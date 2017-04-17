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توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017
برج الحمل
مهنياً: لا تتردد في رأب الصدع بينك وبين الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيداً، وكن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيّتة
عاطفياً: يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية
صحياً: الاضطرابات الصحية التي تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة
برج الثور
مهنياً: تقوم بسفر أو تمضي مناسبة مهمة مع الأصدقاء، ويخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها
عاطفياً: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعاً وتفاؤلاً، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك
صحياً: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق
برج الجوزاء
مهنياً: قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق
عاطفياً: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا
صحياً: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة
برج السرطان
مهنياً: احذر الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين
عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً لئلا يشعر بأنك تخذله
صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك
برج الأسد
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة، ويتحدّث عن نجاح وتوسع وحظ ونفوذ يثير غيرة الزملاء للتشبه بك لا لإيذائك
عاطفياً: إمنح نفسك والحبيب فرصة أخرى بغية التوصل إلى الحلول الناجعة بشأن العلاقة المضطربة بعض الشيء
صحياً: لا تتردّد في التوجه إلى عيادة الطبيب إذا كنت تشكو آلاماً كبيرة
برج العذراء
مهنياً: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة
عاطفياً: تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً
صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك
برج الميزان
مهنياً: يسود جو من الفرح محيط عملك، بعد النجاح الذي حققته في أحد المشاريع، تابع عملك بنشاط، واسع وراء الافكار الخلاقة والمبدعة
عاطفياً: تكون الهواجس المهنية الضاغطة مثقلة عليك فتظهر بالتالي لا شعورياً بعداً أو غياباً عن الحبيب يجعله يغير نظرته إليك أو علاقته بك
صحياً: التوترات العصبية الزائدة تهدد حياتك وتجعلك تعيش مضطرباً طوال هذا اليوم
برج العقرب
مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم مع الزملاء لإنجاز مهمة دقيقة وتنجح في ذلك وتبرز وتتقدم خطوة مهمة إلى الأمام
عاطفياً: تكون إيجابياً في تصرفك مع الحبيب ولا تكثر من الانتقاد، وتخفف من ملاحظاتك السطحية التي تزعجه وتثير اشمئزازه أحياناً
صحياً: لا تستغلّ طاقتك حتى أقصى درجة ولا تقسُ على نفسك ما يورطك في مشاكل صحية كثيرة
برج القوس
مهنياً: أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة الذهبية المتاحة أمامك اليوم
عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه والتفكير ملياً في قد يستجد ويؤدي إلى الأسوأ
صحياً: التشنّج في الأعصاب الذي ينتابك بين حين وآخر قد يصيبك بالكآبة وبالشعور بعدم إيجاد الحل المناسب
برج الجدي
مهنياً: لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدّم مهنيّاً حتى تلاقي جهودك تقديراً
عاطفياً: تحاشَ النزاع والجدال مع الحبيب، فقد يتطوّر الوضع سلبياً ودراماتيكياً فيتأزّم من دون أي سبب وجيه ويتهدم سقف البيت الذي يجمعكما
صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتثير أعصابـك
برج الدلو
مهنياً: ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك
عاطفياً: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك
صحياً: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط
برج الحوت
مهنياً: تمرّ بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الإزعاج، مع أنك كنت تتوقع أن يكون هذا اليوم خالياً من المتاعب والهموم
عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية، وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها، فهي صادقة حتى لو شعرت بأنه يتجاهلك بعض الشيء
صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر
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