توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017

برج الحمل

مهنياً: لا تتردد في رأب الصدع بينك وبين الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيداً، وكن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيّتة



عاطفياً: يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية



صحياً: الاضطرابات الصحية التي تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة





برج الثور

مهنياً: تقوم بسفر أو تمضي مناسبة مهمة مع الأصدقاء، ويخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها



عاطفياً: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعاً وتفاؤلاً، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك



صحياً: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق





برج الجوزاء

مهنياً: قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق



عاطفياً: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا



صحياً: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة





برج السرطان

مهنياً: احذر الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين



عاطفياً: الشريك ليس مضطراً إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعاً لئلا يشعر بأنك تخذله



صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك





برج الأسد

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة، ويتحدّث عن نجاح وتوسع وحظ ونفوذ يثير غيرة الزملاء للتشبه بك لا لإيذائك



عاطفياً: إمنح نفسك والحبيب فرصة أخرى بغية التوصل إلى الحلول الناجعة بشأن العلاقة المضطربة بعض الشيء



صحياً: لا تتردّد في التوجه إلى عيادة الطبيب إذا كنت تشكو آلاماً كبيرة





برج العذراء

مهنياً: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة



عاطفياً: تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً



صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك





برج الميزان

مهنياً: يسود جو من الفرح محيط عملك، بعد النجاح الذي حققته في أحد المشاريع، تابع عملك بنشاط، واسع وراء الافكار الخلاقة والمبدعة



عاطفياً: تكون الهواجس المهنية الضاغطة مثقلة عليك فتظهر بالتالي لا شعورياً بعداً أو غياباً عن الحبيب يجعله يغير نظرته إليك أو علاقته بك



صحياً: التوترات العصبية الزائدة تهدد حياتك وتجعلك تعيش مضطرباً طوال هذا اليوم





برج العقرب

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم مع الزملاء لإنجاز مهمة دقيقة وتنجح في ذلك وتبرز وتتقدم خطوة مهمة إلى الأمام



عاطفياً: تكون إيجابياً في تصرفك مع الحبيب ولا تكثر من الانتقاد، وتخفف من ملاحظاتك السطحية التي تزعجه وتثير اشمئزازه أحياناً



صحياً: لا تستغلّ طاقتك حتى أقصى درجة ولا تقسُ على نفسك ما يورطك في مشاكل صحية كثيرة





برج القوس

مهنياً: أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة الذهبية المتاحة أمامك اليوم



عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه والتفكير ملياً في قد يستجد ويؤدي إلى الأسوأ



صحياً: التشنّج في الأعصاب الذي ينتابك بين حين وآخر قد يصيبك بالكآبة وبالشعور بعدم إيجاد الحل المناسب





برج الجدي

مهنياً: لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدّم مهنيّاً حتى تلاقي جهودك تقديراً



عاطفياً: تحاشَ النزاع والجدال مع الحبيب، فقد يتطوّر الوضع سلبياً ودراماتيكياً فيتأزّم من دون أي سبب وجيه ويتهدم سقف البيت الذي يجمعكما



صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتثير أعصابـك





برج الدلو

مهنياً: ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك



عاطفياً: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك



صحياً: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط





برج الحوت

مهنياً: تمرّ بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الإزعاج، مع أنك كنت تتوقع أن يكون هذا اليوم خالياً من المتاعب والهموم



عاطفياً: كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية، وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها، فهي صادقة حتى لو شعرت بأنه يتجاهلك بعض الشيء



صحياً: انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو الجلوس ساعات وساعات أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر





