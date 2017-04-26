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توقعات الأبراج ليوم April 26, 2017
برج الحمل
مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط
عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط بسرعة، الظروف مناسبة جداً، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام
صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام
برج الثور
مهنياً: القمر الجديد في برجك يشكل بالنسبة إليك دعماً ونقطة انطلاق ودفعاً إلى الأمام ، ما يحدث بعض التغييرات المهمة ويوفر لك طاقة
عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك، وتعيشك مغامرة جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي
صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة
برج الجوزاء
مهنياً: القمر الجديد يحمل تغييراً أو عرضاً، فمارس المنتقل إلى برجك يبعث في نفسك الحماسة، لكن انتبه من بعض التهور
عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد، وعليك الانتظار بعض الوقت
صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة
برج السرطان
مهنياً: تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها
عاطفياً: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل
صحياً: إذا كنت مصاباً بمرض القلب أو إذا كنت معرضاً لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق
برج الأسد
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يحذر من السكوت عن خطا، ويطلب إليك التصرف بأناة وانتباه وعدم التسرع في اتخاذ قرار لئلا تخسر كل ما بنيته في لحظة
عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور بعض الشيء، وتثير الشكوك والارتياب والقلق
صحياً: بنيتك القوية تساعدك على تحمل الجهود التي عليك بذلها وكل الضغوط التي تتعرض لها
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يدعوك إلى الاسترخاء والتمتع ببعض الملذات، وإلى تلطيف المناخ لأنك أنت صاحب الذبذبات السلبية
عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي لأن عواطفك الجيّاشة تغمر الحبيب، وتظهر له ذلك من خلال معاملتك المميزة له
صحياً: على الرغم من قوتك خطر الاصابة بأمراض الشرايين وارد، من الأفضل أن تفصل بين حياتك المهنية وصحتك
برج الميزان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتك
عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد
صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط عليك
برج العقرب
مهنياً: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ ذلك، وتقرب من زملائك كلما استطعت إلى ذلك سبيلاً
عاطفياً: تسعى إلى إرضاء الحبيب وكسب ودّه بشتى الوسائل، وتنجح في ذلك بفضل صدق نياتك تجاهه وإداركه مدى حبه لك ومكانته في قلبك
صحياً: قد تواجه بعض المصاعب الطارئة، لكنك تتغلب عليها وتعود أقوى من السابق
برج القوس
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن وضع مهني وانشغالات كثيرة وعن تحقيق لرغبة، وتحصد ثمار جهودك أكثر ممّا تتوقع وتفرح بالنتائج
عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادّي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك في الناحية العاطفية والوقوف إلى جانبك في أصعب الظروف
صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي
برج الجدي
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور مناسب جداً ويجعلك متحمساً لقضية، ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى تقدم في ما تُقدم عليه
عاطفياً: قف على رأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى، وربما يؤدي إلى التشنج والارتباك وتعكير صفو العلاقة
صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية
برج الدلو
مهنياً: القمر الجديد في الثور قد يحيي بعض الماضي ويثير بعض الشغب ويولد احتقاناً في حياتك أو حيرة والكذب لن يفيدك بشيء
عاطفياً: تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف، لأن الأمور يمكن أن تتفاقم
صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات
برج الحوت
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتناسب معك، وقد يحمل إليك نصيحة تأخذ بها، وتستفيد من تطورات تحصل لكن عليك أن تتحفظ جداً
عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء
صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة
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