توقعات الأبراج ليوم April 26, 2017

برج الحمل

مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط



عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط بسرعة، الظروف مناسبة جداً، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام



صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام





برج الثور

مهنياً: القمر الجديد في برجك يشكل بالنسبة إليك دعماً ونقطة انطلاق ودفعاً إلى الأمام ، ما يحدث بعض التغييرات المهمة ويوفر لك طاقة



عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك، وتعيشك مغامرة جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي



صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة





برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد يحمل تغييراً أو عرضاً، فمارس المنتقل إلى برجك يبعث في نفسك الحماسة، لكن انتبه من بعض التهور



عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد، وعليك الانتظار بعض الوقت



صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة





برج السرطان

مهنياً: تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها



عاطفياً: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل



صحياً: إذا كنت مصاباً بمرض القلب أو إذا كنت معرضاً لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق





برج الأسد

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يحذر من السكوت عن خطا، ويطلب إليك التصرف بأناة وانتباه وعدم التسرع في اتخاذ قرار لئلا تخسر كل ما بنيته في لحظة



عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور بعض الشيء، وتثير الشكوك والارتياب والقلق



صحياً: بنيتك القوية تساعدك على تحمل الجهود التي عليك بذلها وكل الضغوط التي تتعرض لها





برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يدعوك إلى الاسترخاء والتمتع ببعض الملذات، وإلى تلطيف المناخ لأنك أنت صاحب الذبذبات السلبية



عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي لأن عواطفك الجيّاشة تغمر الحبيب، وتظهر له ذلك من خلال معاملتك المميزة له



صحياً: على الرغم من قوتك خطر الاصابة بأمراض الشرايين وارد، من الأفضل أن تفصل بين حياتك المهنية وصحتك





برج الميزان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتك



عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد



صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط عليك





برج العقرب

مهنياً: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك، وتقرب من زملائك كلما استطعت إلى ذلك سبيلاً



عاطفياً: تسعى إلى إرضاء الحبيب وكسب ودّه بشتى الوسائل، وتنجح في ذلك بفضل صدق نياتك تجاهه وإداركه مدى حبه لك ومكانته في قلبك



صحياً: قد تواجه بعض المصاعب الطارئة، لكنك تتغلب عليها وتعود أقوى من السابق





برج القوس

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن وضع مهني وانشغالات كثيرة وعن تحقيق لرغبة، وتحصد ثمار جهودك أكثر ممّا تتوقع وتفرح بالنتائج



عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادّي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك في الناحية العاطفية والوقوف إلى جانبك في أصعب الظروف



صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي





برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور مناسب جداً ويجعلك متحمساً لقضية، ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى تقدم في ما تُقدم عليه



عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى، وربما يؤدي إلى التشنج والارتباك وتعكير صفو العلاقة



صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية





برج الدلو

مهنياً: القمر الجديد في الثور قد يحيي بعض الماضي ويثير بعض الشغب ويولد احتقاناً في حياتك أو حيرة والكذب لن يفيدك بشيء



عاطفياً: تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف، لأن الأمور يمكن أن تتفاقم



صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتناسب معك، وقد يحمل إليك نصيحة تأخذ بها، وتستفيد من تطورات تحصل لكن عليك أن تتحفظ جداً



عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء



صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة





