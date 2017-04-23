توقعات الأبراج ليوم April 23, 2017

برج الحمل

مهنياً: تتنوع الأفكار المادية والاقتصادية، وتبدو شغوفاً بجديد يطرح عليك، وتكون متحمساً جداً لمناقشته



عاطفياً: لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب



صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح





برج الثور

مهنياً: تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان



عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيراً



صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص





برج الجوزاء

مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية



عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك



صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير





برج السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية



عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل



صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن





برج الأسد

مهنياً: يخفّ الوهج الذي نعمت به منذ السابع من هذا الشهر، وتطرأ مشاكل يثيرها بعض الناقمين على تقدمك ونجاحك وكفاءتك



عاطفياً: أحذّرك من تراجع في مجرى العلاقة بسبب مشاعرك السلبية تجاه نفسك في الدرجة الأولى وتجاه الشريك في الدرجة الثانية



صحياً: أنصحك بألا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة، بل قم بنشاط رياضي يفيدك صحياً





برج العذراء

مهنياً: تتعلم الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية بغية عدم الوقع في فخاخ الحسّاد



عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى المنظور



صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء





برج الميزان

مهنياً: تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة وتعيش جواً من الاضطراب غير المبرر



عاطفياً: إعتذر قبل فوات الأوان وكفّر عن ذنوبك ولا بد من أن تتحسّن معظم العلاقات والروابط التي تجمعك بشريك العمر



صحياً: تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك





برج العقرب

مهنياً: لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك وإيجاد الحلول الناجعة لأي مشكلة



عاطفياً: تشعر أنّ علاقتك بالشريك لا تواجه صعوبات على صعيد التعاطي معه، وما كنت تتوقّعه منه غير معاكس لرغباتك



صحياً: نقص المناعة الذي تشعر به اليوم سببه الكسل وعدم القيام بنشاطات مفيدة للجسم





برج القوس

مهنياً: يقوى اليوم النشاط المهني وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، وتحقق ما كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة وتتقدم بأشواط إلى الأمام



عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك لأنك ستكون الخاسر الأكبر



صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب





برج الجدي

مهنياً: تشعر هذا اليوم بوضوح الأمور وبشفافيتها وتخرج عن صمتك وتفضح كل شيء وتبين الحقيقة وما أثير حولك من إشاعات بغية تحطيمك أو الحط من عزيمتك



عاطفياً: الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك وللارتباط إذا كنت عازباً، لا تفوت هذه الفرصة وخصوصاً قد لا تتاح مرة أخرى في القريب العاجل



صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان





برج الدلو

مهنياً: يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكن رحابة صدرك في تقبل آراء الآخرين تتيح لك استيعاب الأمور



عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك



صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة





برج الحوت

مهنيا: تنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات



عاطفياً: الحبيب ملّ من تحكّمك، امنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه أمام الجميع وتسبب له ألماً خفياً



صحياً: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولاً يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات





