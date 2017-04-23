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توقعات الأبراج ليوم April 23, 2017
برج الحمل
مهنياً: تتنوع الأفكار المادية والاقتصادية، وتبدو شغوفاً بجديد يطرح عليك، وتكون متحمساً جداً لمناقشته
عاطفياً: لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب
صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح
برج الثور
مهنياً: تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان
عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيراً
صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص
برج الجوزاء
مهنياً: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك
صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير
برج السرطان
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً من خلال اصطحاب الشريك في رحلة شهر عسل
صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن
برج الأسد
مهنياً: يخفّ الوهج الذي نعمت به منذ السابع من هذا الشهر، وتطرأ مشاكل يثيرها بعض الناقمين على تقدمك ونجاحك وكفاءتك
عاطفياً: أحذّرك من تراجع في مجرى العلاقة بسبب مشاعرك السلبية تجاه نفسك في الدرجة الأولى وتجاه الشريك في الدرجة الثانية
صحياً: أنصحك بألا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة، بل قم بنشاط رياضي يفيدك صحياً
برج العذراء
مهنياً: تتعلم الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية بغية عدم الوقع في فخاخ الحسّاد
عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى المنظور
صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء
برج الميزان
مهنياً: تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة وتعيش جواً من الاضطراب غير المبرر
عاطفياً: إعتذر قبل فوات الأوان وكفّر عن ذنوبك ولا بد من أن تتحسّن معظم العلاقات والروابط التي تجمعك بشريك العمر
صحياً: تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك
برج العقرب
مهنياً: لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك وإيجاد الحلول الناجعة لأي مشكلة
عاطفياً: تشعر أنّ علاقتك بالشريك لا تواجه صعوبات على صعيد التعاطي معه، وما كنت تتوقّعه منه غير معاكس لرغباتك
صحياً: نقص المناعة الذي تشعر به اليوم سببه الكسل وعدم القيام بنشاطات مفيدة للجسم
برج القوس
مهنياً: يقوى اليوم النشاط المهني وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، وتحقق ما كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة وتتقدم بأشواط إلى الأمام
عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك لأنك ستكون الخاسر الأكبر
صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب
برج الجدي
مهنياً: تشعر هذا اليوم بوضوح الأمور وبشفافيتها وتخرج عن صمتك وتفضح كل شيء وتبين الحقيقة وما أثير حولك من إشاعات بغية تحطيمك أو الحط من عزيمتك
عاطفياً: الوقت مناسب لإظهار صدق نياتك وللارتباط إذا كنت عازباً، لا تفوت هذه الفرصة وخصوصاً قد لا تتاح مرة أخرى في القريب العاجل
صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان
برج الدلو
مهنياً: يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكن رحابة صدرك في تقبل آراء الآخرين تتيح لك استيعاب الأمور
عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك
صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة
برج الحوت
مهنيا: تنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات
عاطفياً: الحبيب ملّ من تحكّمك، امنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه أمام الجميع وتسبب له ألماً خفياً
صحياً: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولاً يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات
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