مأزقاً ما أو تمزقاً بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك

عاطفياً: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة

صحياً: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجاً طبياً جديداً وفعالاً

برج الأسد

مهنياً: فرص استثنائية وحظ كبير وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم، وتنقل إلى مركز متقدم في العمل لم تكن تتوقعه

عاطفياً: يوم إيجابيّ ومناسب للتغلّب على ذكريات مريرة، كذلك هو يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دوراً إيجابيّاً بالنسبة إليك وإلى الشريك

صحياً: إذا لاحظت انخفاضاً في حيويتك فلا تجهد نفسك، بل خصّص بعض أوقات الصباح للقيام بتمارين تؤمّن استرخاء وراحة

برج العذراء

مهنياً: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل، وتبرهن للجميع أنك في الموقع المناسب بفضل كفاءتك

عاطفياً: قد تجد نفسك أمام استحقاق لا بدّ منه، يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل بعض مساعي التسوية لحل مشاكل عابرة بينك وبين الشريك

صحياً: انتبه إلى الإفراط في الطعام وخصوصاً في الأعياد، فأنت عرضة للبدانة وما تسببه من مضاعفات صحي

برج الميزان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة تفتح أمامك أبواب الاسثتمارات الكبيرة

عاطفياً: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذراً جداً ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ

صحياً: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها

برج العقرب

مهنياً: تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً، كما هي عادتك دائماً، وتخرج منتصراً

عاطفياً: كن هادئاً إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة عليك مواجهتها بحكمتك المعهودة

صحياً: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلباً ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى

برج القوس

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل بعد تفوقك في المشاريع التي أوكلت إليك

عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمّل ردود فعله التي قد تفسد كل شيء في لحظات متهورة

صحياً: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب

برج الجدي

مهنياً: تلوم الزملاء على تصرّفاتهم وقد يكون اليوم مسرحاً لبعض الاشكالات التي لن تهدّد الفرص التي سنحت لك في المدة الأخيرة

عاطفياً: اذا صمّمت على اجتياز الصعوبات يحالفك الحظ، وما عليك سوى القيام بالمبادرة ومعرفة ما قد يهدد العلاقة لا سمح الله

صحياً: بنيتك القوية القادرة على تحمل الضغوط قد تنهار في أي وقت إذا أهملت الاهتمام بوضعك الصحي

برج الدلو

مهنياً: فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية. كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه الى النتيجة المطلوبة

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازباً، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة

صحياً: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة

برج الحوت

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الأفكار الجديدة والفريدة من نوعها كنت قد عرضتها على المسؤولين ونلت موافقتهم

عاطفياً: لن تحتاج إلى تقديم التبريرات وكأن الحبيب يتفهمك ويستوعب تصرّفاتك قبل أن تتفوّه بأي كلمة

صحياً: تتخلص من التعب النفسي

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