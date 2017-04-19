توقعات الأبراج ليوم April 19, 2017

برج الحمل

مهنياً: بانتظارك وعود جريئة وخيارات وحلول مهمة جداً لم تكن تنتظرها، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح في العمل



عاطفياً: أنت وحدك القادر على تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء



صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار





برج الثور

مهنياً: تتخلص من خلافات هامشية مع بعض الزملاء، ولن يترك ذلكح أي رواسب أو تجاذبات مستقبلية على العلاقة



عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحقيق الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة، فلا تتردد



صحياً: راع الظروف الصحية التي يمرّ بها أحد المقربين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان





برج الجوزاء

مهنياً: تحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن تقاعس من قبل بعضهم، وتطالب بحقّ وبوعد وتشعر بالقوة



عاطفياً: يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيداً عن الأضواء والصخب، وتمضية أوقات من الهدوء والسكينة



صحياً: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعباً أو مرهقاً أو لممارسة نشاط رياضي مفيد





برج السرطان

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك



عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب



صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط





برج الأسد

مهنياً: النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة



عاطفياً: مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح، وتعيد الأمر إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً



صحياً: تمتعك بإرادة قوية يساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحية





برج العذراء

مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية



عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور



صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر





برج الميزان

مهنياً: خفف من حماستك المتهورة ولا تسمح لنفسك بتأنيب كل من لا يستطيع أن يجاريها، وراع ظروف الآخرين قدر الإمكان



عاطفياً: هذا اليوم الأقل سلبيّة على العلاقة الجديدة او المتأرجحة، ومن الأفضل أن تبتعد عن الخلافات والنقاشات كليّاً، لئلا تُوسّع الهوة بينك وبين الحبيب



صحياً: المعروف عنك حبك للرياضة على نحو مفرط، لكن ذلك قد ينعكس سلباً أحياناً، فكن معتدلاً في ممارستها





برج العقرب

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة



عاطفياً: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب وبدلاله وبحبه الكبير، وتبادر إلى مبادلته الاهتمام نفسه بأفضل ما يمكن



صحياً: قد تشعر بالوهن من دون أن تدرك لذلك سبباً، لكن مع الأيام المقبلة تستعيد عافيتك





برج القوس

مهنياً: لا تصدّق وعوداً واهمة، فكلّما تضخّمت الأرباح الموعودة خفّت المصداقية، وكلما كثر الكلام قل الفعل والإنتاج والربح



عاطفياً: تكثر الضغوط المنزلية والعائلية فتهمل الحبيب أو تختلف معه حول كيفية معالجة الأمور، لكن حذار الاستمرار على هذا النحو



صحياً: ثمة خطران يهددان حياتك اليومية ألا وهما التوتر العصبي الزائد والنفسية المتعبة





برج الجدي

مهنياً: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي، وتفكر في افتتاح فروع لمؤسستك وتوظيف عدد كبير من العاطلين عن العمل



عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، والسبب هو التفاهم السائد بينكما والثقة الكبيرة التي تجمعكما



صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق





برج الدلو

مهنياً: توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً



عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرّفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الإحراج له، فكن حذراً بما تقوم به وحاول ضبط أعصابك قدر المستطاع



صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة





برج الحوت

مهنياً: تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً بل انفتح على كل ما يعرض عليك واختر المناسب لك



عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدّد بالخطر



صحياً: بعض المتاعب المفاجئة، واحتمال الإصابة بانهيار عصبي





