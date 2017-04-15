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توقعات الأبراج ليوم April 15, 2017
برج الحمل
مهنياً: الانزواء الكلي لا يبشر بالأفضل بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط الذي تتبعه
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه
صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة وتؤثر سلباً فيها
برج الثور
مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين
برج الجوزاء
مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك
عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة
صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك
برج السرطان
مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء
عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً
صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات
برج الأسد
مهنياً: يولد هذا اليوم جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو التصادم مع بعض الزملاء الحسودين من نجاحك
عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم إلى الاهتمام بالشريك، وإلى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز، فهو لا يستحق منك إلا الخير
صحياً: عليك تفادي الهواء البارد والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله
برج العذراء
مهنياً: ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلباً في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة
عاطفياً: تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا أنك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة
صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية
برج الميزان
مهنياً: يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها
عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع غير مستقرة نوعاً مع الشريك وتولد نفوراً وانزعاجاً بينكما
صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط
برج العقرب
مهنياً: يثير هذا اليوم أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك
عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة التي هدأت بفضل حكمتك وتوصلك إلى حلول للمشاكل التي كنت تواجهها
صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية
برج القوس
مهنياً: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي
عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل
صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية
برج الجدي
مهنياً: يحذرك الجو العام من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك
عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي، وتجد حلاً لأغلبية الأمور العالقة والمشاكل الطارئة أو القديمة
صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش
برج الدلو
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في العمل ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك
عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً أمام علاقة ناشئة، وفي المقابل تتلقى خبراً يحمل إليك تباشير لم تكن تتوقعها
صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس
برج الحوت
مهنياً: يثير هذا اليوم بعض المواضيع المتعلقة برسوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أملاً في التوصل إلى ما يرضيك
عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر، وسانده وقف إلى جانبه لحل بعض القضايا العالقة أو الغامضة التي تلاحكما
صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك
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